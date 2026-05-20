దేశంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోం సేవలు ... ప్రారంభించిన ఆ ప్రైవేటు బ్యాంకు
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన పొదుపు పిలుపునకు అనేక మంది సానుకూలంగా స్పదిస్తున్నారు. ఇందులోభాగంగా, ప్రముఖ ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో ఒకటైన హెచ్.డి.ఎఫ్.సి బ్యాంకు రెండు రోజుల పాటు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం సేవలు ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది.
అంతర్జాతీయ ముడి చమురు సంక్షోభం నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పొదుపు చర్యలు పాటించాలని, కార్పొరేట్ సంస్థలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోంకు ప్రాధాన్య ఇవ్వాలని ఇటీవల పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో హెచ్.డి.ఎఫ్.సి ఆ దిశగా నిర్ణయం తీసుకుంది.
కస్టమర్లతో నేరుగా సంబంధం లేని వ్యాపార, కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్లకు సంబంధించిన ఉద్యోగులకు వారంలో రెండు రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని వెల్లడించింది. అయితే, దీనిని నెల రోజుల పాటు ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలిస్తామని, ఆ తర్వాత పనితీరును బట్టి కొనసాగించాలా వద్దా అనే అంశంపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడించింది.
హెచ్.డి.ఎఫ్.సిలో ట్రెజరీ ఆపరేషన్స్, బ్యాంకు లావాదేవీలు, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్, హెచ్.ఆర్ డిపార్టుమెంట్, ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ వంటి అంతర్గత విభాగాల ఉద్యోగులకు మాత్రమే ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోం వర్తిస్తుంది. కస్టమర్లతో నేరుగా సంబంధం ఉండే ఉద్యోగులకు మాత్రం ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోం వర్తించదు. ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోం వల్ల వినియోగదారులకు బ్యాంకు సేవల్లో ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదని బ్యాంకు స్పష్టం చేసింది.
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' త్వరలో తెరపైకి రానుంది. ఈ చిత్రంలో టైటిల్ పాత్ర పోషించిన రామ్, చిత్రీకరణ సమయంలో అనేక గాయాలకు గురయ్యారు. ముంబైలో జరిగిన సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంలో చేతికి బ్రేస్ ధరించి కనిపించిన ఆయన, ఆ కఠినమైన షెడ్యూల్ గురించి మాట్లాడారు. తన తండ్రి చిరంజీవి తనకు ఇచ్చిన సలహాను కూడా ఆయన వెల్లడించారు.
సుడిగాలి సుధీర్ గా పాపులరైన సుధీర్ ఆనంద్, టెలివిజన్, సినిమా రంగాలలో అలరిస్తున్నారు. ఆయన తాజా ప్రాజెక్ట్ 'హై లెస్సో'తో ప్రశాంన కుమార్ కోట దర్శకుడిగా పరిచయం కాగా, వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. హీరోగా సుధీర్ ఆనంద్ నటిస్తున్న ఐదవ చిత్రం ఇది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటుడు శివాజీ విలన్ గా నటిస్తున్నారు.
డ్రాగన్ గ్లింప్స్: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నిప్పులు కురిపిస్తూ, శవాల కుప్పపై నిలబడతాడు; ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సాలార్ జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుంది. ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రానికి ఎట్టకేలకు అధికారిక టైటిల్ ఖరారైంది. 'డ్రాగన్' చిత్రంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తుండగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీని ఫస్ట్ గ్లింప్స్ను ఎన్.టి.ఆర్. పుట్టినరోజు బుధవారం కనుక చిత్ర బృందం మంగళవారం అర్థరాత్రి విడుదల చేసింది.
హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ తన ఎప్పటికీ తరగని అందం, ఫిట్నెస్తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. 40 ఏళ్ల వయసులో కూడా, ఈ నటి చెప్పుకోదగినంత నాజూకైన శరీరాకృతిని కొనసాగిస్తూ, దక్షిణ భారత సినిమాలోని అత్యంత స్టైలిష్ తారలలో ఒకరిగా నిలిచారు. సి. జోసెఫ్ విజయ్తో తన సంబంధం చుట్టూ నెలకొన్న ప్రచారం కారణంగా త్రిష ఇటీవల వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఆమె జీవనశైలిపై ప్రజల ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, నటికి సన్నిహితంగా ఉన్న పలువురు ఆమె వ్యక్తిత్వం, అలవాట్ల గురించి అంతగా తెలియని వివరాలను పంచుకుంటున్నారు.
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..