Written By ఐవీఆర్
Last Updated : సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025 (19:56 IST)

2025లో గుంటూరు వినియోగదారుడు 24K బంగారు నాణేలపై రూ. 4.38 లక్షలు ఖర్చు

Gold biscuits
గుంటూరు: తన ఘాటైన మిరపకాయలకు, రాజీపడని రుచికి ప్రసిద్ధి చెందిన గుంటూరు ఇప్పుడు వేగంలో కూడా కొత్త గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది. భారతదేశపు ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఇన్‌స్టామార్ట్, తన వార్షిక ఇయర్-ఎండ్ (year-end) నివేదిక ఐదవ ఎడిషన్ అయిన హౌ ఇండియా ఇన్‌స్టామార్టెడ్ 2025 (How India Instamarted 2025)ను విడుదల చేసింది. క్విక్ కామర్స్‌లో భారతదేశంలో వేగంగా కదులుతున్న, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలలో ఒకటిగా గుంటూరును ఈ నివేదిక హైలైట్ చేసింది.
 
ఈ సంవత్సరం, గుంటూరు ఆర్డర్లలో పూర్తిస్థాయి లైఫ్‌స్టైల్ మార్పు కనిపించింది: బొమ్మల (Toys) కొనుగోలులో 634% వార్షిక (YoY) వృద్ధి, స్పోర్ట్స్ & ఫిట్‌నెస్ విభాగంలో ఏకంగా 901% వృద్ధి నమోదైంది. నగరంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నాన్-గ్రోసరీ  కేటగిరీగా ఇది నిలిచింది. ఎలక్ట్రానిక్స్, గృహోపకరణాల కొనుగోళ్లు 557% పెరిగాయి.
 
ఈ గణాంకాలు... ఈ టైర్-2 నగరంలో కుటుంబానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే, ఫిట్‌నెస్ పట్ల ఆసక్తి ఉన్న, సాంకేతికతను స్వీకరించే జీవనశైలి వేగంగా పెరుగుతోందని సూచిస్తున్నాయి. గుంటూరులో ఉదయం చాలా త్వరగా, ఉత్సాహంగా మొదలవుతుంది. టొమాటోలు, ఉల్లిపాయల ఆర్డర్లలో ఉదయం పూట భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. ఇది తాజా, ఉదయం పూట వంట సన్నాహాలకు నగర ప్రజలు ఇచ్చే ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తుంది.
 
గుంటూరు కేవలం వేగంగా కదలడమే కాదు, భారీగా ఖర్చు కూడా చేసింది. నగరంలోని టాప్ ఇన్‌స్టామార్ట్ యూజర్ 2025లో ఏకంగా రూ. 4.38 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. ఇందులో ప్రధానంగా 24K బంగారు నాణేలు ఉన్నాయి. క్విక్ కామర్స్ అనేది కేవలం చివరి నిమిషంలో అవసరమయ్యే చిన్న వస్తువులకే కాకుండా... అధిక విలువ కలిగిన, ప్లాన్డ్ (planned) కొనుగోళ్లకు కూడా నమ్మదగిన వేదికగా మారుతోందని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.
 
భారతదేశంలో క్విక్ కామర్స్ ఇప్పుడు కేవలం అవసరాలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు; ఇది ఒక అలవాటుగా మారింది. గుంటూరు వంటి టైర్-2 నగరాలు ఈ మార్పులో ముందుండటం చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ పరికరాల నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు అన్నీ నిమిషాల్లో ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. 2025లో గుంటూరు వినియోగదారులు స్మార్ట్ ప్లానింగ్‌ను (ముఖ్యంగా గోల్డ్ కాయిన్స్ వంటి హై-వాల్యూ కొనుగోళ్లు), రోజువారీ జీవనశైలి అవసరాలను ఎలా సమతుల్యం చేసుకున్నారో చూడటం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది," అని హరి కుమార్ గోపీనాథన్, చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, స్విగ్గీ తెలిపారు.
 
2025లో గుంటూరు వాసులు ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో ఎక్కువగా ఏం ఆర్డర్ చేశారంటే:
స్నాక్స్‌కే ప్రథమ స్థానం: గుంటూరులో అత్యధికంగా ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులలో కోలాలు, స్పైసీ చిప్స్, కరకరలాడే స్నాక్స్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. ఘాటైన, రుచికరమైన స్నాక్స్ పట్ల నగరానికి ఉన్న మక్కువను ఇది చాటుతోంది.
 
