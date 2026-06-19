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ప్రీమియం పెట్ కేర్: భారతదేశంలోని అగ్ర పెట్ కేర్ మార్కెట్లలో హైదరాబాద్
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లో పెట్ పేరెంటింగ్ మరింత ప్రీమియం దిశగా సాగుతోంది. భారతదేశంలోని అతిపెద్ద పెట్ కేర్ మార్కెట్లలో ఒకటిగా, అలాగే ట్రీట్స్, టాయ్స్, ఇతర అవసరానికి మించిన పెట్ ఉత్పత్తులపై అధికంగా ఖర్చు చేసే నగరాల్లో ఒకటిగా, హైదరాబాద్ దేశంలో పెట్ కేర్ వినియోగానికి కొత్త దశను తీసుకువస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా పెట్ పేరెంట్స్ తమ పెంపుడు జంతువుల ఆరోగ్యం, సంక్షేమంపై మరింత పెట్టుబడి పెడుతుండటంతో, ఇన్స్టామార్ట్లో పెట్ కేర్ ఆర్డర్లు సంవత్సరానికొకసారి 41 శాతం పెరిగాయి.
గ్రెయిన్-ఫ్రీ ఆహారం, ప్రత్యేక పోషకాహారం, గ్రూమింగ్ ఉత్పత్తులు, విలాసవంతమైన ట్రీట్స్ వరకు, పెట్ కేర్ ఇప్పుడు అవసరాన్ని మించి ఒక జీవనశైలి విభాగంగా మారుతోంది. గత ఏడాదిలో డాగ్ షాంపూ సెర్చ్లు దాదాపు 600% పెరిగాయి. అదే సమయంలో గ్రెయిన్-ఫ్రీ పెట్ ఫుడ్ 152% వృద్ధి సాధించడం, పెంపుడు జంతువుల ఆరోగ్యం, వెల్నెస్పై పెరుగుతున్న దృష్టిని స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది.
మొత్తం పరంగా బెంగళూరు, హైదరాబాద్, ఢిల్లీలు అతిపెద్ద పెట్ కేర్ మార్కెట్లుగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, అసలు కథ మరెక్కడో ఉంది. టియర్-II మరియు అంతకంటే చిన్న నగరాలు పెట్ కేర్ ఆర్డర్లలో సంవత్సరానికొకసారి 96% వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
భారత్లో పిల్లుల ప్రాచుర్యం పెరుగుతోంది
కుక్కల ప్రేమికులా? పిల్లుల ప్రేమికులా? అనే చర్చకు ముగింపు పలుకుతూ, ఇన్స్టామార్ట్ డేటా ప్రకారం ప్రస్తుతం మొత్తం పెట్ ఫుడ్ డిమాండ్లో దాదాపు 60% క్యాట్ ఫుడ్దే. అంతేకాకుండా, ప్లాట్ఫారమ్లో అత్యధికంగా శోధించబడిన పెట్ పదం కూడా క్యాట్ ఫుడ్గానే ఉంది. పిల్లుల పెంపకంలో ముంబై దేశంలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. దాని తర్వాత బెంగళూరు, చెన్నై, కోల్కతా ఉన్నాయి.
కోల్కతా భారతదేశంలో అత్యధికంగా పిల్లులను పెంచే నగరంగా నిలిచింది. అక్కడ క్యాట్, డాగ్ ఫుడ్ ఆర్డర్లలో 10లో 8కిపైగా ఆర్డర్లు పిల్లుల కోసం ఉంటున్నాయి. మరోవైపు, బెంగళూరు భారతదేశంలో అత్యధికంగా కుక్కలను ప్రేమించే నగరంగా నిలిచింది. దాని తర్వాత హైదరాబాద్, ముంబై, చెన్నై, ఢిల్లీ ఉన్నాయి. అయితే అసలు ఆశ్చర్యం బర్డ్ ఫుడ్ విభాగం నుంచే వచ్చింది. ఇది YoY 178% వృద్ధి నమోదు చేయగా, రాబిట్ ఫుడ్ 130% వృద్ధితో దానికి దగ్గరగా నిలిచింది.
