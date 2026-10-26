హైదరాబాద్లో సంపన్నుల ఖర్చు చేసే విధానంలో మార్పు
సంపద సృష్టి వేగవంతం కావడంతో, హైదరాబాద్లోని సంపన్నులు విలాసవంతమైన జీవనశైలిపై తమ అంచనాలను పెంచుకుంటున్నారు. వారు ఇప్పుడు గోప్యత, వ్యక్తిగత అభిరుచులకు అనుగుణమైన సేవలు, ప్రత్యేకమైన అనుభవాలకు మరింత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. వేగంగా విస్తరిస్తున్న సంపన్న వర్గం కారణంగా, హైదరాబాద్ సంపద సృష్టికి కేంద్రంగా ఉండటమే కాకుండా, విలాసవంతమైన వస్తువులు, సేవల వినియోగానికి కీలకమైన మార్కెట్గా కూడా రూపాంతరం చెందుతోంది. కోటక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ వర్గం పెరుగుదల ప్రీమియం ఉత్పత్తులు, అత్యున్నత శ్రేణి నివాస రియల్ ఎస్టేట్, విలాసవంతమైన జీవనశైలి అనుభవాలకు డిమాండ్ను గణనీయంగా పెంచుతోంది.
ఈ మార్పు హైదరాబాద్లోని అత్యంత విలాసవంతమైన గృహాల మార్కెట్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. CRE మ్యాట్రిక్స్, ఇండియా సోథెబీస్ ఇంటర్నేషనల్ రియల్టీ సంయుక్తంగా విడుదల చేసిన సదరన్ ఇండియా హై-ఎండ్ లగ్జరీ హౌసింగ్ రిపోర్ట్ FY26 ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గత నాలుగేళ్లలో ₹10 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన 2,000కు పైగా ఇళ్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ విభాగంలో వార్షిక విక్రయాలు 2021లో 184 యూనిట్ల నుంచి 2025 నాటికి 570 యూనిట్లకు పెరిగాయి. FY26లోనూ ఈ వృద్ధి కొనసాగింది. ఈ కాలంలో ₹8,562 కోట్ల మొత్తం విలువతో 625 ఇళ్లు అమ్ముడయ్యాయి.
కోకాపేట్ కీలకమైన లగ్జరీ హౌసింగ్ హాట్స్పాట్గా ఆవిర్భవించింది. FY26లో ఈ ప్రాంతంలో ₹1,298 కోట్ల మొత్తం విలువతో ₹10 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన 111 ఇళ్లు అమ్ముడయ్యాయి. నానక్రామ్గూడలో ₹973 కోట్ల విలువైన 81 ఇళ్లు, మంచిరేవులలో ₹1,111 కోట్ల విలువైన 67 ఇళ్లు విక్రయించబడ్డాయి. ఈ గణాంకాలు కొనుగోలుదారులు కేవలం ప్రతిష్టాత్మకమైన చిరునామాకే పరిమితం కాకుండా, విశాలమైన నివాస స్థలం, గోప్యత, ఆహ్లాదకరమైన దృశ్యాలు, అత్యున్నత స్థాయి సౌకర్యాలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని సూచిస్తున్నాయి. ఈ అంశాలే వారి దృష్టిలో ఆధునిక విలాసవంతమైన జీవనశైలికి కొత్త నిర్వచనాన్ని ఇస్తున్నాయి.
ఈ పెరుగుతున్న డిమాండ్ హైదరాబాద్లోని సంపన్న నివాస ప్రాంతాల స్వరూపాన్ని కూడా మారుస్తోంది. బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్ ఇప్పటికే విలాసవంతమైన నివాసాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతాలుగా కొనసాగుతుండగా, నగరంలోని విస్తరిస్తున్న సాంకేతిక, వ్యాపార రంగాల అభివృద్ధితో కోకాపేట్, గచ్చిబౌలి, తెల్లాపూర్ వంటి పశ్చిమ హైదరాబాద్ ప్రాంతాలు కూడా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ కొత్త నివాస కేంద్రాల అభివృద్ధి, హైదరాబాద్లో సంపద సృష్టి సంప్రదాయ సంపన్న ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలకూ విస్తరిస్తోందని సూచిస్తోంది.
