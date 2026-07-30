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  4. HDFC Bank-s CSR footprint touches 10.77 crore lives till date across all States and Union Territories
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (23:25 IST)

పరివర్తన్ ద్వారా 10.77 కోట్ల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు: హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్

HDFC Bank CSR footprint
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (23:28 IST)
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దేశంలోని అత్యుత్తమ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకు అయిన హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత(సీఎస్ఆర్) కార్యక్రమాల ద్వారా ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా 10.77 కోట్ల మంది జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు తీసుకువచ్చినట్లు వెల్లడించింది. సంస్థ నిర్వహిస్తున్న పరివర్తన్ అనే బృహత్తర కార్యక్రమం ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని అన్ని 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు విస్తరించింది. స్థానిక పరిపాలన సంస్థలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల (ఎన్జీవోల) భాగస్వామ్యంతో స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా, సుదీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను బ్యాంక్ అమలు చేస్తోంది.
 
రూ. 1,316.18 కోట్ల వ్యయం.. 11,000 గ్రామాలకు విస్తరణ 
బ్యాంక్ విడుదల చేసిన సమీకృత వార్షిక నివేదిక ప్రకారం.. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమాల కోసం రూ. 1,316.18 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది రూ. 248 కోట్లు అధికం. దీంతో ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు 'పరివర్తన్' కింద హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ చేసిన మొత్తం సీఎస్ఆర్ పెట్టుబడి సుమారు రూ. 7,492 కోట్లకు చేరింది.
 
బ్యాంక్ ప్రతిష్టాత్మక 'సమగ్ర గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యక్రమం' (హెచ్ఆర్డిపి) పరిధి గత ఏడాది 10,430 గ్రామాల్లో ఉండగా, ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 11,000 కు పైగా గ్రామాలకు విస్తరించింది. నీటి సంరక్షణ, వ్యవసాయం, ఉపాధి, విద్య, వైద్యం, పారిశుద్ధ్యం మరియు మౌలిక వసతుల కల్పన వంటి రంగాల్లో ఈ కార్యక్రమం గ్రామీణ జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తోంది. అలాగే భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన 'వైబ్రంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్', సరిహద్దు ప్రాంతాల అభివృద్ధి ప్రణాళికలకు అనుగుణంగా.. మారుమూల సరిహద్దు గ్రామాల్లో బ్యాంక్ తన సేవలను 298 గ్రామాల నుంచి 498 గ్రామాలకు విస్తరించింది.
 
హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ కైజాద్ భరుచా మాట్లాడుతూ.. శాశ్వతమైన మార్పు అనేది ప్రతి గ్రామం, ప్రతి కుటుంబం నుంచి ప్రారంభమవుతుందనే నమ్మకంతోనే మా 'పరివర్తన్' కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఏ ఒక్క వర్గమూ వెనుకబడిపోకూడదనే నిబద్ధతతోనే సరిహద్దు గ్రామాలకు మా సేవలను విస్తరించాము. అభివృద్ధి ఎల్లప్పుడూ సమ్మిళితంగా, స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా, భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉండాలన్నదే మా తత్వమని పేర్కొన్నారు.
 
'పరివర్తన్' కింద ఆరు ప్రధాన విభాగాలు:
ఐక్యరాజ్యసమితి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలలో(ఎస్డిజి) 10 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా బ్యాంక్ ఆరు ప్రధాన విభాగాలపై దృష్టి సారించింది.
 
గ్రామీణాభివృద్ధి: హెచ్‌ఆర్‌డీపీ కింద 11,000 కు పైగా గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులు, విద్య, వైద్యం మరియు పారిశుద్ధ్య రంగాలను మెరుగుపరుస్తోంది.
విద్యా ప్రోత్సాహం: ఇప్పటివరకు 36,300 కు పైగా ఉపకార వేతనాలు అందజేయడంతో పాటు, 3,460 కి పైగా స్మార్ట్ స్కూళ్లను, 930 కమ్యూనిటీ లైబ్రరీలను ఏర్పాటు చేసింది.
నైపుణ్య శిక్షణ- ఉపాధి: వృత్తి విద్యా శిక్షణ, వ్యవస్థాపకత మద్దతు ద్వారా ఇప్పటివరకు 9.6 లక్షల మంది యువత, మహిళలకు స్థిరమైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించింది.
ఆరోగ్యం - పరిశుభ్రత: సంచార వైద్యశాలలు, కమ్యూనిటీ హెల్త్ కార్యక్రమాల ద్వారా ఇప్పటివరకు 3 లక్షల మందికి పైగా లబ్ధి చేకూర్చింది.
ఆర్థిక అక్షరాస్యత - సమ్మిళితం: పొదుపు, బ్యాంకింగ్ మరియు బీమా సేవలపై అవగాహన కల్పించడంతో పాటు.. డిజిటల్ మోసాల నివారణకు చేపట్టిన 'విజిల్ ఆంటీ' ప్రచారానికి వివిధ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో 75 లక్షలకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు.
సహజ వనరుల నిర్వహణ: నీటి సంరక్షణ, అడవుల పెంపకం మరియు జీవవైవిధ్య సంరక్షణలో భాగంగా ఇప్పటివరకు 16,091 నీటి సంరక్షణ నిర్మాణాలను చేపట్టడంతో పాటు 80,527 కు పైగా సోలార్ లైట్లను ఏర్పాటు చేసింది.
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ఐవీఆర్
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