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యాపిల్ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలుదార్లకు శుభవార్త
యాపిల్ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలని భావించే కొనుగోలుదార్లకు ఒక శుభవార్త. యాపిల్ నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్ షిప్ స్మార్ట్ ఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్ రిటైల్ సంస్థ రిలయన్స్ డిజిటల్ ఓ అద్భుతమైన ఆఫర్ను ప్రకటించింది.
స్మార్ట్ ఫోన్ 17 ఫోన్లపై ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ ఆఫర్లను కలుపుకొని ఈ ఫోన్పై ఏకంగా రూ.11,508 వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర ఆన్లైన్ వేదికలతో పోలిస్తే ఇదే అతిపెద్ద ఆఫర్గా నిలుస్తోంది.
భారత మార్కెట్లో ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ (256జీబీ) వేరియంట్ అసలు ధర రూ.1,49,900గా ఉంది. రిలయన్స్ డిజిటల్ తన ఆన్లైన్ స్టోర్లో దీనిపై నేరుగా రూ.4,910 తక్షణ తగ్గింపును అందిస్తూ రూ.1,44,990కే జాబితా చేసింది. దీనికి అదనంగా, ఎంపిక చేసిన ఎస్బీఐ, ఐసీఐసీఐ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులతో కొనుగోలు చేస్తే రూ.6,598 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ లభిస్తుంది. దీంతో అన్ని ఆఫర్లు పోగా, ఈ ఫోన్ తుది ధర రూ.1,38,392కే అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఐఫోన్ 17 ప్రొ మ్యాక్స్ అత్యాధునిక ఏ19 ప్రో చిప్సెట్, వేడెక్కకుండా నిరోధించే వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్, 48 మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ వంటి శక్తిమంతమైన ఫీచర్లతో వస్తోంది. అయితే, మరికొన్ని నెలల్లో ఆపిల్ నుంచి ఐఫోన్ 18 సిరీస్ విడుదల కానుంది. ఇందులో మరింత శక్తివంతమైన ఏ20 ప్రొ చిప్, పెద్ద బ్యాటరీ, మెరుగైన కెమెరా వంటి అప్గ్రేడ్ ఉండే అవకాశం ఉందని టెక్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, మాస్ కా దాస్ హీరో విశ్వక్ సేన్, ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి - నిధి : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి, నిధి అంటూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొనియాడారు. 94 యేళ్ల వయసులో సింగీతం శ్రీనివాస రావు 'సింగ్ గీతం' పేరుతో ఓ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 12వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.
Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?
ఇక ఈ విషయం ఇలావుంటే, ట్రేడ్ వర్గాల కథనం మరోలా వుంది. పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ బాగా కష్టపడినా ఎందుకనో క్రేజ్ రాబట్టలేకపోయిందనీ, సుకుమార్ వంటి వారు కూడా కథా పరంగా ఓ చేయివేసినా ఎక్కడో లోపం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు కథానాయిక పాత్ర కేవలం వాంప్ గా మాత్రమే చూపించడం కూడా ఓరకంగా మైనస్ గా మారింది. కథనంలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు లేకపోవడం కూడా ఓ లోపంగా భావిస్తున్నారు.
రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్
కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.