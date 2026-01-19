డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎఫెక్ట్ : కొత్త రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి బంగారం, వెండి ధరలు
గ్రీన్లాండ్కు సంబంధించిన వివాదంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనేక యూరోపియన్ దేశాలపై కొత్త సుంకాలను విధిస్తామని బెదిరింపులకు తర్వాత, పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపడంతో సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు కొత్త రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
ఎంసీఎక్స్ ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాములకు 1.68 శాతం పెరిగి రూ. 1,44,905కి చేరుకోగా, ఎంసీఎక్స్ మార్చి సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ కిలోకు 4.39 శాతం పెరిగి రూ. 3,00,400కి చేరాయి. స్పాట్ బంగారం 1.6 శాతానికి పైగా పెరిగి ఔన్సుకు $4,700కి చేరింది, ఆ తర్వాత పదునైన పెరుగుదల అనంతరం $4,670 సమీపంలో స్థిరపడి, జీవితకాల గరిష్టాలను పరీక్షించింది.
అమెరికా గ్రీన్లాండ్ను కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతించే వరకు ఎనిమిది యూరోపియన్ దేశాల నుండి దిగుమతులపై సుంకాలను పెంచుతామని ట్రంప్ బెదిరించిన తర్వాత ఈ ర్యాలీ వేగవంతమైంది. ఈ వ్యాఖ్యలు వాషింగ్టన్ను నివారించడానికి సమన్వయ ప్రయత్నాలను సిద్ధం చేయడానికి, సుంకాలు అమలులోకి వస్తే ప్రతీకార చర్యలకు సిద్ధంగా ఉండటానికి యూరోపియన్ యూనియన్ రాయబారులను పురికొల్పాయి.
రాజకీయ స్థిరత్వం చుట్టూ ఉన్న ఆందోళనలు, అమెరికా ద్రవ్య విధాన స్వాతంత్ర్యంపై ప్రశ్నలు మరియు కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ నష్టాలు బంగారానికి మరింత మద్దతునిచ్చాయని మెహతా ఈక్విటీస్ లిమిటెడ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కమోడిటీస్ రాహుల్ కలంత్రి అన్నారు.