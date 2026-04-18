వెండితెరతో పాటు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్పై తనదైన శైలి నటనతో, వినోదంతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న యువ నటుడు రాఘవ్ జుయల్తో తమ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ హెచ్ఎండీ ఈరోజు అధికారికంగా ప్రకటించింది. విభిన్నమైన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సొంతం చేసుకున్న రాఘవ్.. నేటితరం పాన్-ఇండియా స్టార్గా ఎదిగారు. ముఖ్యంగా జెన్-జీ, మిలీనియల్ ప్రేక్షకులలో ఆయనకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. ఏమాత్రం కల్మషం లేని సహజత్వం, చురుకైన సమయస్ఫూర్తి, తనదైన ప్రత్యేక శైలితో నేటి యువతకు ఆయన ఎంతో దగ్గరయ్యారు. కొత్తదనాన్ని, స్వేచ్ఛను కోరుకునే నేటి తరానికి రాఘవ్ వ్యక్తిత్వం అచ్చంగా సరిపోతుంది.
వినోద రంగంలో తనదైన మార్కును సృష్టిస్తున్న రాఘవ్, అలాగే స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలో సరికొత్త ఒరవడిని తీసుకువస్తున్న హెచ్ఎండీ.. ఈ ఇద్దరి కలయిక ఒక అద్భుతమైన మార్పుకు నాంది పలుకుతోంది. డ్యాన్స్, టెలివిజన్, ఓటీటీ, సినిమా.. ఇలా అన్ని రంగాల్లోనూ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ, ఎప్పటికప్పుడు తనను తాను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకునే రాఘవ్ తత్వం.. హెచ్ఎండీ లక్ష్యాలకు అద్దం పడుతోంది. అత్యాధునిక సాంకేతికతను అందరికీ అందుబాటు ధరలో అందిస్తూ, స్మార్ట్ఫోన్ ఆవిష్కరణల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలన్నదే హెచ్ఎండీ విజన్. మానవ అవసరాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చే సరికొత్త సాంకేతికతను ప్రోత్సహించే తమ బ్రాండ్కు.. రాఘవ్ సహజమైన శైలి, సృజనాత్మకత సరిగ్గా సరిపోతాయని సంస్థ భావిస్తోంది.
త్వరలో మార్కెట్లోకి రాబోతున్న హెచ్ఎండీ సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్కు రాఘవ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తారు. హోర్డింగ్స్, పత్రికా ప్రకటనలు, సోషల్ మీడియా, వీడియో ప్లాట్ఫామ్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ నెట్వర్క్స్ ఇలా అన్ని మాధ్యమాల్లో జరగబోయే భారీ ప్రచార కార్యక్రమాల్లో రాఘవ్ తనదైన ఎనర్జీతో సందడి చేయనున్నారు.
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి హెచ్ఎండీ ఇండియా, ఏపీఏసీ- ఏఎన్జెడ్ వీపీ మరియు సీఈఓ శ్రీ రవి కున్వర్ మాట్లాడుతూ, మా బ్రాండ్ ఎదుగుదల ప్రయాణంలో రాఘవ్తో ఈ భాగస్వామ్యం ఒక కీలక ముందడుగు. మా బ్రాండ్ మూలాల్లో ఉన్న సృజనాత్మకత, సహజత్వం, సరికొత్త ఒరవడి రాఘవ్లోనూ పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను కోరుకునే నేటి యువతకు ఆయన ఎంతో కనెక్ట్ అవుతారు. నేటితరం తమ భావాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తపరిచేలా స్మార్ట్ఫోన్లను రూపొందించాలన్న మా లక్ష్యానికి అతని వ్యక్తిత్వం సరిగ్గా సరిపోతుంది. అత్యుత్తమ సాంకేతికతను అందరికీ అందుబాటు ధరలో అందిస్తూ స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు మేము శ్రీకారం చుడుతున్నాము. త్వరలో ఫ్లిప్కార్ట్లో మా కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను లాంచ్ చేయబోతున్న ఈ తరుణంలో, రాఘవ్తో మా ఈ కలయిక మా లక్ష్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని నమ్ముతున్నాము అని అన్నారు.
తన తాజా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ బాధ్యతలపై రాఘవ్ జుయల్ స్పందిస్తూ, కేవలం అల్గారిథమ్స్పై ఆధారపడకుండా, టెక్నాలజీ అనేది మనుషులకు, వారి అవసరాలకు పెద్దపీట వేయాలన్న హెచ్ఎండీ సిద్ధాంతం నాకు ఎంతగానో నచ్చింది. విభిన్నంగా ఆలోచించి కొత్తగా ఏదైనా చేయాలన్న వారి తపన.. నా వ్యక్తిగత ప్రయాణానికి చాలా దగ్గరగా అనిపించింది. నా చురుకైన ప్రయాణంలో నా సృజనాత్మకతను మరింత మెరుగుపరచుకోవడానికి, కథలను ప్రేక్షకులకు మరింత అద్భుతంగా చెప్పడానికి హెచ్ఎండీ స్మార్ట్ఫోన్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ప్రతి క్షణాన్ని ఎంతో అర్థవంతంగా, సజీవంగా మార్చే హెచ్ఎండీ బ్రాండ్తో కలిసి.. నాలోని కొత్త ఎనర్జీని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసేందుకు నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను అని తెలిపారు.
2026 సంవత్సరంలో హెచ్ఎండీ సాధిస్తున్న విజయాల పరంపరలో ఈ భాగస్వామ్యం మరొక మైలురాయి. ఐపీఎల్ సందడిలో రాజస్థాన్ రాయల్స్తో అధికారిక భాగస్వామ్యం, ఫీచర్ ఫోన్లలో అద్భుతమైన వాయిస్ టెక్నాలజీని తీసుకురావడానికి సర్వం ఏఐతో ఒప్పందం, అలాగే దేశవ్యాప్తంగా తమ కొత్త ఫోన్లను వినియోగదారులకు చేరవేసేందుకు ఫ్లిప్కార్ట్తో జతకట్టడం వంటి కీలక పరిణామాల సరసన ఇప్పుడు రాఘవ్ జుయల్ చేరిక కూడా తోడైంది.