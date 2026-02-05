ఒక దేశం, లెక్కలేనన్ని మ్యాగీ కలిసికట్టు క్షణాలు
భారతదేశంలో మ్యాగీ 50 సంవత్సరాలు పూర్తిచేసుకున్న సందర్భంగా, ఒక ప్రత్యేక స్మారక తపాలా స్టాంపును విడుదల చేయడం పట్ల నెస్లే ఇండియా ఎంతో సంతోషిస్తోంది. ఈ స్టాంపును నెస్లే ఇండియా చైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ మనీష్ తివారీ, భారత ప్రభుత్వ ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ చిరాగ్ పాశ్వాన్తో కలిసి ఆవిష్కరించారు. ఈ స్టాంపు మ్యాగీ యొక్క పరిణామానికి, ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పోకడలను అందిపుచ్చుకుంటూ, ఎంతో ఆదరణ పొందిన ఒక ఉత్పత్తి వర్గానికి పర్యాయపదంగా మారిన దానికి నివాళి. ఇన్ని తరాలుగా, ప్రతి ఒక్క పంచుకునే క్షణం ద్వారా ప్రజలను ఏకం చేస్తూ వస్తున్న మ్యాగీకి ఇది ఒక గౌరవం.
గత ఐదు దశాబ్దాలుగా, MAGGI భారతీయ ఇళ్లలోకి అనేక రుచికరమైన రూపాల్లో ప్రవేశించింది. నూడుల్స్, మసాలాల నుండి సాస్లు, సూప్లు మరియు రెడీ-టు-కుక్ ఇష్టమైనవి. త్వరిత సోలో ఫిక్స్ల నుండి కుటుంబాన్ని ఒకచోట చేర్చే భోజనాల వరకు, హాస్టల్ కిచెన్ల నుండి పెద్ద సమావేశాల వరకు, MAGGI దేశవ్యాప్తంగా లెక్కలేనన్ని ఆహార క్షణాలలో భాగంగా ఉంది. 50 సంవత్సరాల కలిసికట్టుగా స్టాంప్ ఈ భాగస్వామ్య అనుభవాలకు నివాళి, MAGGI భారతదేశం అంతటా టేబుల్లకు తీసుకువస్తున్న వెచ్చదనం, సౌకర్యం మరియు సంబంధాలను సంగ్రహిస్తుంది.
భారత ప్రభుత్వ ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ చిరాగ్ పాశ్వాన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో శుద్ధి చేసిన ఆహార రంగం దశాబ్దాలుగా గృహాల విశ్వాసాన్ని చూరగొనడంలో చాలా దూరం ప్రయాణించింది. మార్గదర్శక బ్రాండ్లు కొత్త విభాగాలను సృష్టించి, మన ఆహార పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేశాయి. ఈ అద్భుతమైన ప్రయాణంలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నందుకు నేను మ్యాగీకి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను.
ఈ స్టాంపును విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటిస్తూ, నెస్లే ఇండియా ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ మనీష్ తివారీ ఇలా అన్నారు, భారతదేశంలో మ్యాగీకి ఇది నిజంగా ఒక ప్రత్యేకమైన మైలురాయి. మన దేశంలాంటి ఉత్సాహభరితమైన, విభిన్నమైన దేశంలో ఐదు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకోవడం, లక్షలాది మంది ఈ బ్రాండ్పై చూపిన నమ్మకం, ఆప్యాయత, నిత్యప్రేమకు నిదర్శనం. ఇది పంచుకున్న మధుర క్షణాలు, మారుతున్న అభిరుచులు, ఏటా, తరతరాలుగా మరింత బలపడిన బంధంతో రూపుదిద్దుకున్న ఒక ప్రయాణానికి వేడుక. ఈ అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల జీవితాల్లో వెచ్చదనం, సౌకర్యం, ఐక్యతను తీసుకువచ్చే రోజువారీ క్షణాలకు తోడ్పడటానికి నెస్లే ఇండియా కట్టుబడి ఉంది.