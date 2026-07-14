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Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (14:37 IST)

Gold, Silver Prices: పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు

Gold Jewelry
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (14:37 IST)
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దేశీయంగా బలమైన డిమాండ్, సానుకూల అంతర్జాతీయ సంకేతాల నేపథ్యంలో, మంగళవారం నాడు ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో, ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం కాంట్రాక్టులు 10 గ్రాములకు రూ. 1,303 (అంటే 0.93 శాతం) పెరిగి రూ. 1,41,612కి చేరాయి. 
 
ఈ కాంట్రాక్టులో 1,095 లాట్ల వ్యాపార లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి. స్పాట్ మార్కెట్‌లో బలమైన డిమాండ్ ఉన్న తరుణంలో, మార్కెట్ పాల్గొనేవారు కొత్తగా కొనుగోలు స్థానాలను సృష్టించుకోవడం వల్లే బంగారం ధరలు పెరిగాయని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో, న్యూయార్క్‌లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర 0.70 శాతం పెరిగి ఔన్స్‌కు 4,030.57 డాలర్లకు చేరింది. వెండికి కూడా బలమైన కొనుగోలు ఆసక్తి కనిపించింది. 
 
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో జూలై డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ 1,422 లాట్ల వ్యాపారంతో కిలోగ్రాముకు రూ. 2,946 (అంటే 1.35 శాతం) పెరిగి రూ. 2,20,664కు చేరింది. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వ్యాపారులు కొత్తగా తీసుకున్న పొజిషన్లు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సానుకూల ధోరణి వెండి ధరల పెరుగుదలకు దోహదపడ్డాయి. విదేశీ మార్కెట్‌లో, కామెక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.86 శాతం పెరిగి ఔన్స్‌కు 58.15 డాలర్లకు చేరాయి.
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సెల్వి

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