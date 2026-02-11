హైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆటో-టెక్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన కార్స్24, అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వినియోగదారు మార్కెట్లలో ఒకటైన తెలంగాణలో తమ కార్యకలాపాలను మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది. దీనికి వ్యవస్థీకృత, డిజిటల్-ఫస్ట్ కార్ల కొనుగోలు, యాజమాన్య సేవల స్వీకరణ తోడ్పడుతుంది. వినియోగదారులు ప్రీ-ఓన్డ్ కార్ల(వినియోగించిన కార్ల) కొనుగోళ్లలో నమ్మకం, పారదర్శకత, సౌలభ్యాన్ని ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నందున, కార్స్24 యొక్క రిటైల్, ఫైనాన్సింగ్, వాహన యాజమాన్య ఆఫర్లకు రాష్ట్రం కీలకమైన వృద్ధి ఇంజిన్గా ఉద్భవించింది.
ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 మొదటి అర్ధ సంవత్సరంలో, కార్స్24 పై క్రయ విక్రయాలు జరిగిన వాహనాలలో దాదాపు 10% తెలంగాణ నుండి వచ్చాయి, రాష్ట్ర మొత్తం వాల్యూమ్లలో హైదరాబాద్ ఎక్కువ భాగం వాటా కలిగి ఉంది. నమ్మకమైన వాణిజ్య కొనుగోళ్లు, వేగవంతమైన రీతిలో ధరల ఆవిష్కరణ మరియు ఫైనాన్సింగ్-ఆధారిత సౌలభ్యం కోసం మార్కెట్ బలమైన డిమాండ్ను చూస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలో వినియోగించిన కార్ల రంగాన్ని పునర్నిర్మిస్తున్న ధోరణులు ఇవి.
గ్రూప్ స్థాయిలో, ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 మొదటి అర్ధ సంవత్సరంలో రూ. 651 కోట్ల సర్దుబాటు చేసిన నికర ఆదాయాన్ని కార్స్24 నివేదించింది, ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 18% ఎక్కువ, సర్దుబాటు చేసిన EBITDA నష్టాలు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 36% తగ్గి రూ. 162 కోట్లకు చేరుకున్నాయి, ఇది కస్టమర్ అనుభవంతో పాటు యూనిట్ ఎకనామిక్స్ను మెరుగుపరచడంపై నిరంతర దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
సంవత్సరం మొదటి ఆరు నెలల్లో, భారతదేశం, యుఏఈ మరియు ఆస్ట్రేలియాలలో దాదాపు 85,000 కార్ల లావాదేవీలు జరిగాయి. వాహన లావాదేవీ జిఎంవిలో రూ.3,731 కోట్లు టర్నోవర్ అయింది. రిటైల్ జిఎంవి రూ. 2,000 కోట్లు దాటింది, ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 21% వృద్ధి చెందింది. ఇప్పుడు మొత్తం వాహన లావాదేవీ జిఎంవి లో 50% కంటే ఎక్కువ వాటాను అందిస్తుంది, దీనికి 19.3% విస్తరించిన మార్జిన్లు మద్దతు ఇస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్ యొక్క ప్రీ-ఓన్డ్ కార్ మార్కెట్ ఎక్కువగా పెట్రోల్ ఆధారితంగా ఉంది. పెట్రోల్ వాహనాలు మొత్తం లావాదేవీలలో 87.6% వాటా కలిగి ఉండగా, డీజిల్ మోడల్లు 11.6% వాటా కలిగి ఉన్నాయి, ఇది తక్కువ యాజమాన్యం, నిర్వహణ ఖర్చులకు కస్టమర్ ప్రాధాన్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
వ్యక్తిగత మోడళ్లలో, హైదరాబాద్లో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే ప్రీ-ఓన్డ్ కారుగా నెక్సాన్ అవతరించింది, మొత్తం అమ్మకాలలో 4.1% వాటాను ఇది కలిగి ఉంది, తరువాత బాలెనో(3.97%), స్విఫ్ట్ (2.43%) ఉన్నాయి. సమిష్టిగా, మొదటి మూడు మోడళ్లు నగరంలోని అన్ని ప్రీ-ఓన్డ్ కార్ లావాదేవీలలో 10% కంటే ఎక్కువ వాటాను అందిస్తున్నాయి.
కాంపాక్ట్ ఎస్ యువి లు మరియు హ్యాచ్బ్యాక్ల వైపు స్పష్టమైన మొగ్గును ఈ డేటా వెల్లడిస్తుంది. వైవిధ్యమైన , ఇంధన-పరంగా సమర్థవంతమైన మరియు నగర-స్నేహపూర్వక వాహనాల కోసం హైదరాబాద్ వినియోగదారుల నుంచి పెరుగుతున్న డిమాండ్ను ఇది నొక్కి చెబుతుంది.
