సంబంధిత వార్తలు
- పట్టభద్రులైన విద్యార్థుల్ని, బంగారు పతకం సాధించిన దీపికను అభినందించిన విశాల్
- వింటర్ 2026 హాట్ కౌచర్ షోకి బంగారు గౌనుతో ఇషా అంబానీ
- ఒంటిపై ఉన్న బంగారు నగలు తీసుకుని తమను వదిలేయాలంటూ ప్రాధేయపడిన మహిళ
- గ్యాంగ్స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ - గోల్డీపై అమెరికాలో కేసు : 50 వేల డాలర్ల రివార్డు
- ఐఐటి గోల్డ్ మెడలిస్ట్, రూ. 2.9 కోట్ల ప్యాకేజీ వదిలేసి గ్రోసరి షాపు నడుపుతున్నాడు, ఎందుకు?
Gold, Silver Prices: పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు
దేశీయంగా బలమైన డిమాండ్, సానుకూల అంతర్జాతీయ సంకేతాల నేపథ్యంలో, మంగళవారం నాడు ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో, ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం కాంట్రాక్టులు 10 గ్రాములకు రూ. 1,303 (అంటే 0.93 శాతం) పెరిగి రూ. 1,41,612కి చేరాయి.
ఈ కాంట్రాక్టులో 1,095 లాట్ల వ్యాపార లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి. స్పాట్ మార్కెట్లో బలమైన డిమాండ్ ఉన్న తరుణంలో, మార్కెట్ పాల్గొనేవారు కొత్తగా కొనుగోలు స్థానాలను సృష్టించుకోవడం వల్లే బంగారం ధరలు పెరిగాయని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, న్యూయార్క్లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర 0.70 శాతం పెరిగి ఔన్స్కు 4,030.57 డాలర్లకు చేరింది. వెండికి కూడా బలమైన కొనుగోలు ఆసక్తి కనిపించింది.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూలై డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ 1,422 లాట్ల వ్యాపారంతో కిలోగ్రాముకు రూ. 2,946 (అంటే 1.35 శాతం) పెరిగి రూ. 2,20,664కు చేరింది. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వ్యాపారులు కొత్తగా తీసుకున్న పొజిషన్లు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సానుకూల ధోరణి వెండి ధరల పెరుగుదలకు దోహదపడ్డాయి. విదేశీ మార్కెట్లో, కామెక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.86 శాతం పెరిగి ఔన్స్కు 58.15 డాలర్లకు చేరాయి.
RAW NTR సంస్థకు జూ.ఎన్టీఆర్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు!!
టాలీవుడ్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరుతో ప్రకటనలు చేస్తూ, కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోన్న 'RAW NTR' సంస్థకు ఎలాంటి అధికారం లేదని నటుడు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది. ఆయనకు సంబంధించిన సేవా, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల వివరాలు కేవలం వ్యక్తిగత లేదా ఆయన అధికారిక బృందం ద్వారా మాత్రమే వెల్లడి అవుతాయని ప్రకటించింది.
NTR Clarity: ఎన్.టి.ఆర్.పై వస్తున్న వార్తలకు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం వివరణ
ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా తెలియజేయదలచుకున్నది ఏమనగా, శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారికి గానీ, ఆయన కార్యాలయానికి గానీ, RAW NTR అనే సంస్థతో లేదా దాని కార్యకలాపాలతో ఎలాంటి సంబంధం, అనుబంధం, అనుమతి లేదా ప్రమేయం లేదు. ఆ సంస్థకు శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారి తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే హక్కు లేదు. అలాగే, ఆయన పేరుతో ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయడానికి లేదా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఎలాంటి అధికారమూ లేదు.
Kalki 2 update: కల్కి సీక్వెల్ అప్డేట్, భారతాన్ని వక్రీకరిస్తున్న నాగ్ అశ్విన్ !
\మహాభారతంలో కల్కి పాత్ర కర్ణుడును చూపిస్తూ స్వంత కథతో కల్కి 2898 AD చిత్రాన్ని తీసి కొంత విమర్శలను, కొంత అభినందనలు దక్కించున్నారు. రిలీజ్ కు ముందు ఫిక్సన్ అని కూడా చెప్పిన నాగ్ అశ్విన్.. ప్రవచనకర్తలు కూడా సంప్రదించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాజాగా కల్కి కి సీక్వెల్ లో కర్ణుడు పాత్ర ను హైలైట్ చేస్తున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఓ నెటిజన్ చేసిన కామెంట్ కు నాగ్ అశ్విన్ సమాధానమిచ్చారు.
Balakrishna: తారక్ (జూ.ఎన్.టి.ఆర్.) రాజకీయ ప్రవేశంపై బాలక్రిష్ణ స్పందన హైలైట్
పవన్ కళ్యాణ్ అనారోగ్యంతో ముంబైలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేసుకుంటున్న తరుణంలో తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఎన్.టి.ఆర్. రాజకీయరంగ ప్రవేశం చేస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దానితోపాటు ఎవరుకు తగినట్లు వారు అంచనాలు, విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు. ఎక్స్.. లో ముఖ్యంగా మహిళే రివ్యూలు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓ మహిళ అసలు ఎన్.టి.ఆర్. తెలంగాణాలో వుండగా, ఆంధ్రరాజకీయాల్లోకి ఎందుకు? అన్నట్లు తనదైన శైలిలో ఇష్టం వచ్చినట్లు చర్చిస్తుంది. జూలై 18న ఎన్.టి.ఆర్. ప్రకటన చేస్తారని కొద్దిరోజుల ముందుగా వస్తోన్న గాసిప్ కు రివ్యూలు మరింత క్రైజ్ తెచ్చిపెట్టాయి.
Sandeep Reddy Vanga: సత్యదేవ్ నటన సంచలనాత్మకం : రావు బహదూర్ పై సందీప్ రెడ్డి వంగా రివ్యూ
బహుముఖ నటుడు సత్యదేవ్ నటించిన, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వం వహించిన సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్' సెలబ్రిటీలు, సినీ ప్రముఖుల నుండి విస్తృత ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే, దాని సమర్పకుడు సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దీనిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. కాగా, నటులు నాగ చైతన్య, నిఖిల్, ఇంకా పలువురు ఈ చిత్రాన్ని చూసిన తర్వాత తమ అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు.