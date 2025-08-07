భారతదేశవ్యాప్తంగా విజయవంతమైన స్వదేశీ బ్రాండ్ తెనాలి డబుల్ హార్స్

చాలా మంది యువ, పట్టణ వినియోగదారులకు, ప్రాంతీయ అద్భుతాలను కనుగొనడానికి ఇన్స్టామార్ట్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లు ప్రవేశ ద్వారంగా మారాయి. అలాంటి ఒక కథ బెంగళూరుకు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నుండి వచ్చింది, ఆమె ఇన్స్టామార్ట్లో రాత్రిపూట కిరాణా దుకాణంలో ప్రీమియం-నాణ్యత పప్పుల కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు తెనాలి డబుల్ హార్స్ను కనుగొన్నారు. నేను ఇంతకు ముందు ఈ బ్రాండ్ గురించి ఎప్పుడూ వినలేదు, కానీ ప్యాకేజింగ్ ప్రామాణికమైనదిగా అనిపించింది. రివ్యూలు చాలా బాగున్నాయి. నేను వారి మినపప్పును ప్రయత్నించాను. ఇప్పుడు అది తప్ప నేను మరేమీ కొనను అని ఆమె వెల్లడించారు. ఇలాంటి కథలు పెరుగుతున్న ట్రెండ్ను ప్రతిబింబిస్తాయి, ఇక్కడ డిజిటల్ ఆవిష్కరణ లెగసీ బ్రాండ్లకు కొత్త ప్రాణం పోస్తోంది, కొత్త తరం పట్టణ భారతీయ వినియోగదారులకు సంప్రదాయం , సౌలభ్యం మధ్య అంతరాన్ని తగ్గిస్తుంది.
రెండు దశాబ్దాల వ్యవసాయ నైపుణ్యంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా, తెనాలికి చెందిన ప్రీమియం పప్పుధాన్యాల బ్రాండ్ అయిన తెనాలి డబుల్ హార్స్, భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడం ద్వారా తన రిటైల్ కార్యకలాపాల పరిధిని విస్తృతం చేస్తోంది. దాని ఆన్లైన్ వ్యాపారంలో దాదాపు 20 శాతం ఇప్పుడు ఇన్స్టామార్ట్ ద్వారా వస్తుంది, ఇది కొత్త మార్కెట్లలోకి దాని వృద్ధికి మద్దతు ఇస్తుంది. నేడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నడిబొడ్డున జన్మించిన చిన్న బ్రాండ్ అయిన తెనాలి డబుల్ హార్స్, ఇన్స్టామార్ట్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, ఢిల్లీ ఎన్ సి ఆర్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, పంజాబ్, హర్యానా, కేరళ వంటి 12 భారతీయ రాష్ట్రాలలో అందుబాటులో ఉంది.
వారసత్వ, ప్రాంతీయ బ్రాండ్లు విస్తృత భౌగోళిక ప్రాంతాలను, కొత్త కస్టమర్ విభాగాలను, ముఖ్యంగా పట్టణ వినియోగదారులను వేగం, నాణ్యత, సౌలభ్యాన్ని కోరుకునేలా త్వరిత వాణిజ్య వేదికలు ఎలా అనుమతిస్తున్నాయో ఇది వెల్లడి చేస్తుంది. 2005లో శ్రీ మోహన్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ప్రారంభించిన ఈ బ్రాండ్ ఇన్స్టామార్ట్ ద్వారా త్వరిత వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించడం, అందుబాటులో ఉన్న, అధిక-నాణ్యత ఆహారం కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి సాంప్రదాయ వ్యాపారాలు ఆధునిక వాణిజ్య అవకాశాలను ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాయో చూపిస్తుంది. దీని ప్రధాన ఉత్పత్తి మినప పప్పు. ఇది వినియోగదారుల నడుమ చక్కటి బ్రాండ్ విధేయతను సంపాదించి, పునరావృత కొనుగోళ్లను ప్రోత్సహిస్తుంది, అయితే కందిపప్పు, పెసర పప్పు, సెనగ పప్పు, ఇడ్లీ రవ్వ వంటి ఇతర ప్రధాన ఆహార పదార్ధాలు ఇన్స్టామార్ట్లో పప్పులు& పప్పు దినుసులు విభాగంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్నాయి.