ఉదయం పూట నిత్యావసరాలదే హవా: స్నాక్స్ తర్వాత, ఉదయం పూట ఆర్డర్లలో కూరగాయలు, పాలు, వంటగది సరుకులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి - ముఖ్యంగా టొమాటోలు, ఉల్లిపాయలు కార్ట్‌లలో ఎక్కువగా నిలిచాయి.
 
ప్రాంతీయత, ప్రత్యేకతల మేళవింపు: తాజా చింతకాయ నుండి నేచురల్ బేబీ వాష్ వరకు... గుంటూరు విలక్షణమైన స్థానిక, ప్రత్యేక వస్తువులకు ప్రధాన కేంద్రంగా నిలిచింది. ఇది సంప్రదాయ వంటక సామాగ్రి, ఆధునిక వెల్‌నెస్ పేరెంటింగ్ ఎంపికల మిశ్రమాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ జోరు: ఐసీసీ మెన్స్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్స్ సమయంలో, గుంటూరులో ఆర్డర్లలో 1.9 రెట్లు పెరుగుదల నమోదైంది. మ్యాచ్ రోజున ఆర్డరింగ్ ఉత్సాహాన్ని ఇది తెలియజేస్తుంది.
 
మరోవైపు, 2025లో మిగిలిన భారతదేశం కేవలం షాపింగ్ మాత్రమే చేయలేదు; ఇన్‌స్టామార్ట్ ద్వారా తమ రోజువారీ జీవితాన్ని సులభతరం  చేసుకుంది. దేశంలో అత్యవసర వస్తువులలో పాలు నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచింది. భారతదేశం సెకనుకు 4 కంటే ఎక్కువ పాల ప్యాకెట్లను ఆర్డర్ చేసింది; ఇది 26,000 ఒలింపిక్ సైజు పూల్స్‌ను నింపడానికి సరిపోతుంది. అలాగే, హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు ఏకంగా రూ. 4.3 లక్షల విలువైన సింగిల్ ఆర్డర్ పెట్టి ఈ ఏడాదిలోనే అతిపెద్ద ఆర్డర్ చేసిన వ్యక్తిగా నిలిచారు. ఇందులో మూడు ఐఫోన్ 17 ప్రో ఫోన్లు ఉన్నాయి.

Flim Chamber: సినిమాకు ఆపరేషన్‌ చేయాలంటే అందరూ డాక్టర్లేనా !

Flim Chamber: సినిమాకు ఆపరేషన్‌ చేయాలంటే అందరూ డాక్టర్లేనా !‘పెద్ది’ సినిమా కథ ఏంబాలేదు? దానికి మళ్లీ ‘‘చికిరి చికిరి....’’ అంటూ పాటొకటి..ఎవరికి చేతనైనట్లు వాళ్లు మాట్లాడొచ్చు. ఎవరిని ఎలా మాట్లాడినా, ఎక్కడుండి మాట్లాడినా సోషల్‌ మీడియాలో ఎంత దుర్భాషలాడినా పళ్లు బయటపెట్టి నవ్వుకుంటూ చూసేస్తాం. గత రెండు మూడేళ్లలో ఒక వింత జాతి పుట్టుకొచ్చింది. వీళ్లను చూస్తుంటే హైనాలకు, కుక్కలకు క్రాస్‌ బ్రీడ్‌ చేస్తే వీళ్లు పుట్టారా అనిపిస్తుంది.

Sharwa: నారి నారి నడుమ మురారి పొట్టపగిలి నవ్వేలా వుంటుంది : శర్వా

Sharwa: నారి నారి నడుమ మురారి పొట్టపగిలి నవ్వేలా వుంటుంది : శర్వాశర్వా, సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం నారి నారి నడుమ మురారి. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌తో కలిసి ఎకె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. సి.ఎమ్.ఆర్. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో సినిమా టీజర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Mohan Lal: వృష‌భ‌ మూవీ చివరి దాకా ఆసక్తిగా చూసేలా ఉంటుంది : బన్నీ వాస్

