పెరిగిన ధరలు... చక్కెర నిల్వ పరిమితులను కఠినతరం చేసిన కేంద్రం
పండుగ సీజన్కు ముందు చక్కెర ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, భారీ వినియోగదారుల కోసం కేంద్రం చక్కెర నిల్వ పరిమితులను కఠినతరం చేసింది. నెలకు 10 మెట్రిక్ టన్నుల కంటే ఎక్కువ చక్కెరను వినియోగించేవారు గరిష్టంగా 15 రోజులకు సరిపడా నిల్వలను మాత్రమే ఉంచుకోవాలని ఆదేశించింది.
వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, ప్రజా పంపిణీ మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ఈ కొత్త నిబంధన సెప్టెంబర్ 1 నుండి నవంబర్ 30 వరకు అమలులో ఉంటుంది.
ఈ ఉత్తర్వు ప్రకారం, ఉత్పత్తి లేదా వినియోగం కోసం నెలకు 10 మెట్రిక్ టన్నుల కంటే ఎక్కువ చక్కెరను ఉపయోగించే ఏ భారీ వినియోగదారుడైనా, తమ వినియోగ అవసరాలకు 15 రోజులకు మించి సరిపడా నిల్వలను ఉంచుకోకూడదు.
గత ఏడాది కాలంలో (ప్రస్తుత నెల మినహా) సగటున నెలకు కనీసం 10 మెట్రిక్ టన్నుల చక్కెరను వినియోగించిన మిఠాయి తయారీదారులు, శీతల పానీయాల తయారీదారులు, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు, స్వీట్ షాపులు, ఇతర సంస్థాగత కొనుగోలుదారులను ప్రభుత్వం భారీ వినియోగదారులుగా నిర్వచించింది.
అయితే, కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల యంత్రాంగాలు, స్థానిక సంస్థలకు చెందిన సంస్థలకు ఈ ఉత్తర్వు నుండి మినహాయింపు ఇవ్వబడింది. అదనంగా, ప్రతి చక్కెర మిల్లు భారీ వినియోగదారులకు నేరుగా లేదా డీలర్ల ద్వారా విక్రయించే చక్కెర పరిమాణాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది.
చక్కెర వినియోగం అనేది విక్రేతలు లేదా కొనుగోలుదారులు దాఖలు చేసిన వస్తువులు, సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) రిటర్న్ల ఆధారంగా నిర్ధారించబడుతుంది. ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, ఆగస్టు 18 నాటికి చక్కెర సగటు రిటైల్ ధర ఏడాది ప్రాతిపదికన 13 శాతం పెరిగి, కిలోకు రూ. 46.34 నుండి రూ. 52.30కి చేరింది.