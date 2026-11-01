హీరో సంగ్ త్యోహార్ హై హర్ కహీన్తో పండుగ ఉత్సాహాన్ని తీసుకువస్తోన్న హీరో మోటోకార్ప్
న్యూఢిల్లీ: ప్రపంచంలోనే అత్యధిక మోటర్ సైకిళ్లు, స్కూటర్ల తయారీ సంస్థ అయిన హీరో మోటోకార్ప్, పండుగ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచేందుకు ‘హీరోత్సవ్’ పేరిట నాలుగు రోజుల పాటు ప్రత్యేక వేడుకను నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. పండుగ ఆఫర్లు, ఆకర్షణీయమైన బహుమతులతో కూడిన ఈ వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా నవంబర్ 1 నుంచి 4, 2026 వరకు కొనసాగనున్నాయి. సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న ‘హీరో సంగ్ త్యోహార్ హై హర్ కహీ’ ప్రచారంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. పండుగ సీజన్ను మరింత గుర్తుండిపోయేలా చేసుకోవాలనుకునే వినియోగదారులకు పండుగ సీజన్ను మరింత చిరస్మరణీయంగా మార్చనుంది.
హీరో మోటోకార్ప్ ఇటీవల పరిచయం చేసిన 12 కొత్త, మెరుగుపరచబడిన మోటర్ సైకిళ్లు, స్కూటర్లకు వినియోగదారుల నుండి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. డీలర్షిప్ల వద్ద వినియోగదారుల రాక గణనీయంగా పెరగడంతో పండుగ వాతావరణం మరింత ఉత్సాహంగా మారింది. ‘హీరోత్సవ్’ ద్వారా, కొత్త ఆరంభాలకు వేదికైన ఈ పండుగ సీజన్ను మరింత లాభదాయకంగా మార్చాలని, అలాగే, వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన హీరో ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఇంటికి తీసుకువెళ్లేందుకు మరిన్ని ఆకర్షణీయమైన కారణాలను అందించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే హీరోత్సవ్ వేడుకలో ఈ క్రింది వాటితో సహా అనేక ఉత్తేజకరమైన ఆఫర్లు ఉన్నాయి:
రోజువారీ రివార్డులు: హీరో టూ-వీలర్లు, బంగారు నాణేలు, ఇంకా ఇతర ఖచ్చితమైన రివార్డులను గెలుచుకునే అవకాశం.
ప్రత్యేక రిటైల్ ఫైనాన్స్ ఆఫర్లు: 100% వరకు ఫైనాన్స్, రూ. 2222 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈఎంఐ, నో కాస్ట్ ఈఎంఐతో వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన టూ-వీలర్ను సులభంగా ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.
క్రెడిట్ కార్డ్ క్యాష్బ్యాక్: ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్ కార్డులపై రూ. 10,000 వరకు తక్షణ క్యాష్బ్యాక్.
కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలు: ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై రూ. 6,000 వరకు ఆదా చేసుకోండి
ఈ కార్యక్రమంపై హీరో మోటోకార్ప్ ఇండియా బిజినెస్ యూనిట్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ అశుతోష్ వర్మ మాట్లాడుతూ, ఈ పండుగ సీజన్లో హీరో మోటోకార్ప్పై మా వినియోగదారులు చూపిస్తున్న అపారమైన నమ్మకం, ఉత్సాహానికి మేము ఎంతో కృతజ్ఞులం. మేము కొత్తగా పరిచయం చేసిన 12 కొత్త, నవీకరించిన మోడళ్లకు లభించిన స్పందన అసాధారణంగా ఉంది. ఇది మా ఉత్పత్తి శ్రేణి యొక్క బలాన్ని, దేశవ్యాప్తంగా వినియోగదారులతో మాకున్న శాశ్వత అనుబంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ పండుగ ఉత్సాహాన్ని మరింత ప్రయోజనకరమైన అనుభవంగా మార్చడమే హీరోత్సవ్ ఉద్దేశం. హీరో ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లాలనుకునే వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్లు, ఆకర్షణీయమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాం. డీలర్షిప్లలో పండుగ ఉత్సాహం వెల్లివిరుస్తూ, డిమాండ్ బలంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రత్యేక నాలుగు రోజుల వేడుకలను వినియోగదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆహ్వానిస్తున్నాం అని అన్నారు.
వినియోగదారులు తమ సమీపంలోని అధీకృత హీరో మోటోకార్ప్ డీలర్షిప్ను సందర్శించడం ద్వారా లేదా కంపెనీ డిజిటల్ రిటైల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవడం ద్వారా హీరోత్సవ్ ఆఫర్లను పొందవచ్చు. ఈ ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు నవంబర్ 1 నుండి నవంబర్ 4, 2026 వరకు పరిమిత కాలం పాటు అందుబాటులో ఉంటాయి.