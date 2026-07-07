సంబంధిత వార్తలు
- పత్తి రైతుల కోసం హిట్వీడ్ మ్యాక్స్పై క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టిన గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్
- పరిశ్రమలకు అవసరమైన మహిళల ప్రతిభను బలోపేతం చేసేందుకు అగ్రోవెట్ దిశ కార్యక్రమం
- గోద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ కొత్త కీటక నాశిని టకాయ్ విడుదల
- గొద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో రూ. 70 కోట్ల పెట్టుబడికి అవగాహన ఒప్పందం
- World Bank: ప్రపంచ బ్యాంక్ మిడిల్ క్లాస్ రిపోర్టు.. తెలంగాణకు మూడో స్థానం
పత్తి రైతులు కలుపు నిర్వహణతో ఇబ్బందులు; కలుపు నియంత్రణకు గోద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ వారి హిట్వీడ్ మ్యాక్స్
తెలంగాణ అంతటా పత్తి విత్తడం కొనసాగుతుండగా, పెరుగుతున్న వాతావరణ అనిశ్చితిని రైతులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎల్నినో సంబంధిత వాతావరణ మార్పుల వల్ల వర్షపాతంలో ఎక్కువ హెచ్చుతగ్గులు, సుదీర్ఘ పొడి కాలాలు, పంట స్థాపన దశలో తేమ అసమానంగా ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు గడ్డి జాతి, వెడల్పాటి ఆకు కలుపు మొక్కల ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ఇవి తరచూ అడపాదడపా కురిసే వర్షాల తర్వాత వేగంగా మొలిచి, పత్తి మొక్కలకు అవసరమైన తేమ, పోషకాలు, సూర్యరశ్మి, స్థలం కోసం వాటితో తీవ్రంగా పోటీ పడతాయి.
గోద్రేజ్ అగ్రోవెట్ నిర్వహించిన రైతు అధ్యయనం ప్రకారం, సర్వేలో పాల్గొన్న దాదాపు సగం మంది పత్తి రైతులు కలుపు నిర్వహణ కష్టమని భావిస్తున్నారు. ఇది ఈ సమస్య తీవ్రతను, పంట ప్రారంభ దశలో సకాలంలో కలుపు నియంత్రణ ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తోంది. గోద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ వారి 'హిట్వీడ్ మ్యాక్స్'(Hitweed Maxx), పత్తి పంట కోసం రూపొందించిన పోస్ట్-ఎమర్జెన్స్ సెలెక్టివ్ హెర్బిసైడ్ అంటే పత్తికి ఎంపిక చేసిన మొలకెత్తిన కలుపు పై ఉపయోగించే కలుపు నాశిని.
ఇది గడ్డి జాతి మరియు వెడల్పాటి ఆకు జాతి కలుపు మొక్కలను సమర్థంగా నియంత్రిస్తుంది. పంపుకు 70 మి.లీ చొప్పున సిఫార్సు చేసిన మోతాదులో, కలుపు మొక్కలు 2-3 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు దీనిని పిచికారీ చేయాలి. ఇది పంట ఎదుగుదలకు కీలకమైన దశలో కలుపుతో ఉండే పోటీని తగ్గిస్తుంది. 25-30 రోజుల పాటు సమర్థవంతమైన కలుపు నియంత్రణను అందిస్తుంది. పంట ప్రారంభ దశలో పొలాన్ని శుభ్రంగా ఉంచడంలో సహాయపడటం ద్వారా, హిట్వీడ్ మ్యాక్స్ పంట బలంగా పెరగడానికి సహకరిస్తుంది. దిగుబడి సామర్థ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.
గోద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ ఇటీవల హిట్వీడ్ మ్యాక్స్పై క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ను ప్రకటించింది. రైతుల ఉత్పాదకతను మరియు లాభదాయకతను మెరుగుపరచాలనే కంపెనీ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తూ, అత్యుత్తమ కలుపు నిర్వహణ పద్ధతులను సకాలంలో అవలంబించేలా ప్రోత్సహించడానికి ఈ ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది నిరూపితమైన ఉత్పత్తి పనితీరుతో పాటు రైతులకు నేరుగా లబ్ధిని చేకూరుస్తుంది.
సకాలంలో కలుపు నిర్వహణ ప్రాముఖ్యతపై గోద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్, క్రాప్ కేర్ బిజినెస్, సీఈఓ రాజవేలు ఎన్.కె. మాట్లాడుతూ, "భారతదేశ పత్తి ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ దాదాపు ఆరో వంతు వాటాను కలిగి ఉంది. అలా.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ సీజన్లో ఆలస్యంగా కురిసిన వర్షాలు మరియు ఎల్ నినో సంబంధిత వాతావరణ మార్పుల వల్ల శాస్త్రీయ పద్ధతిలో కలుపు నిర్వహణ మరింత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కలుపు మొక్కలు తేమ మరియు పోషకాల కోసం పంటతో తీవ్రంగా పోటీ పడతాయి. అందుకే సకాలంలో జోక్యం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. పెరుగుతున్న అనిశ్చిత వాతావరణ పరిస్థితుల్లో రైతులు పంటను కాపాడుకోవడానికి మరియు ఉత్పాదకతను పెంచడానికి అవసరమైన రైతు-కేంద్రీకృత పంట సంరక్షణ పరిష్కారాలను అందించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం" అని పేర్కొన్నారు.
వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు పత్తి సాగుకు పెద్ద సవాలుగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, రైతులు తమ ఉత్పాదకతను, లాభదాయకతను పెంచుకోవడానికి మరియు మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకోవడానికి అవసరమైన శాస్త్రీయ కలుపు నిర్వహణ పద్ధతులను గోద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ ప్రోత్సహిస్తూనే ఉంది.
మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్
Ntr: ఎన్టీఆర్కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో విబేదం ఏమిటి ?
Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !
నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.
Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్
అఖిల్ నటించిన రూరల్ యాక్షన్-రొమాన్స్ 'లెనిన్' చిత్రానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ అందించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. శ్రీరామపురం గ్రామం, భరతమిట్టల నేపథ్యంలో సాగే కథకు ఆయన నాంది పలికారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం, గ్రామ కలహాల మధ్య కుటుంబ కలహాలు, యుద్ధాలు, ప్రేమకథను అనుసరిస్తుంది.
రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్లు
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.