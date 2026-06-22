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Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (16:21 IST)

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు.. భారీ డిమాండ్.. బంగారం, వెండి ధరల పెంపు

gold
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (16:16 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (16:21 IST)
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పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, పెట్టుబడిదారుల నుంచి కొత్త కొనుగోళ్లు, స్పాట్ మార్కెట్‌లో బలమైన డిమాండ్ కారణంగా సోమవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో, ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం కాంట్రాక్టులు 577 లాట్ల టర్నోవర్‌తో రూ. 570 (అంటే 0.39 శాతం) పెరిగి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,47,773కి చేరాయి. 
 
సానుకూల అంతర్జాతీయ ధోరణుల మధ్య మార్కెట్ పాల్గొనేవారు కొత్త పొజిషన్లను తీసుకోవడం వల్లే ఈ పెరుగుదల నమోదైందని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో, న్యూయార్క్‌లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ 0.63 శాతం పెరిగి ఔన్స్‌కు 4,181.92 అమెరికన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. 
 
ఎంసీఎక్స్‌లో వెండి ధరలు కూడా పెరిగాయి. జూలై డెలివరీ కాంట్రాక్టులు కిలోకు రూ. 2,135 (లేదా 0.92 శాతం) పెరిగి రూ. 2,35,320కి చేరాయి. ఇంకా 1,184 లాట్ల టర్నోవర్‌ నమోదైంది. 
 
పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభంపై ఆందోళనలు, కొనుగోళ్లకు ఉన్న ఆసక్తి ధరలకు మద్దతునిచ్చాయని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయంగా, కామెక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.99 శాతం పెరిగి ఔన్స్‌కు 65.54 డాలర్లకు చేరాయి. 
 
భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, బలమైన ప్రపంచ డిమాండ్ నేపథ్యంలో, సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనాల పట్ల పెట్టుబడిదారులకు ఉన్న ఆసక్తి పెరగడాన్ని ఈ రెండు బంగారం, వెండి ధరల పెరుగుదల ప్రతిబింబిస్తోంది.
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సెల్వి

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