భారతదేశంలో 125 హాంప్టన్ బై హిల్టన్ హోటళ్లను ప్రారంభించేందుకు, రాయల్ ఆర్కిడ్ హోటల్స్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యంలోని రీజెంటా హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో ఒక వ్యూహాత్మక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు హిల్టన్ ఈరోజు వెల్లడించింది. ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశంలో హిల్టన్ యొక్క అప్పర్ మిడ్స్కేల్ విస్తరణను వేగవంతం చేయనుంది; పెరుగుతున్న దేశీయ పర్యాటకం, విస్తరిస్తున్న మధ్యతరగతి వర్గం నుండి వస్తున్న డిమాండ్, మిడ్-మార్కెట్ విభాగంలో బలమైన అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయి. ఫ్రాంచైజ్ చేయబడిన హోటళ్లు ప్రధానంగా గోవా, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణతో సహా పశ్చిమ, దక్షిణ భారతదేశపు మార్కెట్లలో అభివృద్ధి చేయబడతాయి. ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపారం చేస్తున్న 3,100కు పైగా హాంప్టన్ బై హిల్టన్ ప్రాపర్టీలతో కలుస్తాయి.
హిల్టన్, ఆసియా పసిఫిక్ ప్రెసిడెంట్, అలన్ వాట్స్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశపు ఆర్థిక వృద్ధి, విస్తరిస్తున్న మధ్యతరగతి మరియు వేగవంతమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి వంటివి దేశపు ప్రయాణ రంగ స్వరూపాన్ని పునర్నిర్మిస్తున్నాయి. మా బ్రాండ్లకు గణనీయమైన అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నాయి. రీజెంటా హోటల్స్ గ్రూప్తో మా కొత్త వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం, ఇప్పటికే స్థిరపడిన స్థానిక ఆపరేటర్లతో కలిసి పనిచేయాలనే మా నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది హిల్టన్ బ్రాండ్ల బలం మరియు స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకుంటూనే, మా ఫ్రాంచైజ్ విస్తరణను వేగంగా పెంచుకోవడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది అని అన్నారు.
భారతదేశంలో హిల్టన్ విస్తరణ వ్యూహానికి వ్యూహాత్మక ఒప్పందాలు కీలక చోదకంగా మారుతున్నాయి. ఇవి విస్తృత స్థాయి స్థానిక నిర్వహణ నైపుణ్యాన్ని దాని ప్రపంచ వ్యాప్త బ్రాండ్లు మరియు వాణిజ్య ఛోదక శక్తితో జత చేయడానికి కంపెనీకి వీలు కల్పిస్తున్నాయి. ఈ భాగస్వామ్యం, ఈ తరహాలో భారతదేశంలో హిల్టన్ చేసుకున్న మూడవ భాగస్వామ్య ఒప్పందం. ఒకేసారి అనేక కొత్త ప్రాజెక్టులకు ఫ్రాంచైజ్ నిబంధనలను నిర్దేశించడం ద్వారా అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తున్న మునుపటి ఒప్పందాల స్ఫూర్తిని ఇది కొనసాగిస్తోంది.
భారతదేశంలోని పశ్చిమ మరియు దక్షిణ రాష్ట్రాలు సమిష్టిగా దేశ జీడీపీలో గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. అత్యంత చైతన్యవంతమైన వ్యాపార, విహార యాత్రల కారిడార్లలో కొన్నింటికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి. మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలలు అనుసంధానతను బలోపేతం చేస్తున్నందున మరియు దేశీయ ప్రయాణాలు పెరుగుతూనే ఉన్నందున, నమ్మకమైన, బ్రాండెడ్ వసతికి డిమాండ్ దేశంలోని అతిపెద్ద మహానగర కేంద్రాలకు మించి విస్తరిస్తోంది. భారతదేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న దేశీయ పర్యాటకుల అవసరాలను, అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలు మరియు కీలక వాణిజ్య కేంద్రాల వ్యాప్తంగా తీర్చడానికి, హాంప్టన్ బై హిల్టన్ వంటి బ్రాండెడ్ మధ్యస్థ మరియు ఉన్నత-మధ్యస్థ స్థాయి బ్రాండ్లకు ఇది బలమైన అవకాశాలను కల్పిస్తోంది.
హిల్టన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు చీఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ క్రిస్టియన్ చార్నాక్స్ మాట్లాడుతూ, మేము ప్రపంచవ్యాప్తంగా మా నెట్వర్క్ ప్రభావాన్ని విస్తృతం చేస్తూనే ఉన్నందున, హిల్టన్కు భారతదేశం ఒక వ్యూహాత్మక దీర్ఘకాలిక వృద్ధి మార్కెట్గా నిలుస్తుంది. యజమానుల కోసం, హాంప్టన్ బై హిల్టన్ ఒక సమర్థవంతమైన నిర్వహణ నమూనా మరియు విస్తృత అతిథి ఆకర్షణ ద్వారా పరిశ్రమలో అత్యుత్తమ రాబడులను అందిస్తుంది. ఈ ఒప్పందం హాంప్టన్ బ్రాండ్ యొక్క ప్రపంచవ్యాప్త బలాన్ని మరియు భారతదేశంలోని మధ్యస్థ స్థాయి ( మిడ్మార్కెట్) ఆతిథ్య రంగం యొక్క దీర్ఘకాలిక వృద్ధిపై మా విశ్వాసాన్ని మరింతగా నొక్కి చెబుతుంది అని అన్నారు.
రాయల్ ఆర్కిడ్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చందర్ బల్జీ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో హాంప్టన్ బై హిల్టన్ను విస్తరించడానికి హిల్టన్తో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. మా పోర్ట్ఫోలియోలో సొంత, నిర్వహణలోని మరియు ఫ్రాంచైజ్డ్ ప్రాపర్టీల సమష్టి కలయిక ఉంది. హిల్టన్తో ఈ భాగస్వామ్యం దేశంలోని మధ్యశ్రేణి హాస్పిటాలిటీ విభాగంలో గణనీయమైన వృద్ధిని సాధిస్తుంది. దేశీయ ప్రయాణాలు పెరుగుతూనే ఉండటం మరియు దేశవ్యాప్తంగా కొత్త ఆర్థిక కేంద్రాలు ఆవిర్భవిస్తున్నందున, భారతదేశంలోని నగరాల్లో హాంప్టన్ బై హిల్టన్ బ్రాండ్ను విస్తరించడానికి మాకు ఒక గొప్ప అవకాశం కనిపిస్తోంది అని అన్నారు.
రాయల్ ఆర్కిడ్ హోటల్స్ ప్రెసిడెంట్ అర్జున్ బల్జీ మాట్లాడుతూ, 125 హాంప్టన్ ప్రాపర్టీలను వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకురావడానికి హిల్టన్తో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం మా 50 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఒక వ్యూహాత్మక ముందడుగు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన హాంప్టన్ బ్రాండ్ అనుభవంతో పాటు, గొప్ప విలువ, సేవా సామర్థ్యం మరియు ఆలోచనాత్మకమైన డిజైన్ను అందించే హోటళ్లతో భారతదేశంలోని మధ్య-శ్రేణి మార్కెట్ను బలోపేతం చేయాలనే మా ఆశయాలకు ఇది అనుగుణంగా ఉంది. రాబోయే 10 సంవత్సరాలలో, ఈ ఆతిథ్య అవకాశం దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణికులకు నాణ్యమైన బస అనుభవాన్ని అందించడంతో పాటు, స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తుంది అని అన్నారు.