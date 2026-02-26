తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కారణం ఏంటంటే?
గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. పెట్టుబడిదారుల లాభాల బుకింగ్ మధ్య, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, అమెరికా డాలర్ విలువ తగ్గుదల బంగారం ధరలను తగ్గించింది. ఎంసీఎక్స్ ఏప్రిల్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఇంట్రా-డే ప్రాతిపదికన 0.25 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,60,741కి చేరుకుంది. అలాగే ఎంసీఎక్స్ సిల్వర్ మార్చి ఫ్యూచర్స్ 1.16 శాతం తగ్గి కిలోకు రూ.2,65,200కి చేరుకుంది.
మునుపటి సెషన్లో, ఎంసీఎక్స్ ఏప్రిల్ గోల్డ్ కాంట్రాక్ట్, మార్చి సిల్వర్ కాంట్రాక్ట్ వరుసగా 0.74 శాతం, 3 శాతం లాభపడ్డాయి. దీనితో లాభాల బుకింగ్ ఒక రౌండ్ జరిగింది. అమెరికా సుంకాలపై అనిశ్చితి ఏర్పడి, వాణిజ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. దీనివల్ల బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
కిందటి నెలలో బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,000 ఆల్టైమ్ హై, వెండి కిలోకు రూ. 4,20,000తో రికార్డు స్థాయికి చేరిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తరువాత క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే బాట పట్టాయి.
హైదరాబాద్.. 24 క్యారెట్లు - రూ. 16,168, 22 క్యారెట్లు- రూ. 14,820, 18 క్యారెట్లు - రూ. 12,126
విజయవాడ.. 24 క్యారెట్లు - రూ. 16,168, 22 క్యారెట్లు- రూ. 14,820, 18 క్యారెట్లు - రూ. 12,126
విశాఖపట్నం.. 24 క్యారెట్లు - రూ. 16,168, 22 క్యారెట్లు- రూ. 14,820, 18 క్యారెట్లు - రూ. 12,126లుగా వున్నాయి.