హైదరాబాద్: ఈ ఎండాకాలంలో భాగ్యనగర వాసులు కూల్ ఐటమ్స్ను తెగ లాగించేస్తున్నారు. ఇన్స్టామార్ట్ సమ్మర్ ట్రెండ్స్ 2026 నివేదిక ప్రకారం, భారీ విలువల సమ్మర్ ఆర్డర్లకు హైదరాబాద్ ఒక ప్రధాన మార్కెట్గా అవతరించింది. ఐస్క్రీమ్లు, మామిడిపండ్లు, కూల్డ్రింక్స్, మజ్జిగ లాంటి ఆర్డర్లతో ఇక్కడి ఒక టాప్ కొనుగోలు రూ. 11,000 మార్క్ను దాటింది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు నగరవాసులు చల్లదనం, రుచికరమైన స్వీట్స్, డెజర్ట్స్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్న తీరును హైదరాబాద్ ఆర్డర్లు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఎండలను తట్టుకోవడానికి భారతీయులు ఏమేం ఆర్డర్ చేస్తున్నారో ఇన్స్టామార్ట్ సమ్మర్ ట్రెండ్స్ 2026 రిపోర్ట్ స్పష్టంగా పట్టిచూపుతోంది. ఎండల తీవ్రత మొదలవ్వగానే, భోజనంలో కచ్చితంగా పెరుగు ఉండేలా చూసుకోవడం, కిలోల కొద్దీ మామిడిపండ్లు కొనుగోలు చేయడం, రాత్రి 9 గంటలకు క్రమం తప్పకుండా ఐస్క్రీమ్ ఆర్డర్ చేయడం ఒక ఆనవాయితీగా మారిపోయింది. దేశవ్యాప్తంగా పండ్లు, కోల్డ్ కాఫీ, ఫిజ్జీ డ్రింక్స్, పాప్సికల్స్ వంటి టాప్ ప్రొడక్ట్స్ డిమాండ్ వారం వారం ఏకంగా 300 శాతం పెరిగింది. ఫ్యాన్లు వంటి కూలింగ్ ఉపకరణాల అమ్మకాలు 280 శాతానికి పైగా వృద్ధి చెందగా, సన్గ్లాసెస్ అమ్మకాలు వార్షిక ప్రాతిపదికన ఏకంగా 650 శాతం పెరగడం విశేషం.
దేశవ్యాప్తంగా భారీ సమ్మర్ ఆర్డర్లు ఇలా..
బెంగళూరు: కోల్డ్ కాఫీ, మజ్జిగ, మామిడిపండ్లు, ఐస్క్రీమ్, పెరుగు కోసం ఇక్కడి టాప్ వేసవి వినియోగదారుడు రూ. 11 వేలకు పైగా వెచ్చించారు.
గుంటూరు: ఇక్కడి ఒక వేసవి సూపర్ ఫ్యాన్ వినియోగదారుడు ఏకంగా రూ. 15,005 ఖర్చు చేసి ఎనర్జీ డ్రింక్స్, ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే మినీ ఫ్యాన్లను కొనుగోలు చేశారు.
గోవా: సెంట్రల్ గోవాకు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు కొబ్బరి నీళ్లు, కుల్ఫీ, మామిడిపండ్లు, కూల్డ్రింక్స్ కోసం రూ. 11,672 ఖర్చు చేశారు.
కోల్కతా: కొబ్బరి నీళ్లు, మామిడిపండ్లు, యోగర్ట్, ఐస్క్రీమ్ కోసం ఇక్కడి అగ్ర వినియోగదారుడు రూ. 10,600కి పైగా వెచ్చించారు.
క్విక్ కామర్స్లో సమ్మర్ 2026 ట్రెండ్స్:
సమ్మర్ బాస్కెట్లలో పెరుగుదే ఆధిపత్యం: కూల్డ్రింక్స్, ఐస్క్రీమ్లకు దీటుగా పెరుగు ఈ వేసవి బాస్కెట్లను శాసిస్తోంది. అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్ 10 వస్తువులలో ఆరు పెరుగు ఆధారిత ఉత్పత్తులే కావడం గమనార్హం. అలాగే పుచ్చకాయ, కర్బూజా తదితర తాజా పండ్ల కొనుగోళ్లు కూడా ఊపందుకున్నాయి.
రాత్రి 9 గంటల ఐస్క్రీమ్ క్రేజ్: భారతదేశంలో రాత్రి 9 గంటలకు ఐస్క్రీమ్ ఆర్డర్లు శిఖరాగ్రానికి చేరుకుంటున్నాయి. సాయంత్రం 6 నుంచి 9 గంటల మధ్య డిమాండ్ రెట్టింపు అవుతుండగా, వారాంతాల్లో ఇది మరింత పెరుగుతోంది. ఈ విభాగంలో ఫ్యామిలీ-సైజ్ టబ్స్ ముందుండగా, ప్రతి 4 ఐస్క్రీమ్ ఆర్డర్లలో ఒకటి చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ (28 శాతం) ఉంటోంది.
మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాని ఐస్క్రీమ్ ప్రియులు: జాతీయ స్థాయిలో ఐస్క్రీమ్ వినియోగంలో బెంగళూరు ముందంజలో ఉండగా, ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ముంబై, హైదరాబాద్, చెన్నై, పుణె నిలిచాయి. అయితే, సెంట్రల్ గోవా, త్రిస్సూర్, తిరువల్ల, నాగర్కోయిల్, మణిపాల్ వంటి చిన్న నగరాలు కూడా ఒక్కో వినియోగదారుడు నుంచి అత్యధిక ఆర్డర్లను నమోదు చేస్తున్నాయి.
మామిడిపండ్ల సీజన్ వచ్చేసింది: బంగినపల్లి, పచ్చి మామిడిపండ్ల కంటే సింధు రకం మామిడికి ప్రస్తుతం దేశంలో అత్యధిక గిరాకీ ఉంది. కోజికోడ్, మదురై, ట్రిచీ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు ప్రాంతాల్లో మామిడి డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతుండగా, ఓవరాల్ డిమాండ్లో బెంగళూరు అగ్రస్థానంలో ఉంది.
కోలాల నుంచి క్రాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వైపు మొగ్గు: జీరా మసాలా సోడా, కోల్డ్ కాఫీ, కేఫ్-స్టైల్ కూలర్స్ వంటి డ్రింక్స్కు ప్రస్తుతం మంచి డిమాండ్ ఉంది. మార్చిలో జీరా సోడా సేల్స్ 900 శాతం పెరగ్గా, కోల్డ్ కాఫీ దాదాపు 700 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, లస్సీ, మిల్క్షేక్ వంటి పానీయాలు కూడా భారీ వృద్ధిని కనబరిచాయి. ముఖ్యంగా సాయంత్రం 6 నుంచి 9 గంటల మధ్య పానీయాలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటోంది.