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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (10:21 IST)

భగ్గుమన్న బంగారం ధరలు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే...

gold
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (10:21 IST)
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దేశంలో బంగారం ధరలు మరోమారు భగ్గుమన్నాయి. కేవలం ఒక్క రోజులోనే పసిడి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఫలితంగా మూడు నెలల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గురువారం 10 గ్రాముల బంగారంపై సుమారు రూ.4,300 నుంచి రూ.4,600 వరకు పెరుగుదల నమోదైంది. దీంతో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,62,000 మార్కును తాకగా, అంతకుముందు రోజు ఇది రూ.1,58,000 వద్ద ఉంది.
 
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ.10,000 మేర పెరిగి రూ.2,45,000కు చేరుకుంది. గత ఏడు వారాల కాలంలో వెండి ధర ఈ స్థాయికి చేరడం ఇదే మొదటిసారి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న పరిణామాలే బంగారం, వెండి ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా డాలర్ బలహీనపడటం, యూఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ తగ్గడం వంటి అంశాలు పసిడి ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని వారు పేర్కొంటున్నారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం, వెండి వైపు మొగ్గు చూపుతుండటంతో డిమాండ్ పెరిగి ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి.
 
ఈ నేపథ్యంలో, శుక్రవారం ఉదయం దేశీయ మార్కెట్ లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. శుక్రవారం ఉదయం 6:30 గంటల సమయానికి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,59,430గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,46,160 వద్ద నమోదైంది. అటు ముంబైతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,59,280గా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,46,010గా కొనసాగుతోంది.
 
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఇతర ప్రధాన నగరాలైన నిజామాబాద్, ఖమ్మం, వరంగల్, గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతిలో కూడా ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇదే క్రమంలో 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,19,470 వద్ద ఉంది. మరోవైపు వెండి ధర కూడా భారీగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,60,100గా నమోదైంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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