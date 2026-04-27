అల్ట్రా ఫ్రెష్ ఎయిర్ టెక్నాలజీ, ఫుల్ AI కలర్ టచ్ పానెల్తో F11 హయర్ వాషింగ్ మెషీన్
వరుసగా 17 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచంలో నంబర్ 1 మేజర్ అప్లయన్స్ బ్రాండ్ అయిన హేయర్ అప్లయన్సెస్ ఇండియా, తన కొత్త హేయర్ F11 వాషింగ్ మెషీన్ సిరీస్ లాంచ్తో లాండ్రీ ఇన్నోవేషన్ను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది. బట్టల దుర్వాసన, డిటర్జెంట్ వృధా, సంక్లిష్టమైన నియంత్రణల వంటి రోజువారీ వినియోగదారుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి రూపొందించబడిన హేయర్ F11, భారతదేశంలో ఏకైక అల్ట్రా ఫ్రెష్ ఎయిర్ టెక్నాలజీ, AI టచ్ పానెల్తో ఆధునిక భారతీయ గృహాలలో లాండ్రీకి అసాధారణమైన తాజాదనం, పరిశుభ్రత మరియు సంరక్షణను అందిస్తుంది.
హేయర్ F11 వాషింగ్ మెషీన్ భారతదేశంలో ఏకైక అల్ట్రా ఎయిర్ ఫ్రెష్ టెక్నాలజీ ద్వారా బట్టలను 12 గంటల వరకు సూపర్ ఫ్రెష్గా ఉంచుతుంది, వాష్ తర్వాత బట్టలు లోపల వదిలినా దుర్వాసన రాకుండా నిరోధిస్తుంది. దాని స్టైలిష్ డిజైన్తో పాటు ఫుల్ AI కలర్ టచ్ పానెల్ ఉంది, ఇందులో పెద్ద ఐకాన్లు మరియు చీరలు, జీన్స్ మరియు కాటన్ వంటి బట్టలకు అంకితమైన ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయి, ఇవి రోజువారీ వినియోగాన్ని సులభతరం చేస్తాయి. ఈ వాషింగ్ మెషీన్లో Essence Wash టెక్నాలజీ ఉంది.
ఇది లోడ్కు అనుగుణంగా స్వయంచాలకంగా డిటర్జెంట్ వినియోగాన్ని సర్దుబాటు చేసి వృధాను తగ్గిస్తుంది. Instant Dissolve Premix టెక్నాలజీ వేగంగా మరియు మరింత సమర్థవంతంగా డిటర్జెంట్ కరగడానికి ప్రీమిక్స్ మైక్రోబబుల్ సొల్యూషన్ తయారు చేస్తుంది. 3D Power Spraying ద్వారా ఈ మైక్రోబబుల్ సొల్యూషన్ నేరుగా బట్టలపై స్ప్రే చేయబడుతుంది, దీనివల్ల లోతైన మరియు పూర్తి శుభ్రత లభిస్తుంది. AI One Touch ఆపరేషన్ను మరింత సులభతరం చేస్తుంది. కేవలం మూడు సెకన్లు నొక్కడం వల్ల స్మార్ట్ వాష్ ప్రారంభమవుతుంది, వాష్ పారామీటర్లు స్వయంచాలకంగా సెట్ అవుతాయి.
ఈ లాంచ్ సందర్భంగా హేయర్ అప్లయన్సెస్ ఇండియా CEO శ్రీ N.S. సతీష్ మాట్లాడుతూ, F11 లాంచ్తో, ఆధునిక భారతీయ గృహాలు ఎదుర్కొనే నిజమైన, రోజువారీ సవాళ్లను పరిష్కరించడమే మా లక్ష్యం. నేడు లాండ్రీ కేవలం ఒక సాధారణ పని మాత్రమే కాదు; అది పరిశుభ్రత, సౌలభ్యం మరియు సాంకేతికత నిశ్శబ్దంగా దాని గురించి శ్రద్ధ వహిస్తుందనే భరోసాతో ముడిపడి ఉంది. కొత్త హేయర్ F11 యొక్క ప్రతి ఫీచర్ అనుభవాన్ని సులభతరం చేయడానికి మరియు అధునాతన సాంకేతికతను అందరికీ సహజంగా మరియు అందుబాటులో ఉండేలా చేయడానికి శ్రద్ధగా రూపొందించబడింది. ఈ లాంచ్ వాషింగ్ మెషీన్ విభాగంలో ప్రమాణాలను నిర్వచించడానికి మరియు రోజువారీ జీవితాన్ని నిజంగా మెరుగుపరిచే తెలివైన, అధిక-పనితీరు గల పరికరాలను అందించడానికి హేయర్ యొక్క నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది అని అన్నారు.
భారతదేశంలో హేయర్ యొక్క అధునాతన తయారీ సౌకర్యంలో తయారు చేయబడిన F11 వాషింగ్ మెషీన్ సిరీస్, మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఫర్ ఇండియా చొరవపై కంపెనీ నిబద్ధతను మరింత దృఢపరుస్తుంది. ఈ లాంచ్ హేయర్ యొక్క ఇన్నోవేషన్-ఫస్ట్ తత్వాన్ని మూర్తీభవిస్తుంది మరియు భారతీయ జీవనశైలికి అనుగుణంగా స్మార్ట్, ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీతత్వ పరికరాలను రూపొందించడానికి దాని నిరంతర అంకితభావాన్ని నొక్కి చెప్తుంది.