అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్: అమెజాన్ బజార్లో రూ. 300 లోపు పండుగ ఆఫర్లు
బెంగళూరు: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా, వినియోగదారులు అమెజాన్ బజార్లో సరసమైన ధరలలో లభించే వస్తువులతో పండుగ వాతావరణాన్ని తమ ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, హోమ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగాలలో రూ. 300 లోపు విస్తృతమైన సెలక్షన్ అందుబాటులో ఉంది, కాబట్టి కనుగొనడానికి చాలా ఉన్నాయి. మీ పండుగ వార్డ్రోబ్ను తాజాగా మార్చుకోవడం, మీ ఇంటికి పండుగ శోభను తీసుకురావడం నుండి, వేడుకల కోసం ప్రియమైన వారికి ఆలోచనాత్మకమైన బహుమతులను కనుగొనడం వరకు, అమెజాన్ బజార్ ఎంచుకోవడానికి 3 కోట్లకు పైగా ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది. వినియోగదారులు అన్ని కేటగిరీలలో 70 శాతం వరకు తగ్గింపుతో పాటు, అదనపు క్యాష్బ్యాక్ను కూడా పొందవచ్చు. వినియోగదారులు SBI క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులు మరియు EMI లావాదేవీలపై 10% తక్షణ తగ్గింపును కూడా పొందుతారు.
అమెజాన్ బజార్ నుండి ఈ పండుగ సీజన్లో తప్పక ఉండాల్సిన కొన్ని వస్తువులు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
ఫ్లవర్ వాజ్ ఫర్ హోమ్- ఆఫీస్ డెకోర్ : ₹99
ఈ తేలికపాటి తెల్లటి ప్లాస్టిక్ పూల కుండీతో మీ ఇంటికి, కార్యాలయానికి పండుగ శోభను తీసుకురండి. దీని సరళమైన స్థూపాకార డిజైన్, తాజా పువ్వులు, పండుగ అలంకరణలు లేదా అలంకరణాత్మకమైన కొమ్మలను ప్రదర్శించడానికి అనువుగా రూపొందిస్తుంది. ఇది లివింగ్ రూమ్లు, డైనింగ్ గదులు, పడక గదులు మరియు కార్యాలయాలకు ఒక అంతర్లీనమైన ఆకర్షణను జోడిస్తుంది.
అకేషియా చెక్కతో చేసిన సర్వింగ్ ట్రే: ₹240
ఈ అకేషియా చెక్క సర్వింగ్ ట్రేతో పండుగ వేళ అతిథులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చుకోండి. టీ, కాఫీ మరియు స్నాక్స్ను అందించడానికి అనువైన ఈ ట్రే, కాఫీ టేబుల్స్ మరియు డైనింగ్ ప్రదేశాలకు అలంకరణ వస్తువుగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
హార్ట్స్ ప్రింట్ సిరామిక్ కాఫీ మగ్ : ₹169
హృదయాకారపు ప్రింట్ ఉన్న ఈ ఎరుపు మరియు తెలుపు సిరామిక్ మగ్తో పండుగ ఉదయాలను మరియు కాఫీ విరామాలను ప్రకాశవంతం చేయండి. 250 ml సామర్థ్యం మరియు మైక్రోవేవ్-సేఫ్ డిజైన్తో, ఇది రోజువారీ ఉపయోగం కోసం బాగా అనువైనది మరియు పండుగ బహుమతుల జాబితాలో చేర్చుకోదగిన మంచి వస్తువు అవుతుంది.
POVATO 3D డీటాంగ్లింగ్ హెయిర్ బ్రష్ : ₹149
ఈ తేలికపాటి బరువు కలిగిన లావెండర్ హెయిర్ బ్రష్ను మీ పండుగ షాపింగ్ జాబితాలో ప్రతిరోజూ వాడే ఒక సౌందర్య సాధనంగా చేర్చుకోండి. దీని 3D ఫ్లెక్సిబుల్ బ్రిసిల్స్ తడి లేదా పొడి జుట్టులోని చిక్కులను సున్నితంగా విడదీయడానికి అనువుగా రూపొందించటం జరిగింది, కాగా దీని యాంటీ-స్టాటిక్ డిజైన్ వివిధ రకాల కేశాలలో వంకీలను, గరుకుదనాన్ని మేనేజ్ చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.
వైర్లెస్ బ్లూటూత్ నెక్బ్యాండ్ ఇయర్ఫోన్లు : ₹299
మాగ్నెటిక్ ఇయర్బడ్స్, బ్లూటూత్ 5.3 మరియు HD సౌండ్తో కూడిన ఈ వైర్లెస్ నెక్ బ్యాండ్ ఇయర్ఫోన్లతో మీ పండుగ వేడుకలను మరింత ఆనందదాయకం చేసుకోండి. తేలికపాటి బరువుకలిగిన డిజైన్, ENC కాలింగ్ మరియు దీర్ఘకాలం మన్నే బ్యాటరీ కారణంగా ఇవి పండుగ షాపింగ్కు, ప్రయాణానికి, కుటుంబ సమావేశాలకు లేదా ప్రతి రోజూ వినడానికి చాలా అనువైనవి.
