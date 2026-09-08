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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలకు మళ్లీ రెక్కలు

gold
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (12:18 IST)
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దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలకు మళ్లీ రెక్కలొచ్చాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక, రాజకీయ అనిశ్చితులు, డాలర్‌ విలువ తగ్గడం, చమురు మంటలతో ఈ లోహాలకు డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. దీనికి తోడు దేశీయంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్‌ వేళ గిరాకీ పెరగడంతో వీటి ధరలు పెరిగాయి. 
 
హైదరాబాద్‌ విపణిలో ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో 24 క్యారెట్ల మేలిమి పసిడి (Gold) 10 గ్రాముల ధర రూ.1,58,900 పలికింది. క్రితం ముగింపుతో పోలిస్తే పుత్తడి దాదాపు రూ.4 వేల మేర పెరగడం గమనార్హం. ఇక, కేజీ వెండి ధర రూ.2,43,200 పలికింది. ఒక్క రోజే దీని ధర రూ.6వేల పైనే పెరిగింది. 
 
అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఔన్సు బంగారం ధర రూ.4435.20 డాలర్లకు చేరింది. ఔన్సు వెండి ధర 67 డాలర్లు పలికింది. కమొడిటీ ఎక్స్చేంజ్‌లోనూ ఈ లోహాల ధరలు పెరిగాయి. గోల్డ్‌ ఫ్యూచర్స్‌ 10 గ్రాముల ధర రూ.1.53లక్షలు, సిల్వర్‌ ఫ్యూచర్స్‌ కేజీ ధర రూ.2.41లక్షలుగా కొనసాగుతోంది.
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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