తెలంగాణలో, రిటైల్ ఆధారిత లావాదేవీలు మొత్తం కార్యకలాపాలలో గణనీయమైన వాటాను ఆక్రమించుకుంటూనే ఉన్నాయి. ఇది అధిక-విశ్వసనీయత, వినియోగదారు-ముందుగా ఉన్న మార్గాల వైపు, జాతీయంగా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వంటి మెట్రో మార్కెట్లలో మార్పును ప్రతిబింబిస్తుంది.
కార్స్24 యొక్క ఫైనాన్సింగ్ ప్లాట్ఫామ్, లోన్స్ 24, ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 మొదటి అర్ధ భాగంలో రూ. 1,637 కోట్ల విలువైన రుణాలను పంపిణీ చేసింది, ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారులు నిర్మాణాత్మక, సాంకేతిక ఆధారిత ఫైనాన్సింగ్ను ఎంచుకున్నందున, గత సంవత్సరం తో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 38% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఈ కాలంలో తెలంగాణ బలమైన ఆకర్షణను చూసింది, హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగులు మరియు చిన్న వ్యాపార యజమానుల నడుమ స్వీకరణ పెరుగుతోంది.
లావాదేవీలకు మించి, కార్స్24 యొక్క వాహన యాజమాన్య సేవల జిఎంవి గత సంవత్సరం తో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 19x వృద్ధి చెంది రూ. 94 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది వన్-టైమ్ లావాదేవీ ప్లాట్ఫామ్ నుండి దీర్ఘకాలిక కార్ యాజమాన్య భాగస్వామిగా కంపెనీ పరిణామాన్ని పునరుద్ఘాటించింది. బీమా, తనిఖీ నివేదికలు, చలాన్ నిర్వహణ మరియు గ్యారెంటీడ్ బైబ్యాక్ వంటి సేవలు తెలంగాణతో సహా కీలక మార్కెట్లలో పెరుగుతున్న స్వీకరణ, పునరావృత అనుసంధానత మరియు కస్టమర్ స్టిక్కీనెస్ను కొనసాగించాయి.
ఏఐ -ఆధారిత ధర, తనిఖీలు మరియు కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్పై దృష్టి సారించి, ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 మొదటి అర్ధ భాగంలో సాంకేతికత పై రూ. 95 కోట్లును కార్స్24 పెట్టుబడి పెట్టింది. దాని ఏఐ వాయిస్ సిస్టమ్లు ఇప్పుడు ప్రతి నెలా 7 లక్షల నిమిషాలకు పైగా కాల్లను నిర్వహిస్తున్నాయి, అయితే తనిఖీ టర్నరౌండ్ సమయాలు దాదాపు 30% తగ్గాయి, హైదరాబాద్ వంటి అధిక-వాల్యూమ్ నగరాల్లో టర్నరౌండ్ మరియు అనుభవాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తున్నాయి.
ట్రస్ట్ ఒక కీలకమైన వైవిధ్యంగా ఉంది, కార్స్24 పరిశ్రమలో తొలిసారిగా 30 రోజుల రిటర్న్స్ మరియు రిటైల్ కార్లపై జీవితకాల వారంటీని పరిచయం చేసింది. ఈ కార్యక్రమాలు బలమైన కస్టమర్ సంతృప్తికి దోహదపడ్డాయి, సగటు రేటింగ్ 5కి 4.6. ద్వారా అది ప్రతిబింబించింది.
భారతదేశంలోని కార్స్24 సిఎఫ్ఓ శివాన్షు మక్కర్ మాట్లాడుతూ, భారతీయ వినియోగదారులు వ్యవస్థీకృత, డిజిటల్-ఫస్ట్ కార్ యాజమాన్యాన్ని ఎంత త్వరగా స్వీకరిస్తున్నారో తెలంగాణ వంటి మార్కెట్లు వెల్లడి చేస్తాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి భాగంలో, మా యూనిట్ ఎకనామిక్స్ను బలోపేతం చేస్తూనే మెరుగైన ఉత్పత్తులు, ఫైనాన్సింగ్, యాజమాన్య సేవల ద్వారా నమ్మకాన్ని పెంపొందించడం మా లక్ష్యంగా ఉంది. ఇది తదుపరి దశ వృద్ధికి మమ్మల్ని సరైన దిశలో నిలుపుతుంది అని అన్నారు.
ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ అర్ధ భాగంలో సర్దుబాటు చేసిన నికర ఆదాయం గత సంవత్సరం తో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం దాదాపు 35% పెరిగి రూ. 750 కోట్లు దాటుతుందని అంచనా వేయడంతో, తెలంగాణలో తమ రిటైల్, ఫైనాన్సింగ్ కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించాలని, స్థానిక భాగస్వామ్యాలను మరింతగా పెంచుకోవాలని, హైదరాబాద్, రాష్ట్రంలోని ఇతర కీలక నగరాల్లో తమ యాజమాన్య సేవలను స్వీకరించడాన్ని పెంచాలని కార్స్24 యోచిస్తోంది.