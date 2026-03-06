యుద్ధ వాతావరణం.. అయినా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. కారణం?
యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్నప్పుడు బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. ధరలు పెరగకపోగా, స్వల్పంగా తగ్గడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ వింత పరిణామానికి ప్రధాన కారణం మార్కెట్లో నగదు అవసరం పెరగడమే అనే అభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బంగారం కంటే చేతిలో డబ్బు ఉండటమే మేలని భావించి అమ్మకాలు పెంచడం వల్ల మార్కెట్లో బంగారం సరఫరా పెరిగి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుతున్నాయి.
హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ధరలను పరిశీలిస్తే, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.780 తగ్గి రూ.1,22,650 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. మార్కెట్ లెక్కల ప్రకారం, బుధవారం నాడు 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,64,510గా ఉంటే, గురువారం ఉదయానికి అది రూ.1,63,530 వద్దకు చేరింది. అంటే దాదాపు రూ.980 మేర ధర తగ్గింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.1,50,800 నుంచి రూ.1,49,900కు పడిపోయింది.