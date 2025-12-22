2025లో గుంటూరు వినియోగదారుడు 24K బంగారు నాణేలపై రూ. 4.38 లక్షలు ఖర్చు

గుంటూరు: తన ఘాటైన మిరపకాయలకు, రాజీపడని రుచికి ప్రసిద్ధి చెందిన గుంటూరు ఇప్పుడు వేగంలో కూడా కొత్త గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది. భారతదేశపు ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టామార్ట్, తన వార్షిక ఇయర్-ఎండ్ (year-end) నివేదిక ఐదవ ఎడిషన్ అయిన హౌ ఇండియా ఇన్స్టామార్టెడ్ 2025 (How India Instamarted 2025)ను విడుదల చేసింది. క్విక్ కామర్స్లో భారతదేశంలో వేగంగా కదులుతున్న, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలలో ఒకటిగా గుంటూరును ఈ నివేదిక హైలైట్ చేసింది.
ఈ సంవత్సరం, గుంటూరు ఆర్డర్లలో పూర్తిస్థాయి లైఫ్స్టైల్ మార్పు కనిపించింది: బొమ్మల (Toys) కొనుగోలులో 634% వార్షిక (YoY) వృద్ధి, స్పోర్ట్స్ & ఫిట్నెస్ విభాగంలో ఏకంగా 901% వృద్ధి నమోదైంది. నగరంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నాన్-గ్రోసరీ కేటగిరీగా ఇది నిలిచింది. ఎలక్ట్రానిక్స్, గృహోపకరణాల కొనుగోళ్లు 557% పెరిగాయి.
ఈ గణాంకాలు... ఈ టైర్-2 నగరంలో కుటుంబానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే, ఫిట్నెస్ పట్ల ఆసక్తి ఉన్న, సాంకేతికతను స్వీకరించే జీవనశైలి వేగంగా పెరుగుతోందని సూచిస్తున్నాయి. గుంటూరులో ఉదయం చాలా త్వరగా, ఉత్సాహంగా మొదలవుతుంది. టొమాటోలు, ఉల్లిపాయల ఆర్డర్లలో ఉదయం పూట భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. ఇది తాజా, ఉదయం పూట వంట సన్నాహాలకు నగర ప్రజలు ఇచ్చే ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తుంది.
గుంటూరు కేవలం వేగంగా కదలడమే కాదు, భారీగా ఖర్చు కూడా చేసింది. నగరంలోని టాప్ ఇన్స్టామార్ట్ యూజర్ 2025లో ఏకంగా రూ. 4.38 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. ఇందులో ప్రధానంగా 24K బంగారు నాణేలు ఉన్నాయి. క్విక్ కామర్స్ అనేది కేవలం చివరి నిమిషంలో అవసరమయ్యే చిన్న వస్తువులకే కాకుండా... అధిక విలువ కలిగిన, ప్లాన్డ్ (planned) కొనుగోళ్లకు కూడా నమ్మదగిన వేదికగా మారుతోందని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.
భారతదేశంలో క్విక్ కామర్స్ ఇప్పుడు కేవలం అవసరాలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు; ఇది ఒక అలవాటుగా మారింది. గుంటూరు వంటి టైర్-2 నగరాలు ఈ మార్పులో ముందుండటం చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ పరికరాల నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు అన్నీ నిమిషాల్లో ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. 2025లో గుంటూరు వినియోగదారులు స్మార్ట్ ప్లానింగ్ను (ముఖ్యంగా గోల్డ్ కాయిన్స్ వంటి హై-వాల్యూ కొనుగోళ్లు), రోజువారీ జీవనశైలి అవసరాలను ఎలా సమతుల్యం చేసుకున్నారో చూడటం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది," అని హరి కుమార్ గోపీనాథన్, చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, స్విగ్గీ తెలిపారు.
2025లో గుంటూరు వాసులు ఇన్స్టామార్ట్లో ఎక్కువగా ఏం ఆర్డర్ చేశారంటే:
స్నాక్స్కే ప్రథమ స్థానం: గుంటూరులో అత్యధికంగా ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులలో కోలాలు, స్పైసీ చిప్స్, కరకరలాడే స్నాక్స్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. ఘాటైన, రుచికరమైన స్నాక్స్ పట్ల నగరానికి ఉన్న మక్కువను ఇది చాటుతోంది.
ఉదయం పూట నిత్యావసరాలదే హవా: స్నాక్స్ తర్వాత, ఉదయం పూట ఆర్డర్లలో కూరగాయలు, పాలు, వంటగది సరుకులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి - ముఖ్యంగా టొమాటోలు, ఉల్లిపాయలు కార్ట్లలో ఎక్కువగా నిలిచాయి.
ప్రాంతీయత, ప్రత్యేకతల మేళవింపు: తాజా చింతకాయ నుండి నేచురల్ బేబీ వాష్ వరకు... గుంటూరు విలక్షణమైన స్థానిక, ప్రత్యేక వస్తువులకు ప్రధాన కేంద్రంగా నిలిచింది. ఇది సంప్రదాయ వంటక సామాగ్రి, ఆధునిక వెల్నెస్ పేరెంటింగ్ ఎంపికల మిశ్రమాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ జోరు: ఐసీసీ మెన్స్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్స్ సమయంలో, గుంటూరులో ఆర్డర్లలో 1.9 రెట్లు పెరుగుదల నమోదైంది. మ్యాచ్ రోజున ఆర్డరింగ్ ఉత్సాహాన్ని ఇది తెలియజేస్తుంది.
మరోవైపు, 2025లో మిగిలిన భారతదేశం కేవలం షాపింగ్ మాత్రమే చేయలేదు; ఇన్స్టామార్ట్ ద్వారా తమ రోజువారీ జీవితాన్ని సులభతరం చేసుకుంది. దేశంలో అత్యవసర వస్తువులలో పాలు నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచింది. భారతదేశం సెకనుకు 4 కంటే ఎక్కువ పాల ప్యాకెట్లను ఆర్డర్ చేసింది; ఇది 26,000 ఒలింపిక్ సైజు పూల్స్ను నింపడానికి సరిపోతుంది. అలాగే, హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు ఏకంగా రూ. 4.3 లక్షల విలువైన సింగిల్ ఆర్డర్ పెట్టి ఈ ఏడాదిలోనే అతిపెద్ద ఆర్డర్ చేసిన వ్యక్తిగా నిలిచారు. ఇందులో మూడు ఐఫోన్ 17 ప్రో ఫోన్లు ఉన్నాయి.