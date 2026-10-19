తిరుపతిలో హైయర్ తయారీ కేంద్రం.. 2030 నాటికి రెండు దశల్లో పూర్తి
ఇటీవలి కాలంలో, సరఫరా కొరత, తయారీ ప్రక్రియల్లో తలెత్తిన సమస్యల కారణంగా అనేక ఎలక్ట్రికల్ ఉపకరణాల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. అయితే, ఈ సమస్యకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక చక్కని పరిష్కారాన్ని చూపుతోంది. ఒకవైపు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిశ్రమల స్థాపనకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుండగా, మరోవైపు విస్తృతమైన ఓడరేవు అనుసంధానం, మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు ఈ రంగంలో కీలక మార్పులకు దోహదపడుతున్నాయి.
Haier
ఈ నేపథ్యంలో, చైనాకు చెందిన ఎలక్ట్రికల్ ఉపకరణాల తయారీ సంస్థ హైయర్ (Haier), ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి జిల్లాలో తన తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. 2032 నాటికి రెండు దశల్లో పూర్తి కానున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మొత్తం 21,000 ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఇందులో 6,000 ప్రత్యక్ష ఉపాధి అవకాశాలు, 15,000 పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం పుణె, గ్రేటర్ నోయిడాలలో తయారీ కేంద్రాలను నిర్వహిస్తున్న హైయర్ సంస్థ, మొదటి దశలో రూ. 4,500 కోట్లు, రెండో దశలో మరో రూ. 2,500 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టాలని యోచిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తిరుపతి జిల్లాలోని సత్యవేడు మండలంలో 250 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది.
ఈ కేంద్రంలో ఎయిర్ కండీషనర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, టెలివిజన్లు, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు, వంటగదికి సంబంధించిన ఉపకరణాలను తయారు చేస్తారు. మొదటి దశ 2028 నాటికి కార్యకలాపాలను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.
తిరుపతి-చెన్నై-నెల్లూరు ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ కారిడార్లో భాగంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతం, 'శ్రీ సిటీ'కి సమీపంలో ఉంది. ఇక్కడే ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ (LG Electronics) సంస్థ భారతదేశంలో తన మూడవ తయారీ కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది.
భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రికల్ ఉపకరణాల సరఫరా వ్యవస్థలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ తయారీ రంగంలో స్థిరమైన పురోగతిని సాధిస్తోంది.
రాబోయే కొన్నేళ్లలో ఇలాంటి మరిన్ని ప్రాజెక్టులు కార్యరూపం దాల్చితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ త్వరలోనే భారతదేశపు తయారీ కేంద్రంగా (Manufacturing Hub) మారే అవకాశం ఉంది.