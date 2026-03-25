అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చల వేళ పసిడి పరుగులు..
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు శాంతి చర్చలకు మొగ్గు చూపుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ శాంతి మంత్రం పఠిస్తున్నారని, దీంతో అమెరికా కూడా శాంతికే మొ గ్గు చూపుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టాయన్న నివేదికల నేపథ్యంలో మదుపరులు విలువైన లోహాల కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు. దీంతో దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పసిడి, వెండి ధరలు పరుగులు పెట్టాయి.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో బుధవారం ఉదయం 10:26 గంటల సమయానికి ఏప్రిల్ 2 గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఏకంగా 4 శాతం (రూ.5,658) పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,44,570 వద్ద ఇంట్రాడే గరిష్ఠాన్ని తాకింది. ఆ తర్వాత కాస్త తగ్గి రూ.1,44,410 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. అలాగే, మే 5 సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ ధర కూడా దాదాపు 6 శాతం (రూ.13,228) ఎగబాకి, కిలోకు రూ.2,14,500 గరిష్ట స్థాయికి చేరింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ ఇదే ధోరణి కనిపించింది. కామెక్స్ గోల్డ్ ధర 4.48 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,633.17 డాలర్లకు చేరగా, కామెక్స్ వెండి 7.5 శాతం లాభపడి 74.8 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ధరల పెరుగుదలకు కారణాలు అమెరికా ప్రభుత్వం ఇరాన్కు 15 పాయింట్లతో కూడిన కాల్పుల విరమణ ప్రణాళికను ప్రతిపాదించినట్లు అనేక నివేదికలు వెలువడ్డాయి. పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఈ ప్రతిపాదనను ఇరాన్కు పంపినట్లు సమాచారం. దీనిపై చర్చలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ ముందుకొచ్చింది. దీనికి తోడు గత కొన్ని రోజులుగా వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య ఫలప్రదమైన చర్చలు జరిగాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మార్కెట్కు కొత్త ఊపు వచ్చింది.