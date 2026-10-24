తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చే రెండేళ్లలో రెండంకెల వృద్ధి: హాన్స్గ్రోహె ఇండియా
హైదరాబాద్: జర్మనీకి చెందిన బాత్రూమ్ సొల్యూషన్స్ బ్రాండ్ హాన్స్గ్రోహె ఇండియా, వచ్చే రెండేళ్లలో హైదరాబాద్-తెలంగాణ ప్రాంతంలో రెండంకెల వృద్ధిని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనికోసం తమ ప్రాంతీయ రిటైల్ నెట్వర్క్ను విస్తరించనుంది. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో బ్రాండ్కు 17 స్టోర్లు ఉన్నాయి. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ఈ సంఖ్యను 22కు పెంచాలని యోచిస్తోంది. హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంతో తమ సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకునే లక్ష్యంతో హైదరాబాద్లోని ఐటీసీ కోహినూర్లో ప్రత్యేకంగా ‘డెవలపర్ డైలాగ్’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది.
దీనిలో 50 మందికి పైగా డెవలపర్లు, కీలక పరిశ్రమ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. మారుతున్న గృహ కొనుగోలుదారుల అంచనాలు, భావి తరపు ఇళ్ల రూపకల్పనలో డిజైన్, ఆవిష్కరణలు, సాంకేతికత పాత్రపై ఇక్కడ చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హాన్స్గ్రోహె ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన కూడా జరిగింది. వీటిలో లావాపురా ఎలిమెంట్ ఎస్, అవలెగ్రా ఆక్వాయూనిట్ ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలిచాయి.
హాన్స్గ్రోహె ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ఖాదర్ బెంగాలీ మాట్లాడుతూ, ‘‘భారతదేశంలో మారుతున్న నివాస రంగంలో హైదరాబాద్ కీలక మార్కెట్ గా అవతరించింది. నాణ్యత, ఆలోచనాత్మకంగా తీర్చిదిద్దిన ఇళ్లపై ఇక్కడ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వచ్చే రెండేళ్లలో హైదరాబాద్-తెలంగాణ ప్రాంతంలో రెండంకెల వృద్ధిని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న నేపథ్యంలో, మారుతున్న ఈ ఆకాంక్షలను అర్థం చేసుకోవడానికి డెవలపర్లతో చర్చలు కీలకం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్న డెవలపర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. నీటి వినియోగ అనుభవాలను తీర్చిదిద్దడంలో 125 ఏళ్ల నైపుణ్యాన్ని పూర్తి చేసుకుంటున్న హాన్స్గ్రోహెకు ఇలాంటి చర్చలు ఎంతో ముఖ్యమైనవి’’ అని అన్నారు.
హాన్స్గ్రోహె ఇండియా కమర్షియల్ డైరెక్టర్- సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ విశాల్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, ‘‘దక్షిణ భారతదేశంలో లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్, ప్రీమియం వినియోగానికి హైదరాబాద్ కీలక మార్కెట్గా ఎదుగుతోంది. ఇక్కడి గృహ కొనుగోలుదారులు తమ ఇళ్లలో కొత్త డిజైన్ ఆలోచనలు, ఉన్నత స్థాయి అనుభవాల పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఈ మార్పునకు డెవలపర్ డైలాగ్ నిదర్శనంగా నిలిచింది. నగరంలోని ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలతో కలిసి, ఈ ఆకాంక్షలు ఇళ్లకే కాకుండా బాత్రూమ్ స్థలాలకూ ఎలా విస్తరిస్తున్నాయనే అంశంపై చర్చించాం. లావాపురా ఎలిమెంట్ ఎస్, అవలెగ్రా ఆక్వాయూనిట్ ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన ద్వారా ఆలోచనాత్మక డిజైన్, సులభంగా వినియోగించగల సాంకేతికత, కార్యాచరణ సామర్థ్యం రోజువారీ బాత్రూమ్ అనుభవాలను ఎలా మెరుగుపరచగలవో వివరించగలిగాం. ఈ ప్రాంతంలోని ప్రీమియం గృహ కొనుగోలుదారుల మారుతున్న అంచనాలపై డెవలపర్లతో సమావేశమై అభిప్రాయాలను పంచుకోవడం ఆనందంగా ఉంది’’ అని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న డెవలపర్లలో కార్తీష్ రెడ్డి(మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, జీహెచ్ఆర్ లక్ష్మి అర్బన్బ్లాక్స్ ఇన్ఫ్రా ఎల్ఎల్పీ), శేఖర్ రెడ్డి(మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఈఐపీఎల్), ఆదిత్య సిహెచ్(మేనేజింగ్ పార్ట్నర్, ప్రాస్పర్ లైఫ్ స్పేసెస్ ఎల్ఎల్పీ), కొండయ్య(చైర్మన్, యులా కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎల్ఎల్పీ), విశాల్ రెడ్డి (మేనేజింగ్ పార్ట్నర్, న్యూమార్క్ అర్బన్స్పేసెస్-హైదరాబాద్), వర్ధన్ రెడ్డి(మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, బీఎస్సీపీఎల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బొల్లినేని బయాన్), మురళీకృష్ణ (మేనేజింగ్ పార్ట్నర్, టీమ్4 లైఫ్ స్పేసెస్ ఎల్ఎల్పీ), అభిజీత్ రెడ్డి (మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఆరా ప్రాజెక్ట్స్), మధురం రెడ్డి (మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, గంగోత్రి డెవలపర్స్), ప్రవీణ్ రెడ్డి (మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, కాంక్రీట్ కన్స్ట్రక్షన్స్) ఉన్నారు.
నిరంతర చర్చలు, సహకారం ద్వారా గృహ యజమానుల మారుతున్న అంచనాలకు అనుగుణంగా ఆలోచనాత్మక డిజైన్, కార్యాచరణ, ఆవిష్కరణలను ఏకం చేసే ప్రీమియం నివాస స్థలాలను రూపొందించేందుకు డెవలపర్లకు తోడ్పడాలని హాన్స్గ్రోహె ఇండియా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.