వాణిజ్య ఎల్పీజీ పరిమాణాన్ని 20 శాతం మేర పెంచిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
ఉక్కు- ఆటోమొబైల్స్తో సహా వివిధ పరిశ్రమల అవసరాలను తీర్చడానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు కేటాయించే వాణిజ్య ఎల్పీజీ పరిమాణాన్ని 20 శాతం మేర పెంచింది. దీనితో, ఈ కేటాయింపుల కోటా యుద్ధానికి ముందున్న డిమాండ్లో 70 శాతానికి చేరుకుంది. రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు రాసిన ఒక లేఖలో, చమురు శాఖ కార్యదర్శి నీరజ్ మిట్టల్ ఒక ఆదేశం జారీ చేశారు.
ఇతర కీలక రంగాలకు అండగా నిలిచే ఉక్కు, ఆటోమొబైల్స్, వస్త్రాలు, రంగులు, రసాయనాలు ప్లాస్టిక్స్ వంటి అధిక శ్రామిక శక్తి అవసరమయ్యే పరిశ్రమలకు ఈ అదనపు సరఫరాలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన సూచించారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న 50 శాతం కేటాయింపునకు అదనంగా, ఇప్పుడు మరో 20 శాతం కేటాయింపును ప్రతిపాదించడం జరిగింది. దీనితో, ప్యాక్ చేసిన గృహేతర ఎల్పీజీ (నాన్ డొమస్టిక్ ఎల్పీజీ) విషయంలో, మొత్తం వాణిజ్య ఎల్పీజీ కేటాయింపులు సంక్షోభానికి ముందున్న స్థాయిలోని 70 శాతానికి చేరుకుంటాయని ఆయన ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.