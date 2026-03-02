ఇరాన్ - ఇజ్రాయిల్ మధ్య యుద్ధం.. పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు
ఇరాన్ - ఇజ్రాయిల్ మధ్య యుద్ధంతో ధరలు మరింతగా పెరగనున్నాయి. ఇరాన్, గల్ఫ్లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు తీవ్రతరం కావడంతో సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు 3 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. ఇది సురక్షితమైన స్వర్గధామ డిమాండ్ను బలోపేతం చేసింది.
ఎంసిఎక్స్ ఏప్రిల్ బంగారం ఫ్యూచర్స్ ఇంట్రా-డే ప్రాతిపదికన 10 గ్రాములకు 3.12 శాతం పెరిగి రూ. 1,67,155కి చేరుకుంది. ఇంతలో, ఎంసిఎక్స్ వెండి మార్చి ఫ్యూచర్స్ 3.04 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ. 2,91,249కి చేరుకుంది.
ఈ వారం ముగిసేసరికి రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంటాయనే అంచనాలు ఉన్నాయి. రూ. 1,75,000 నుండి 1,80,000 రూపాయల వరకు వెళ్లొచ్చు. ఇకపోతే... హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో నమోదయిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర 1,58,660 రూపాయలుగా నమోదయింది.
24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర 1,73,090 రూపాయలుగా కొనసాగుతుంది. కిలో వెండి ధర 3,25,100 రూపాయలుగా ట్రేడ్ అవుతుంది. మధ్యాహ్నానికి ధరలు మళ్లీ పెరగవచ్చు.