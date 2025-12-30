హైదరాబాద్: ఎమ్కే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్, ఎమ్కే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్కు చెందిన వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ విభాగం-ప్రకారం, భారతదేశంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న అధిక-వృద్ధి సంపద కేంద్రంగా హైదరాబాద్ అవతరిస్తోంది. గ్లోబల్ కెపబిలిటీ సెంటర్లు(GCCలు) ఆధారంగా బలపడుతున్న మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి మరియు వేగంగా విస్తరిస్తున్న స్టార్టప్ పర్యావరణ వ్యవస్థ ఈ పరిణామానికి ప్రధాన అంశాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
ఈ నగరం అల్ట్రా-లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్లో బలమైన డిమాండ్ను చూస్తోంది. ముఖ్యంగా కోకాపేట మరియు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వంటి మైక్రో-మార్కెట్లలో 5,000 చదరపు అడుగులకు పైగా విస్తరించిన స్కై మాన్షన్లు అధిక ఆదరణ పొందుతున్నాయి. ఇది అధిక-నికర-విలువ కలిగిన వ్యక్తులలో పెరుగుతున్న సంపదతో పాటు మారుతున్న జీవనశైలి ఆకాంక్షలను స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తోందని పేర్కొంది.
మిస్టర్. అభిషేక్ వైష్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఎమ్కే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ఇలా అన్నారు, ఈ నిర్మాణాత్మక ధోరణులు హైదరాబాద్ను దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి కీలక మార్కెట్గా నిలబెడుతున్నాయి. ఈక్విటీలు, ప్రైవేట్ మార్కెట్లు, రియల్ అసెట్స్ మరియు ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడుల్లో విస్తృత అవకాశాలను అందిస్తాయి.
దాని అంచనాను మరింత విస్తరిస్తూ, ఎమ్కే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ 2026 క్యాలెండర్ సంవత్సరానికి సంబంధించిన మార్కెట్ దృక్పథంతో పాటు పెట్టుబడిదారుల కోసం సిఫార్సు చేసిన ఆస్తి కేటాయింపు ఫ్రేమ్వర్క్ను ఆవిష్కరించింది. 2026 నాటికి, అధిక జిడిపి వృద్ధి మరియు నియంత్రిత ద్రవ్యోల్బణ నేపథ్యంలో మార్కెట్లు మరింత సమతుల్యంగా, ఆదాయాల ఆధారితంగా మారుతాయని సంస్థ అంచనా వేస్తోంది. నిఫ్టీ 50 సూచీ 11-14% మధ్య స్థిరమైన రాబడులను అందించగలదని, మెరుగైన విలువలు మరియు బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్ల కారణంగా మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ షేర్లు మెరుగైన ప్రదర్శన చూపే అవకాశముందని పేర్కొంది.
విలువైన లోహాలు 2025 లాభాలను పూర్తిగా ప్రతిబింబించకపోవచ్చని అంచనా వేసినా, బంగారం మరియు వెండి పట్ల దీర్ఘకాలిక బుల్లిష్ దృష్టిని కొనసాగిస్తోంది. డెట్ మార్కెట్లో, రేటు తగ్గింపులు ఆగడంతో బాండ్ దిగుబడులు పరిమితమవుతాయని ఇది నమ్ముతుంది, ఇది పెట్టుబడిదారులను మధ్యకాలిక వ్యూహాలపై దృష్టి పెట్టేందుకు మరియు క్రెడిట్-ఆధారిత అవకాశాలను ఆలోచించేందుకు ప్రేరేపిస్తుంది.
జీఎస్టీ 2.0 తర్వాత వినియోగదారుల అభీష్టానుసారం రికవరీ, ఐటీ స్టాక్స్లో సంభావ్య విలువ అవకాశాలతో పాటు నిఫ్టీ లాభదాయకతను పెంచుతుందని భావిస్తున్న బీఎఫ్ఎస్ఐ కీలక రంగాల్లో ఉన్నాయి. మిస్టర్. అభిషేక్ వైష్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఎమ్కే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ఇలా జోడించారు, 2025లో, భారతదేశం యొక్క పెట్టుబడి దృశ్యం విలువైన లోహాల్లో గణనీయమైన బుల్ రన్ ద్వారా ప్రాముఖ్యత పొందింది, వెండి మరియు బంగారం వరుసగా సుమారు 155% మరియు 75% రాబడిని ఇచ్చాయి. ఈక్విటీ మార్కెట్లు మోడరేట్ వృద్ధిని సాధించాయి, లార్జ్-క్యాప్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ సుమారు 10% పెరగగా, మిడ్-క్యాప్స్ 3% పెరిగాయి మరియు స్మాల్-క్యాప్స్ సుమారు 6% తగ్గాయి.
ఎమ్కే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ప్రకారం, 2026లో క్రమబద్ధమైన ఆస్తుల కేటాయింపు అత్యంత కీలకంగా ఉంటుంది. ఇందులో విలువైన లోహాల నుండి ఈక్విటీలకు లాభాలను సమతుల్యంగా మారుస్తూ, స్థిరత్వం మరియు వృద్ధిని లక్ష్యంగా పెట్టిన పెద్ద పరిమాణాల్లో పెట్టుబడులు, అలాగే ఎంచుకున్న మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్లలో పెట్టుబడులు ఉండవచ్చు. రుణ పెట్టుబడుల విషయంలో, తక్కువ వ్యవధి మరియు క్రెడిట్-రిస్క్ ఫండ్లను ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మేలు, దీర్ఘకాలికంగా ప్రత్యామ్నాయ క్రెడిట్ ఫండ్లకు అవకాశం ఉంటుంది.