పోర్ట్రానిక్స్ టోడ్ 23 వైర్లెస్ ఆప్టికల్ మౌస్: ₹256
ఈ పండుగ సీజన్లో కాంపాక్ట్ డిజైన్, అడ్జస్ట్ చేయగల DPI మరియు 10-మీటర్ల వైర్లెస్ రేంజ్తో కూడిన పోర్ట్రానిక్స్ టోడ్ 23 వైర్లెస్ మౌస్తో మీ వర్క్ సెటప్ను అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి. దీని ఎర్గోనామిక్ డిజైన్ మరియు మన్నికైన నిర్మాణం - దీనిని ఇంటి నుండి పని చేయడానికి, ప్రయాణాలకు, ప్రెజెంటేషన్లకు లేదా రోజువారీ ఉపయోగానికి ఒక ఆచరణాత్మక ప్రత్యామ్నాయంగా మారుస్తాయి.
మహిళల నలుపు రంగు ఫ్లోరల్ ప్రింట్ పెప్లమ్ టాప్ : ₹265
తెల్లటి ఫ్లోరల్ బ్లాక్ ప్రింట్ మరియు వంకీలు తిరిగిన (స్కాలప్డ్) నెక్లైన్తో కూడిన ఈ నలుపు రంగు పెప్లమ్ టాప్తో మీ పండుగ లుక్స్కు స్టైలిష్ అప్డేట్ చేర్చుకోండి. దీని హాయైన ఆకృతి మరియు పొడవాటి స్లీవ్స్ వల్ల దీనిని జీన్స్, పలాజోలు లేదా స్కర్ట్స్తో సులభంగా స్టైల్ చేయవచ్చు, అలాగే, సాంప్రదాయ ఆభరణాలు పండుగ వేడుకలకు సాంస్కృతిక సొబగును కలిగిస్తాయి.
పురుషుల సాలిడ్ లినెన్-కాటన్ షర్ట్: ₹298
పండుగ వేడుకలు మరియు రోజువారీ సందర్భాల కోసం, ఈ సాలిడ్ లినెన్-కాటన్ షర్ట్ రెగ్యులర్ ఫిట్ మరియు ఫుల్ స్లీవ్స్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని క్లీన్, వైవిధ్యభరితమైన శైలి రకరకాల లుక్స్ కోసం ట్రౌజర్లు లేదా జీన్స్తో సులభంగా జతపడుతుంది.
మర్ఫీ LED ఔట్డోర్ అప్ /డౌన్ వాల్ లైట్ : ₹235
ఈ LED వాల్ లైట్తో మీ ప్రదేశానికి పండుగ శోభను తీసుకురండి. దీని ఎగుడుదిగుడు లైట్ డిజైన్ గోడలకు అలంకరణను జోడిస్తూ, పండుగ సమయాల్లో సమావేశాలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కలిగిస్తుంది.
సహజ్ ఆర్ట్వర్క్స్ వాల్ హాంగింగ్ డెకోర్: ₹238
ఈ అలంకారప్రాయమైన వాల్ హ్యాంగింగ్తో పండుగ సీజన్ కోసం మీ ఇంటిని అందంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. దీని వైవిధ్యభరితమైన డిజైన్ - లివింగ్ రూమ్లు, బెడ్రూమ్లు లేదా ఇంటిలోని ఇతర ప్రదేశాలకు చక్కగా సరిపోతుంది. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2026 సందర్భంగా అమెజాన్ బజార్లో (కేవలం మొబైల్ యాప్లో మాత్రమే) అత్యంత సరసమైన ధరలకు లభించే అనేక రకాల ఉత్పత్తులను మరియు ట్రెండింగ్లో ఉన్న వస్తువుల కోసం వెదకండి.
అమెజాన్ బజార్ అనేది, అతి తక్కువ ధరలలో నిత్యవసర వస్తువులను కోరుకునే, బడ్జెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకునే కొనుగోలుదారుల కోసం అమెజాన్ ఇండియా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఒక విలువ-ఆధారిత వేదిక. ఫ్యాషన్ మరియు గృహాలంకరణ వస్తువుల నుండి వంటగది ఉపకరణాలు మరియు వైర్లెస్ యాక్సెసరీల వరకు, బజార్ విస్తృతమైన, ఎంపిక చేసిన వస్తువుల శ్రేణిని అందిస్తుంది, ఇక్కడ గొప్ప డీల్స్ సరళమైన షాపింగ్ అనుభవంతో కలుస్తాయి. “ఎక్కువ కొనండి, ఎక్కువ ఆదా చేయండి” వంటి ఫీచర్లు మరియు చాలా తక్కువ ధరలతో ప్రారంభమయ్యే ధరలతో, బజార్ సౌకర్యం మరియు విశ్వసనీయతతో గొప్ప డీల్స్ను అందిస్తుంది.