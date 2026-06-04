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3.26 లక్షల ఎకరాలకు పైగా వ్యవసాయ భూమిని కాపాడేందుకు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, సీఐఐ ఫౌండేషన్తో భాగస్వామ్యంతో తన సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా, తన పంట వ్యర్థాల నిర్వహణ చొరవలో ఒక మైలురాయిని ప్రకటించింది. ఈ 2025 సీజన్లో పంజాబ్, హర్యానా వ్యాప్తంగా 3,78,425 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిలో 88% పంట వ్యర్థాలను కాల్చడం నుంచి కాపాడింది. పంజాబ్లోని లూధియానా, సంగ్రూర్ జిల్లాలు, హర్యానాలోని ఫతేహాబాద్ జిల్లాలోని 380కి పైగా గ్రామాలలో 86,000 మంది రైతులకు చేరువవుతున్న ఈ కార్యక్రమం, ఉత్తర భారతదేశంలో వ్యవసాయ వాయు కాలుష్యాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రైవేట్ రంగం నేతృత్వంలో చేపట్టిన ఒక సమగ్రమైన, ప్రభావవంతమైన ప్రయత్నం.
ప్రతి శీతాకాలంలో ఉత్తర భారతదేశాన్ని కమ్మేసే తీవ్రమైన వాయు కాలుష్యానికి, వరి కోత తర్వాత గడ్డిని కాల్చడం కూడా ఒక ముఖ్య కారణం. ఇది జనజీవనానికి అంతరాయం కలిగించడంతో పాటు, దీర్ఘకాలిక గుండె, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులను తీవ్రం చేస్తోంది. సుమారు మూడో వంతు ఎకరం పొలంలో పండే ఒక టన్ను వరి గడ్డిని కాల్చడం వల్ల, మూడు కిలోగ్రాముల కణ పదార్థాలు వాతావరణంలోకి విడుదలవుతాయి. అంతేకాకుండా, ఇది నేలలోని అవసరమైన పోషకాలను కూడా హరించివేస్తుంది. పంజాబ్, హర్యానాలలో గడ్డి కాల్చే సంఘటనలు 2025 నాటికి 53 శాతం తగ్గినప్పటికీ, చిన్న, సన్నకారు రైతులు యంత్రాలను పొందడంలో, పంట కాలాల మధ్య ఉండే తక్కువ వ్యవధిలో పంట అవశేషాలను నిర్వహించడంలో అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు.
అక్టోబర్ 2023లో లూధియానాలో ప్రారంభమై, 2024లో సంగ్రూర్, ఫతేహాబాద్లకు విస్తరించిన ఈ మూడేళ్ల కార్యక్రమాన్ని, సీఐఐ ఫౌండేషన్ 380 గ్రామాలలో అమలు చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు, 8 గ్రామాలు గడ్డి కాల్చడాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించగా, 174 గ్రామాలు 90% పైగా గడ్డి కాల్చకుండా నిబంధనలను పాటించాయి.
ఈ మైలురాయి గురించి హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ సీఎస్ఆర్ హెడ్ నుస్రత్ పఠాన్ మాట్లాడుతూ, పంట గడ్డిని కాల్చడం కేవలం ఒక వ్యవసాయ అలవాటు మాత్రమే కాదు- ఇది ఆర్థిక, అందుబాటును, అవగాహనలో పాతుకుపోయిన ఒక వ్యవస్థాగత సవాలు. సీఐఐ ఫౌండేషన్తో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ భాగస్వామ్యం ఈ మూడు కోణాలను ఏకకాలంలో పరిష్కరించింది. సహకార టూల్ బ్యాంకుల ద్వారా రైతులకు యంత్రాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, నిరంతర సామాజిక భాగస్వామ్యం ద్వారా ప్రవర్తన మార్పును తీసుకురావడం, బయోగ్యాస్, కంపోస్టింగ్ వంటి ఎక్స్-సిటు పరిష్కారాలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా, మేము పర్యావరణ ప్రయోజనాలతో పాటు రైతులకు నిజమైన పొదుపును అందించే ఒక నమూనాను నిర్మించాము. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా, ఈ ప్రభావాన్ని మరింత విస్తరించడానికి మా నిబద్ధతను మేము పునరుద్ఘాటిస్తున్నాము అని వివరించారు.
ఈ కార్యక్రమం విజయం కమ్యూనిటీ టూల్ బ్యాంక్ విధానంలో పాతుకుపోయింది. బేలర్లు, సూపర్ సీడర్లు, స్మార్ట్ సీడర్లు, మిత్తర్ సీడర్లతో సహా 450కి పైగా వ్యవసాయ యంత్రాలను సేకరించి, 140కి పైగా రైతు సహకార సంఘాలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలకు విరాళంగా అందించారు. తద్వారా, ఇవి రైతులకు సరసమైన అద్దె ధరకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. పంట గడ్డిని కాల్చే ప్రక్రియ ఉధృతంగా సాగే సమయంలో, చిన్న మరియు సన్నకారు రైతుల కోసం 800 ట్రాక్టర్లను అద్దెకు వినియోగించారు. యంత్రాల వాడకం వల్ల, పంట కోసిన వెంటనే గడ్డిని మేనేజ్ చేయడం, మల్చింగ్ చేయడం, వరి గడ్డిని నేలలో కలపడం వంటి పనులతో పాటు, నేలను సిద్ధం చేయడం, గోధుమ విత్తనాలు నాటడం, ఎరువులు వేయడం వంటి పనులన్నీ ఒకే కార్యాచరణలో పూర్తవుతాయి. దీని ద్వారా పంట గడ్డి నిర్వహణ, విత్తనాలు నాటే ఖర్చులు ఎకరానికి ₹2,000–₹2,500 నుంచి సుమారుగా ₹800–₹1,200 కు తగ్గుతాయి. అలాగే, దీర్ఘకాలంలో నేల సారవంతం మెరుగుపడటంతో పాటు రసాయన ఎరువులపై ఆధారపడటం కూడా తగ్గుతుంది.