ఇన్స్టామార్ట్ వద్ద, భారతదేశంలోని అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఆశాజనకమైన బ్రాండ్లు వేగం, నాణ్యతతో సులభంగా వినియోగదారులను చేరుకోవడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. తెనాలి డబుల్ హార్స్ అత్యుత్తమ ప్రాంతీయ శ్రేష్ఠతను సూచిస్తుంది. మా భాగస్వామ్యం సాంప్రదాయ వ్యాపారాలు త్వరిత వాణిజ్య పర్యావరణ వ్యవస్థలో ఎలా వృద్ధి చెందవచ్చో ప్రదర్శిస్తున్నాయి . నేడు వినియోగదారులు తాము విశ్వసించగల అధిక-నాణ్యత, ప్రామాణికమైన ఉత్పత్తులను చురుకుగా కోరుకుంటున్నారు. తెనాలి డబుల్ హార్స్ యొక్క మినప పప్పు, మినప లడ్డు, చిరు ధాన్యాల లడ్డు వంటి అద్భుతమైన ఆఫర్లు భారతదేశం అంతటా వినియోగదారులకు తప్పనిసరి అవసరాలుగా మారుతున్నాయి.” అని ఇన్స్టామార్ట్, విపి రెవెన్యూ & గ్రోత్ అర్జున్ చౌదరి అన్నారు.
ఆయనే మాట్లాడుతూ, ఆధునిక సౌలభ్యంతో లోతుగా పాతుకుపోయిన వారసత్వాన్ని అనుసంధానించడం ద్వారా, మేము ప్రీమియం, స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు అవకాశాలను విస్తరింపజేయడమే కాకుండా, వారసత్వ ప్రాంతీయ బ్రాండ్లను వేగంగా వ్యాప్తి చేయడానికి , కొత్త తరం డిజిటల్-ఫస్ట్ వినియోగదారులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా అధికారం ఇస్తున్నాము అని అన్నారు.
మా బ్రాండ్కు మార్కెట్లో బలమైన గుర్తింపు, డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ, నాణ్యతను అభినందిస్తున్న, సౌలభ్యాన్ని కోరుకునే భారతదేశంలో మరీ ముఖ్యంగా సమయంతో పోటీ పడే పట్టణ వినియోగదారులను చేరుకోవటానికి ఇన్స్టామార్ట్ మాకు సహాయపడింది. ఇది మా విశ్వసనీయ కస్టమర్లకు మరింత సమర్థవంతంగా సేవ చేయడంలో, మా భౌగోళిక ఉనికికి మించి, మొదటిసారిగా మా ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసే కొనుగోలుదారులకు మా ఉత్పత్తులను పరిచయం చేయడంలో మాకు సహాయపడింది. మిల్లెట్ ఆధారిత ఉత్పత్తులు, ఊరగాయలు, గన్పౌడర్, చాక్లెట్లు మరియు మరిన్ని వంటి ప్రామాణికమైన, అధిక-నాణ్యత గల సాంప్రదాయ వస్తువుల కోసం చూస్తున్న ఆధునిక వినియోగదారుల అభిరుచికి అనుగుణంగా మా ఉత్పత్తి శ్రేణిని వైవిధ్యపరచడానికి, ఆవిష్కరించడానికి మేము ఇన్స్టామార్ట్ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ పరిజ్ఞానం కూడా ఉపయోగించుకున్నాము అని తెనాలి డబుల్ హార్స్ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీ మోహన్ శ్యామ్ ప్రసాద్ అన్నారు.
తమ అమ్మకాలు, లాజిస్టిక్లను క్రమబద్ధీకరించడమే కాకుండా ఉత్పత్తి అభిప్రాయాన్ని, ఆవిష్కరణ చక్రాలను వేగంగా ట్రాక్ చేయడానికి క్విక్ కామర్స్, తెనాలి డబుల్ హార్స్కు అవకాశం కల్పించింది. వారి ప్రసిద్ధ పప్పులు, పప్పుదినుసులకు మించి, బ్రాండ్ తన పోర్ట్ఫోలియోను ప్రామాణికమైన ఊరగాయలు, గన్పౌడర్లు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, సావరీలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, చాక్లెట్లు వంటి అధిక డిమాండ్ ఉన్న వస్తువులకు విస్తరించింది. ఆరోగ్య స్పృహ ఉన్న వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తూ, తెనాలి డబుల్ హార్స్ దాని ప్రధాన పప్పుల వ్యాపారం నుండి మిల్లెట్లకు కూడా విస్తరించింది.
పట్టణ మరియు ఆరోగ్య స్పృహ ఉన్న కొనుగోలుదారులకు మిల్లెట్ లడ్డులు, మిల్లెట్ నూడుల్స్, మిల్లెట్ కుకీలు, మిల్లెట్ ఆధారిత రెడీ-టు-కుక్, రెడీ-టు-ఈట్ ఉత్పత్తులు వంటి ఆసక్తికరమైన శ్రేణిని అందిస్తోంది, వీటిలో ఆరు రకాల చిరు ధాన్యాలు, దాని హాట్-సెల్లింగ్ మినప లడ్డులు ఉన్నాయి, ఇవి త్వరలో ఇన్స్టామార్ట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. దాని నాణ్యత-మొదటి విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ, తెనాలి డబుల్ హార్స్ దాని ప్రాంతీయ ప్రామాణికతను శీఘ్ర వాణిజ్య వేగం, సౌలభ్యంతో కలపడం ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆరోగ్య ఆహార మార్కెట్ను ఒడిసిపట్టటానికి సిద్ధంగా వుంది.