Mohan Lal: వృష‌భ‌ మూవీ చివరి దాకా ఆసక్తిగా చూసేలా ఉంటుంది : బన్నీ వాస్మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్ నటిస్తున్న ప్రెస్జీజియస్ మూవీ వృష‌భ‌. ఈ నెల 25న గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తోంది. కన్నెక్ట్ మీడియా, బాలాజీ టెలిఫిల్మ్స్, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, సి.కె. పద్మ కుమార్, వరుణ్ మాథుర్, సౌరభ్ మిశ్రా, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్, ప్రవీర్ సింగ్, విశాల్ గుర్నాని, జూహి పరేఖ్ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు నందకిషోర్ మ‌ల‌యాళం, తెలుగులో రూపొందించారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

తెలుగు కళల వైభవాన్ని చాటిచెప్పేలా ఆవకాయ సినిమా సంస్కృతి, సాహిత్యోత్సవం

తెలుగు కళల వైభవాన్ని చాటిచెప్పేలా ఆవకాయ సినిమా సంస్కృతి, సాహిత్యోత్సవంఅమరావతి: తెలుగు సినిమా, సాహిత్యం, కళల వైభవాన్ని చాటిచెప్పేలా కూటమి ప్రభుత్వం విజయవాడ వేదికగా జనవరి 8 నుండి 10 వరకు ఆవకాయ సినిమా సంస్కృతి, సాహిత్యోత్సవం పేరిట వినూత్న సాంస్కృతిక వేదికను ఏర్పాటు చేసిందని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు..సోమవారం వెలగపూడి సచివాలయం 4వ బ్లాక్ లోని పబ్లిసిటీ సెల్ విభాగంలో మంత్రి కందుల దుర్గేష్, పర్యాటక శాఖ సెక్రటరీ అజయ్ జైన్, ఏపీటీఏ సీఈవో, ఏపీటీడీసీ ఎండీ ఆమ్రపాలి కాట, టీమ్‌వర్క్ ఆర్ట్స్ కంపెనీ ప్రొడ్యూసర్ శ్యామ్ తో కలిసి ఆవకాయ్ సినిమా సంస్కృతి, సాహిత్యోత్సవంపై పలు అంశాలను వివరించారు.

Renu Desai: మలేషియా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసే బ్యాడ్ గాళ్స్‌కు ఏమయింది?

Renu Desai: మలేషియా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసే బ్యాడ్ గాళ్స్‌కు ఏమయింది?బ్యాడ్ బాయ్స్ గురించి విన్నాం. కానీ బ్యాడ్ గాళ్స్ గురించి పెద్దగా తెలీదు. అందుకే వారి నేపథ్యంగా బ్యాడ్ గాళ్స్ చిత్రం రూపొందింది. రేణు దేశాయ్, అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్ణ, మొయిన్, రోహన్ సూర్య ముఖ్య తారాగణం తో రూపొందింది. ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి బ్యాడ్ గాళ్స్.. కానీ చాలా మంచోళ్లు’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. శశిధర్ నల్ల, ఇమ్మడి సోమ నర్సయ్య, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్ ఈ చిత్రానికి నిర్మాతలు. ఈ చిత్రం క్రిస్మస్ పండుగ కానుకగా డిసెంబర్ 25న విడుదల కానుంది.

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ఫ్యాషన్ కళకు తెలిసిన పద్ధతులను అధిగమించి ఒక కొత్త అమోఘమైన కథను సమర్పిస్తూ బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఈ సంవత్సరం ఎడిషన్‌ను ముగించింది. దిగ్గజపు హౌరా బ్రిడ్జి యొక్క నాటకీయమైన నేపధ్యంలో, నగరం యొక్క చారిత్రాత్మక హుగ్లీ నదిని అద్భుతమైన రన్ వేగా మార్చే ఈ ముగింపు ఎడిషన్ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నాచే ప్రయోగాత్మకమైన కలక్షన్‌ను ప్రదర్శించింది. ఆకర్షణీయమైన ఇషాన్ ఖట్టర్ ప్రదర్శనలో ప్రధాన ఆకర్షణతో ఇది సంప్రదాయాన్ని అధిగమించి డిజైన్‌ను ముందుకు తీసుకువెళ్లింది, ఫ్యాషన్‌ను తదుపరి యుగంలోకి తీసుకువెళ్లింది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.
