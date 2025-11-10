Gold and silver : రూ.1,300 పెరిగి రూ.1,25,900కి చేరుకున్న బంగారం ధరలు
అంతర్జాతీయంగా బలమైన సంకేతాలు, బలహీనమైన డాలర్ ధరల మధ్య సోమవారం దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బంగారం ధరలు రూ.1,300 పెరిగి రూ.1,25,900కి చేరుకున్నాయని ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ తెలిపింది. 99.5 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం శుక్రవారం 10 గ్రాములకు రూ.1,24,000గా ఉండగా, 10 గ్రాములకు రూ.1,300 పెరిగి రూ.1,25,300కి చేరుకుంది.
స్థానిక బులియన్ మార్కెట్లో, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం గత మార్కెట్ సెషన్లో 10 గ్రాములకు రూ.1,24,600గా స్థిరపడింది. వచ్చే నెల సమావేశంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేటు తగ్గింపుపై అంచనాలను పెంచిన బలహీనమైన అమెరికా స్థూల ఆర్థిక డేటా మద్దతుతో బంగారం తిరిగి సానుకూలంగా ట్రేడింగ్ను ప్రారంభించింది.
డాలర్ విలువ తగ్గడం వల్ల బులియన్కు మరింత మద్దతు లభించింది. ఫలితంగా సోమవారం వెండి ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ.2,460 పెరిగి రూ.1,55,760కి చేరుకున్నాయి.