భారీ బైక్ ర్యాలీ తో హీరో ధర్మ మహేష్ - జిస్మత్ రెస్టారెంట్ 3వ బ్రాంచ్ ప్రారంభం
Hero Dharma Mahesh, Jagadwaja, Kakani Venkateswara Rao, Kakani Bhagya Lakshmi
టాలీవుడ్ నటుడు మరియు జిస్మత్ వ్యవస్థాపకుడు ధర్మ మహేష్ ఇటీవలే గుంటూరులో జిస్మత్ జైలు మండి రెస్టారెంట్ యొక్క మూడవ బ్రాంచ్ను ప్రారంభించారు. ఇది వేగంగా విస్తరిస్తున్న తన ఆహార సంస్థలో మరో ప్రధాన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. సాయంత్రం 6 గంటలకు జరిగిన ఈ గ్రాండ్ ఓపెనింగ్, వెయ్యి మందికి పైగా భారీ బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొని, వేదికలోకి ప్రవేశించిన ధర్మ మహేష్కు వీరోచిత స్వాగతం పలికారు.
ఈ కార్యక్రమం మహేష్ కు చాలా వ్యక్తిగత మరియు భావోద్వేగ క్షణం, ఎందుకంటే జిస్మత్ లోని "J" అక్షరం తన కుమారుడు జగద్వాజను సూచిస్తుంది, కార్యక్రమంలో ఆయనతో పాటు అతని తల్లి కాకాని అరుణ, తండ్రి కాకాని వెంకటేశ్వరరావు, సోదరి కాకాని భాగ్య లక్ష్మి మరియు జిస్మత్ న్యాయ సలహాదారు మరియు హైకోర్టు న్యాయవాది ఎన్ నాగూర్ బాబు ఉన్నారు.
వీరందరూ ఈ వేడుకలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. మహేష్ జిస్మత్ ప్రయాణం 2017లో గుంటూరులో గిస్మత్ అరబిక్ మండిని ప్రారంభించడంతో ప్రారంభమైంది, ఇది దాని ప్రత్యేకమైన జైలు మండి మరియు అరబిక్ మండి భావనల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ అంతటా ఇంటి పేరుగా త్వరగా రూపాంతరం చెందింది. సంవత్సరాలుగా, బ్రాండ్ 17 కి పైగా శాఖలకు విస్తరించింది, దాని ప్రామాణికమైన రుచులు మరియు విలక్షణమైన భోజన అనుభవం కోసం బలమైన ఆదరణ సంపాదించింది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, మహేష్ తన యాజమాన్యాన్ని జిస్మత్ రెస్టారెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్గా మార్చడం ద్వారా వ్యాపారాన్ని పునర్నిర్మించారు, విస్తృత విస్తరణ కోసం సంస్థను బలోపేతం చేశారు. హృదయపూర్వక నిర్ణయంలో, అతను కంపెనీని గిస్మత్ నుండి జిస్మత్ గా రీబ్రాండ్ చేశాడు. కొత్త పేరును తన కుమారుడు జగద్వాజకు అంకితం చేశారు, అతని పేరు "J" అక్షరంతో ప్రారంభమవుతుంది. గుంటూరు ప్రారంభం బ్రాండ్ వృద్ధిని మాత్రమే కాకుండా అతని కుమారుడు జగద్వాజతో భావోద్వేగ ప్రయాణాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.