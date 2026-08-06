భారీగా ఎగబాకిన బంగారం ధరలు.. పసిడి, వెండి ధరలకు రెక్కలు..
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మారుతున్న పరిస్థితులు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగి కొనుగోలుదారులకు షాక్ ఇచ్చాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి రేట్లు భారీగా ఎగబాకాయి. పెరిగిన ధరల కారణంగా ఆభరణాలు కొనేవారు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర భారీగా పెరిగింది. ఈ రేటు రూ.1,49,730కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,37,250 వద్ద ఉంది. బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా అదే బాటలో పయనిస్తున్నాయి. కేజీ వెండి ధర ఇవాళ ఒక్కరోజే భారీగా ఎగబాకింది. మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,50,000కి చేరింది.
పది రోజుల క్రితం వెండి ధర కాస్త తగ్గింది. ఆ తర్వాత రెండు రోజుల్లోనే భారీగా పెరిగింది. రూ.5,000 పెరిగిన వెండి రేటు, ఇవాళ గురువారం మరో రూ.10,000 ఎగబాకింది. షేర్ మార్కెట్ కంటే సురక్షితమైన పెట్టుబడుల వైపు అందరూ మొగ్గు చూపుతున్నారు. పసిడి వెండి కొనుగోళ్లు విపరీతంగా పెరగడమే ఈ ధరల పెరుగుదలకు అసలు కారణమని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.