డిసెంబరు నెలలో మోతమోగిన జీఎస్టీ వసూళ్లు
గత డిసెంబరు నెలలో జీఎస్టీ వసూళ్లు మోత మోగాయి. 2025 డిసెంబరు నెలలో స్థూలంగా రూ.1.74 లక్షల కోట్లు జీఎస్టీ పన్ను వసూలైంది. గత 2024 డిసెంబరుతో పోల్చితే ఈ జీఎస్టీ వసూళ్ళ వృద్ధిలో 6.1 శాతం వృద్ధి కనిపించింది. జీఎస్టీ రేట్ల కోత కారణంగా దేశీయ విక్రయాల నుంచి వచ్చే వసూళ్లు నెమ్మదించినట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించిన గణాంకాలను గురువారం విడుదల చేసింది.
2024 డిసెంబరు నెలలో రూ.1.64 లక్షల కోట్లు వసూళ్లు నమోదయ్యాయి. దేశీయ లావాదేవీల్లో 1.2 శాతం వృద్ధితో రూ.1.22 లక్షల కోట్లు వసూళ్లు నమోదు కాగా.. దిగుమతైన వస్తువులపై జీఎస్టీ వసూళ్లు (19.7 శాతం వృద్ధి) రూ.51,977 కోట్లుగా ఉన్నాయి. రిఫండ్ల రూపంలో రూ.28,980 కోట్లు తిరిగి చెల్లించినట్లు కేంద్రం పేర్కొంది.
దీంతో నికరంగా జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.1.45 లక్షల కోట్లుగా లెక్క తేలింది. నికర వసూళ్లలో గతేడాదితో పోలిస్తే కేవలం 2.2 శాతం మాత్రమే వృద్ధి నమోదైంది. గతేడాది సెప్టెంబర్ 22న 375 రకాల వస్తువులపై జీఎస్టీ రేట్లను కేంద్రం తగ్గించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఆ మేర రెవెన్యూపై ప్రభావం చూపింది.