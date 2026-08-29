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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (12:18 IST)

విశాఖపట్నం కోసం ప్రత్యేక పర్యాటక ప్రచారం.. ఐటీసీ కూడా వర్తించాలి..

Vizag
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (12:18 IST)
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ఆతిథ్య రంగానికి జీఎస్టీ ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ) సౌకర్యాన్ని వర్తింపజేసే అంశాన్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని, అలాగే విశాఖపట్నం కోసం ప్రత్యేక పర్యాటక ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ హోటల్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి షంషేర్ సింగ్ రావత్‌కు సమర్పించిన వినతిపత్రంలో, హోటళ్లు అద్దెలు, ఆధునీకరణ, నవీకరణ, పరికరాల కొనుగోళ్లపై భారీగా జీఎస్టీ చెల్లిస్తున్నప్పటికీ, తగినంత ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్‌ను పొందలేకపోతున్నాయని అసోసియేషన్ పేర్కొంది.
 
దీనివల్ల నిర్వహణ వ్యయాలు పెరగడమే కాకుండా, ముఖ్యంగా మధ్యశ్రేణి, బడ్జెట్ హోటళ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి తగ్గుతోందని ఆ సంస్థ తెలిపింది. ఈ సమస్యపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, నీతి ఆయోగ్ అధికారులతో గతంలోనే చర్చించామని పేర్కొంటూ, ఉపశమనం కోసం జీఎస్టీ మండలి వద్ద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలని హెచ్ఆర్ఏఏపీ కోరింది. 
 
మరో విజ్ఞాపన పత్రంలో, విశాఖపట్నాన్ని పర్యాటక, వ్యాపార కేంద్రంగా ప్రోత్సహించేందుకు విజిట్ వైజాగ్ ప్రచారాన్ని చేపట్టాలని ఆ సంఘం ప్రతిపాదించింది. ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్, పశ్చిమ బెంగాల్‌లలోని కీలక మార్కెట్లపై దృష్టి సారించడంతో పాటు, ఎంఐసీఈ పర్యాటకం, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్, అలాగే ఆలయ, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక సర్క్యూట్‌లను ప్రోత్సహించాలని అది సూచించింది. 
 
హాస్పిటాలిటీ రంగంలో అవసరమైన మానవ వనరుల కొరతను తీర్చడానికి నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని కూడా ఆ సంఘం కోరింది. పర్యాటక ప్రాంతాల బ్రాండింగ్, పర్యాటక సర్క్యూట్ల అభివృద్ధి, సిబ్బందికి శిక్షణ వంటి అంశాలలో ప్రభుత్వానికి తమ సంఘం, సభ్య హోటళ్లు పూర్తి మద్దతు ఇస్తాయని హెచ్ఆర్ఏఏపీ అధ్యక్షుడు ఎం.వి. పవన్ కార్తీక్ తెలిపారు. 
 
పర్యాటకుల రాకను, హోటల్ ఆక్యుపెన్సీని పెంచేందుకు ఏపీ పర్యాటక శాఖ, జీవీఎంసీ, వీఎంఆర్డీఏ, పరిశ్రమ భాగస్వాముల మధ్య సమన్వయం అవసరమని ఆయన తెలిపారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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