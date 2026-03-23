బంగారం ధరలు ఢమాల్, మార్చి 2న 10 గ్రా. రూ. 1.72 లక్షలు, మార్చి 23న 1.39 లక్షలు
బంగారం ధరలు రోజురోజుకీ నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా పసిడి ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధం ప్రభావం తీవ్రతరమైంది. యుద్ధం ప్రారంభమైన ఫిబ్రవరి 28 నాటికి 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర సుమారు 1.72 లక్షలుగా వుంది.
ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన దగ్గర్నుంచి బంగారం ధరలు రోజురోజుకీ క్షీణిస్తూ వస్తున్నాయి. ఈ ధరలు మార్చి 23 నాటికి రూ. 1.39 లక్షలకి తగ్గాయి. కేవలం 24 రోజుల్లో 10 గ్రాములకు రూ. 33,000 తగ్గింది. దీనితో ప్రస్తుతం బంగారం కొనాలా వద్దా అనే మీమాంస తలెత్తింది.