పంట కోసిన వెంటనే గడ్డిని నిర్వహించే పద్ధతులను పాటించలేని రైతులు, బేలర్ యంత్రాలను ఉపయోగించి గడ్డిని యాంత్రికంగా సేకరించి, కట్టలుగా కట్టి, తక్కువ సమయంలో పారవేయవచ్చు. వరి గడ్డిని సమీకరించడం, సరఫరా గొలుసు నిర్వహణ, విలువ జోడింపు వంటి రంగాలలో చిన్న వ్యాపారాలను ప్రారంభించేందుకు, 30 మందికి పైగా గ్రామ యువతకు బేలర్ యంత్రాలను అందించి, వారికి మార్గదర్శకత్వం వహించి, మద్దతునిచ్చారు. ఎక్స్-సిటు గడ్డి నిర్వహణను మెరుగుపరిచేందుకు, ఈ కార్యక్రమం కింద పద్దెనిమిది వరి గడ్డి ఆధారిత చిన్న బయోగ్యాస్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, రెండు బయో-పెల్లెటైజేషన్ ప్లాంట్లు, ఒక బయో-ఎరువుల ప్లాంట్ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వ్యవసాయ శాఖ భాగస్వామ్యంతో నిర్వహించిన వేలాది గ్రామస్థాయి సమావేశాలు, రైతు అవగాహన సదస్సులు, శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా రైతుల భాగస్వామ్యం, నిరంతర ప్రవర్తనా మార్పు తీసుకువచ్చారు.
సీఐఐ ఫౌండేషన్, క్లైమేట్ రెసిలెన్స్ లీడ్, చంద్రకాంత్ ప్రధాన్ మాట్లాడుతూ, ఈ కార్యక్రమం సృష్టించిన సామూహిక యాజమాన్య స్ఫూర్తియే దీనిని అసాధారణమైనదిగా నిలుపుతుంది. ఒకప్పుడు గడ్డిని కాల్చడం తప్ప మరో ప్రత్యామ్నాయం లేని రైతులు ఇప్పుడు ఇన్-సిటు మేనేజ్మెంట్ను సమర్థిస్తూ, తమ పొరుగువారిని చురుకుగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. లూధియానా, సంగ్రూర్, ఫతేహాబాద్లోని గ్రామాలలో, పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు ఏళ్ల తరబడి వరి గడ్డిని పొలాల్లో బహిరంగంగా కాల్చే పద్ధతిని విడిచిపెట్టి, కేవలం రెండు-మూడేళ్ల కాలంలోనే ‘జీరో బర్నింగ్’ ఉద్యమానికి మార్గదర్శకులుగా మారారు. మార్పుకు నాయకత్వం వహించడానికి సమాజాలకు అవసరమైన సామగ్రిని అందించి, అవగాహన కల్పించి, వారిపై నమ్మకం ఉంచినప్పుడు ఏమి సాధ్యమవుతుందనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అని పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమం మానవీయ కోణం దాని విస్తృత పరిధిని ప్రతిబింబిస్తుంది. లుధియానాలోని చీమా గ్రామానికి చెందిన గుర్మీత్ సింగ్, 2023లో తన పొలం అంతటా CRM పద్ధతులకు మారినప్పటి నుంచి ఎకరానికి అయ్యే తన గడ్డి అవశేషాల నిర్వహణ ఖర్చులను సగానికి తగ్గించుకున్నారు. ఫతేహాబాద్లోని లంబా గ్రామానికి చెందిన చిన్న కమతదారుడైన పరంజీత్ సింగ్, సహకార సంఘం యాజమాన్యంలోని సూపర్ సీడర్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వల్ల ఖరీదైన ప్రైవేట్ యంత్రాల అద్దెల ఆర్థిక భారం తొలగిపోయిందని, తద్వారా అత్యంత వనరుల కొరత ఉన్న కుటుంబాలకు కూడా సుస్థిర వ్యవసాయం సాధ్యపడిందని కనుగొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం 2026–27 వరకు కొనసాగుతున్నందున, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ మరియు CII ఫౌండేషన్ కొత్త గ్రామాలలో దీని వినియోగాన్ని మరింతగా పెంచడానికి, ఎక్స్-సిటు గడ్డి నిర్వహణ మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించడానికి, ఈ ప్రాంతమంతటా దీర్ఘకాలిక వ్యవసాయ స్థితిస్థాపకతను పెంపొందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాయి.
యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త మధుకర్లపై కేసు
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నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
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పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
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