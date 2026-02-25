హైదరాబాద్ నివాస నమోదులు జూలైలో స్థిరం; ప్రీమియం, మిడ్- సెగ్మెంట్ డిమాండ్ బలపడింది
హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా తాజా అంచనా ప్రకారం, హైదరాబాద్లో నివాస ఆస్తుల నమోదులు గత రెండు నెలల్లో కనిపించిన తీవ్ర హెచ్చుతగ్గుల తర్వాత జూలై 2026లో స్థిరపడ్డాయి. ఈ నెలలో మొత్తం 6,166 నివాస ఆస్తులు నమోదయ్యాయి, ఇది సంవత్సరానికి-సంవత్సరం ప్రాతిపదికన 1% స్వల్ప పెరుగుదలను, నెలవారీ ప్రాతిపదికన 11% పెరుగుదలను ప్రతిబింబిస్తుంది. విలువ పరంగా, ₹4,447 కోట్ల విలువైన గృహాలు నమోదయ్యాయి.
ఇది 7% వార్షిక మార్పు, 7% మాసికం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. జూలైలో కనిపించిన వరుస మెరుగుదల, మే నెలలో పెరుగుదల, మార్గదర్శక విలువల సవరణకు సంబంధించి జూన్లో జరిగిన సర్దుబాటు తర్వాత నమోదు కార్యకలాపాలు గణనీయంగా సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాయని సూచిస్తుంది. సంచిత ప్రాతిపదికన, జనవరి-జూలై 2026 మధ్య నివాస నమోదులు 4% వార్షిక మార్పు పెరిగి 44,158 యూనిట్లకు చేరుకోగా, నమోదైన ఆస్తుల మొత్తం విలువ 6% వార్షిక మార్పు పెరిగి ₹30,847 కోట్లకు చేరింది, ఇది హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్లో నిరంతర డిమాండ్ మరియు కొనసాగుతున్న ఊపును సూచిస్తుంది.
హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్ హైదరాబాద్, మేడ్చల్ - మల్కాజ్గిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి అనే నాలుగు జిల్లాలను కలిగి ఉంది. ఇందులో ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ల నుండి లావాదేవీలు ఉంటాయి. నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా చైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఇంటర్నేషనల్ పార్టనర్ శిషిర్ బైజాల్ ఇలా అన్నారు, జూలై నమోదుల ధోరణులు, గత రెండు నెలల్లో కనిపించిన అస్థిరత తర్వాత హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్ మరింత స్థిరమైన దశలోకి ప్రవేశించిందని సూచిస్తున్నాయి. ప్రీమియం, మిడ్-సెగ్మెంట్ నమోదుల్లో 5% వార్షిక మార్పు వృద్ధి, ₹1 కోటి కంటే ఎక్కువ విలువైన గృహాల లావాదేవీ విలువలో 10% పెరుగుదలతో పాటు, మార్కెట్లో కొనుగోలుదారుల విశ్వాసం, డిమాండ్ లోతును కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలియజేస్తుంది. జనవరి-జూలై 2026 మధ్య నమోదులు 4%, లావాదేవీ విలువలు 6% పెరగడంతో, బలమైన ఉపాధి స్థావరం, నిరంతర తుది-వినియోగదారు డిమాండ్ మద్దతుతో అంతర్లీన నివాస మార్కెట్ స్థితిస్థాపకతను ప్రదర్శిస్తూనే ఉంది.
టికెట్ సైజ్ విశ్లేషణ
జూలై 2026లో నమోదు కార్యకలాపాలు మళ్లీ స్థిరత్వానికి చేరుకున్నాయి, మిడ్, ప్రీమియం సెగ్మెంట్లలో డిమాండ్ బలపడింది. ₹1 కోటి కంటే ఎక్కువ, ₹50 లక్ష - ₹1 కోటి మధ్య విలువైన గృహాల నమోదులు రెండూ 5% వార్షిక మార్పు పెరగగా, ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ విలువ గల సెగ్మెంట్ స్వల్పంగా 3% తగ్గింది. ప్రీమియం గృహాలు లావాదేవీ విలువల్లో ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూ మొత్తంలో 50% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి, ఇది గత సంవత్సరం 48% నుండి పెరిగింది, అలాగే నమోదుల్లో దాని వాటా 20%కి పెరిగింది. మిడ్-సెగ్మెంట్ కూడా స్వల్ప వాటాను పొందగా, తక్కువ డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ అందుబాటు సెగ్మెంట్ వాల్యూమ్లలో అతిపెద్ద వాటాదారుగా 54% వద్ద కొనసాగింది.
హైదరాబాద్లో నమోదైన ఆస్తుల్లో ఎక్కువ భాగం 1,000 నుండి 2,000 చదరపు అడుగుల మధ్య ఉన్నాయి, ఇవి మొత్తం నమోదుల్లో 66% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. జూలై 2026లో 2,000 చదరపు అడుగుల కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం గల యూనిట్లు లావాదేవీల్లో 17% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. జూలై 2026లో లావాదేవీ జరిగిన నివాస ఆస్తుల మొత్తం బరువు సగటు ధర 5% వార్షిక మార్పు పెరిగింది, మేడ్చల్ - మల్కాజ్గిరి మరియు రంగారెడ్డిలలో సగటు ధరలు వరుసగా 9% మరియు 5% పెరిగాయి.