ఆహారానికి మించి: గ్రూమింగ్ కూడా ప్రధాన స్రవంతిలోకి
పెంపుడు జంతువుల ఆహారపు గిన్నె మాత్రమే కాదు, మొత్తం పెట్ కేర్ బాస్కెట్ కూడా కొత్త రూపు దాలుస్తోంది. ప్రస్తుతం “డాగ్ షాంపూ” ఇన్స్టామార్ట్లో అత్యంత వేగంగా పెరుగుతున్న పెట్ సెర్చ్ పదంగా నిలిచింది.
గ్రెయిన్-ఫ్రీ పెట్ ఫుడ్ YoY 152% పెరిగి, ప్లాట్ఫారమ్లో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పోషకాహార విభాగంగా నిలిచింది.
మొత్తం పెట్ ఫుడ్ ఆర్డర్లలో దాదాపు 45% వాటా వెట్ ఫుడ్దే.
పెట్ సప్లిమెంట్స్, వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు 42% పెరిగాయి; ప్రీమియం పోషకాహార విభాగం మరింత వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది.
భారతదేశంలో అత్యంత లాలన పొందుతున్న పెంపుడు జంతువులు బెంగళూరులోనే
బెంగళూరులో మొత్తం పెట్ కేర్ ఖర్చుల్లో దాదాపు 66% ట్రీట్స్, టాయ్స్, ప్రీమియం ఉత్పత్తులపై ఖర్చవుతోంది. దీంతో అది భారతదేశంలోని అగ్ర “పెట్ ప్యాంపరింగ్” రాజధానిగా నిలిచింది. గురుగ్రామ్, నోయిడా, హైదరాబాద్ నగరాలు దాని వెంటనే ఉన్నాయి.
ప్రతి 100 ఫుడ్ ఆర్డర్లకు 37 ట్రీట్ ఆర్డర్లతో గురుగ్రామ్ భారతదేశపు పెట్ ట్రీట్ ఇండెక్స్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది.
డాగ్ బిస్కెట్లు, జెర్కీ నుంచి డాగ్ ఐస్క్రీమ్ వరకు ట్రీట్స్కు డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. డాగ్ ఐస్క్రీమ్ సెర్చ్లు 245% పెరగగా, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ప్రముఖ పెట్ ట్రీట్ బ్రాండ్లకు డిమాండ్ 1,097% పెరిగింది.
ట్రీట్ సెర్చ్లు (డాగ్ బిస్కెట్లు, జెర్కీ, డాగ్ ఐస్క్రీమ్ వంటి వాటికి) వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.
ఢిల్లీలో నివసిస్తున్న భారతదేశంలోని అత్యంత అంకితభావం కలిగిన పెట్ పేరెంట్ ఒకే సంవత్సరంలో ₹60,957ను పెట్ కేర్పై ఖర్చు చేశారు.
గువాహటి నుంచి తిరుపతి వరకు: పెట్ పేరెంటింగ్ ప్రధాన స్రవంతిలోకి
పెట్ కేర్ ఇప్పుడు మెట్రో నగరాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. టియర్-II మరియు అంతకంటే చిన్న నగరాలు మెట్రో నగరాల కంటే 96% వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఈ వృద్ధికి గువాహటి (+1,473%), డిబ్రుగఢ్ (+796%), మీరట్ (+677%), మదురై (+591%), కొట్టాయం (+577%) వంటి నగరాలు నాయకత్వం వహిస్తున్నాయి.
రాజ్కోట్, పాట్నా, సిలిగురి, తిరుపతి వంటి నగరాలు కూడా తదుపరి వేగంగా ఎదుగుతున్న పెట్ కేర్ మార్కెట్లుగా నిలుస్తున్నాయి. విశేషమేమిటంటే, భారతదేశంలోని అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న టాప్ 25 పెట్ కేర్ నగరాలన్నీ సంవత్సరానికొకసారి 50 శాతం కంటే ఎక్కువ వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
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