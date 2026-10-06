2026లో హైదరాబాద్ గృహ అమ్మకాలు 2 శాతం మేర పెరుగుదల
హైదరాబాద్: ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఆస్తి సలహా సంస్థ అయిన నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా, భారతీయ నివాస మార్కెట్పై తన తాజా అంచనాలో, హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్ 2026 జనవరి నుండి సెప్టెంబర్ వరకు 29,125 గృహ అమ్మకాలను నమోదు చేసిందని నివేదించింది; ఇది 9ఎమ్ సివై2025లోని 28,649 యూనిట్లతో పోలిస్తే సంవత్సరానికి సంవత్సరం 2% పెరుగుదల, 2018 నుండి ఏ సంవత్సరంలోనైనా మొదటి తొమ్మిది నెలలకు అత్యధికం. డెవలపర్లు 32,577 యూనిట్లను ప్రారంభించారు, ఇది ఏడాది క్రితం కంటే 6% ఎక్కువ. ఎనిమిది నగరాల్లోని మొత్తం 1,41,198 గృహాలలో, ₹1 కోటి మరియు అంతకంటే ఎక్కువ ధర విభాగంలో ఈ నగరం 21,474 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసి, 15% మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది.
ఎనిమిది ప్రధాన మార్కెట్లలో నివాస అమ్మకాలు 9M CY2026లో 258,238 యూనిట్ల వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి, ఇది గత సంవత్సరం ఇదే కాలానికి దాదాపు సమానం; మారుతున్న మార్కెట్ గతిశీలతల మధ్య కూడా గృహ యాజమాన్యం పట్ల కొనసాగుతున్న ఆసక్తిని ఇది నొక్కి చెబుతోంది. 9M CY2026లో మొత్తం 279,899 యూనిట్లు ప్రారంభించబడ్డాయి, ఇది 4% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. 2026 మూడవ త్రైమాసికంలో, ప్రారంభాలు 92,549 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి, ఇది వైఓవై ప్రాతిపదికన 4% అధికం. నిల్వలు క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉన్నప్పటికీ, డెవలపర్లు సరఫరాను అమ్మకాలతో మరింతగా సమన్వయం చేస్తున్నారని ఇది సూచిస్తోంది. 2026 మూడవ త్రైమాసికంలో కూడా ప్రారంభించిన యూనిట్ల పరిమాణం అమ్మకాలను మించి కొనసాగింది, ఈ ధోరణిలో ఇది వరుసగా 16వ త్రైమాసికం.
మొదటి త్రైమాసికంలో 9,541 యూనిట్ల నుండి రెండవ త్రైమాసికంలో 9,708 యూనిట్లకు, మూడవ త్రైమాసికంలో 9,876 యూనిట్లకు సంవత్సరమంతా అమ్మకాలు స్థిరంగా పెరిగాయి, ఇవి 2018 నుండి నగరంలో అత్యధిక త్రైమాసిక అమ్మకాలు. ప్రారంభాలు మొదటి త్రైమాసికంలో 9,975 యూనిట్ల నుండి రెండవ త్రైమాసికంలో 10,491 యూనిట్లకు, మూడవ త్రైమాసికంలో 12,111 యూనిట్లకు పెరిగాయి, ఇది మార్కెట్పై డెవలపర్ల విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.
హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్ ప్రీమియం గృహాల వైపు నిర్ణయాత్మకంగా మళ్లింది. 9M CY2026లో ₹1 కోటి కంటే ఎక్కువ ధర గల గృహాలు అమ్మకాలలో 74% వాటా కలిగి ఉన్నాయి, ఇది ఏడాది క్రితం 68%; ఈ విభాగంలో అమ్మకాలు వైఓవై 10% పెరిగి 21,474 యూనిట్లకు చేరాయి. ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ: అమ్మకాల మందగమనం అత్యధికంగా ఉన్న ధర విభాగం. 9ఎమ్ సివై2025లో 1278 యూనిట్ల నుండి 9M CY2026లో 893 యూనిట్లకు నివాస అమ్మకాల పరిమాణం 30% తగ్గింది. ₹50 లక్షల నుండి 1 కోటి: అమ్మకాల పరిమాణంలో రెండవ అత్యధిక తగ్గుదల నమోదైన ధర విభాగం. నివాస అమ్మకాల పరిమాణం 9ఎమ్ సివై2025లో 7,888 యూనిట్ల నుండి 9M CY2026లో 6,758 యూనిట్లకు వైఓవై 14% తగ్గింది.
₹1 కోటి – 2 కోట్లు: అత్యధిక మార్కెట్ వాటా కలిగిన ధర విభాగం. ఈ ధర విభాగం హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్ మొత్తం అమ్మకాల పరిమాణంలో 46% వాటాను కలిగి, సంపూర్ణ వృద్ధి చోదకంగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. ఈ ధర విభాగం వైఓవై 3% విస్తరించి 9M CY2026లో 13,253 యూనిట్ల అమ్మకాలకు చేరింది. ₹2 కోట్లు – 5 కోట్లు: నిలకడైన అమ్మకాల వేగం. ప్రీమియం ధర విభాగం 23% వైఓవై వృద్ధితో వేగం పుంజుకుంది, 9M CY2026లో 6,561 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ఈ విభాగం నగర మొత్తం నివాస అమ్మకాలలో 23% వాటాను కలిగి ఉంది.
₹5 కోట్లు – ₹10 కోట్లు: శాతం విస్తరణ పరంగా రెండవ అత్యధిక వృద్ధి విభాగం. అధిక ప్రీమియం ఆస్తులు బలమైన ఊర్ధ్వ వేగాన్ని కొనసాగించాయి; 30% వైఓవై వృద్ధిని నమోదు చేశాయి, అమ్మకాలు 9M CY2026 సమయంలో 1,345 యూనిట్లు, హైదరాబాద్ మొత్తం నివాస మార్కెట్లో 5% వాటాను సొంతం చేసుకున్నాయి. ₹10 కోట్లు – 20 కోట్లు: స్థిరత్వాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఉన్నత - స్థాయి లగ్జరీ మార్కెట్ 270 యూనిట్ల అమ్మకాలతో సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉంది, 9ఎమ్ సివై 2026లో మార్కెట్లో 1% వాటాను పొందింది. జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం మరియు ముంబై తర్వాత, దేశంలో ₹10 కోట్లు – 20 కోట్ల ధర విభాగంలో హైదరాబాద్ మూడవ అతిపెద్ద మార్కెట్.
₹20 కోట్లు– 50 కోట్లు: శాతం పరంగా అత్యధికంగా పెరుగుతున్న వర్గం. శాతం పరంగా అత్యంత వేగంగా- పెరుగుతున్న విభాగంగా ఉద్భవిస్తూ, ఈ అల్ట్రా- లగ్జరీ గృహ విభాగం 45% వైఓవై గణనీయమైన పెరుగుదలను చూసింది, 9ఎమ్ 2026 సమయంలో 45 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ₹20 కోట్లు– 50 కోట్ల ధర విభాగంలో దేశంలో హైదరాబాద్ కూడా మూడవ అతిపెద్ద మార్కెట్, ముంబై మరియు జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం తర్వాత.
ధరలు మితమైన వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్నాయి
జోసెఫ్ తిలక్, కార్యనిర్వాహక డైరెక్టర్ - వినియోగదారు వ్యూహం మరియు పరిష్కారాలు, డేటా సెంటర్ వ్యాపార అధిపతి (ఇండియా), నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా, ఇలా అన్నారు, “2018 నుండి ఏ సంవత్సరంలోనైనా మొదటి తొమ్మిది నెలలకు హైదరాబాద్ గృహ మార్కెట్ తన అత్యధిక అమ్మకాలను నమోదు చేసింది, 2026 అంతటా అమ్మకాలు త్రైమాసికం నుండి త్రైమాసికానికి పెరిగాయి. ప్రపంచ సామర్థ్య కేంద్రాల నేతృత్వంలో నగరంలో వేగంగా - వృద్ధి చెందుతున్న కార్యాలయ ఆర్థిక వ్యవస్థ, నాణ్యమైన గృహాలకు స్థిరమైన డిమాండ్గా మారుతోంది; అమ్ముడైన ప్రతి నాలుగు గృహాలలో దాదాపు మూడు ₹1 కోటి కంటే ఎక్కువ ధర గలవి. ధరల వృద్ధి ద్రవ్యోల్బణం కంటే తక్కువగా, సుమారు 3% వద్ద మితంగా ఉంది, అయితే సంవత్సరమంతా ప్రారంభాల పెరుగుదల మార్కెట్పై డెవలపర్ల విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.”