“హైదరాబాద్లోని అత్యంత సంపన్న వ్యక్తులు(UHNIలు) సంపదను సృష్టించే దశ నుంచి మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో విలాసవంతమైన వస్తువులు, సేవలను ఆస్వాదించే వినియోగదారులుగా పరిణామం చెందుతున్నారు. నాణ్యత, గోప్యత, వ్యక్తిగత అభిరుచులకు అనుగుణమైన సేవలకు వారు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతలో ఈ మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారికి పెరుగుతున్న పరిచయం, అవగాహనతో పాటు, తమ వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలను అర్థం చేసుకుని, అత్యుత్తమ ఉత్పత్తులు, అసాధారణమైన అనుభవాలను అందించే సేవలను వారు ఎక్కువగా ఆశిస్తున్నారు,” అని మిస్టర్ వోధి చక్రవర్తి, బిజినెస్ హెడ్- UHNI, కోటక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ అన్నారు.
మారుతున్న వినియోగదారుల ప్రొఫైల్ విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలు విధానంలోనూ మార్పులకు దారితీస్తోంది. సంప్రదాయ వ్యాపార కుటుంబాలతో పాటు, యువ నిపుణులు, పారిశ్రామికవేత్తలు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు, ప్రపంచస్థాయి సేవా ప్రమాణాలపై మరింత అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్లోని లగ్జరీ రిటైలర్లు కూడా ముఖ్యంగా వివాహాలు, ఇతర ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మహిళలు, బహుళ తరాల కుటుంబాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. ఈ మార్కెట్లో నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను అందించడంతో పాటు, కుటుంబాల ప్రాధాన్యతలను అర్థం చేసుకోవడం, వారితో విశ్వసనీయమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఈ మార్పు విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలుకే పరిమితం కాకుండా, సంపన్నులు తమ సమయాన్ని, డబ్బును ఎలా ఖర్చు చేస్తున్నారనే విషయంలోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కోటక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్కు చెందిన లగ్జరీ ఇండెక్స్ 2025 ప్రకారం, 2022 నుంచి 2025 మధ్య విలాసవంతమైన అనుభవాల విభాగంలో 11.6%, ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు విభాగంలో 14.3% వార్షిక వృద్ధి నమోదైంది. ఇదే సమయంలో, సంస్థకు చెందిన టాప్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్ నివేదిక భారతదేశంలోని అత్యంత సంపన్నులలో ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు, అంతర్జాతీయ విహారయాత్రలపై ఖర్చు పెరుగుతున్న ధోరణిని వెల్లడిస్తోంది.
ఈ అధ్యయనాలను పరిశీలిస్తే, విలాసం అనేది సంపన్నులు కలిగి ఉన్న వస్తువులకే పరిమితం కాకుండా, వారు ఆస్వాదించే ప్రత్యేక అనుభవాలు, పొందే సేవల ద్వారా కూడా నిర్వచించబడుతోందని స్పష్టమవుతోంది. ఈ ధోరణులు హైదరాబాద్లో ఆతిథ్య సేవలు, ప్రత్యేక ప్రయాణాలు, ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు, ప్రైవేట్ డైనింగ్, ప్రత్యేకమైన అనుభవాల రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలకు మార్గం చూపుతున్నాయి. వ్యక్తిగత అభిరుచులకు అనుగుణమైన సేవలు, ప్రత్యేకతను చాటే అనుభవాలు ఈ మార్కెట్లో ఇతరుల నుంచి భిన్నంగా నిలవడానికి కీలకంగా మారుతున్నాయి.
విలాసవంతమైన వ్యాపారాలకు హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న సంపన్న వినియోగదారుల వర్గం నగరంలో తమ ఉనికిని చాటుకోవడానికే పరిమితం కాని విస్తృత అవకాశాలను అందిస్తోంది. ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలకు మరింతగా అలవాటుపడుతున్న వినియోగదారులు, అదే స్థాయి నాణ్యత, సేవలు, అనుభవాలను స్థానికంగానూ ఆశిస్తున్నారు. మరింత విలాసాన్ని అందించడంలోనే కాకుండా, దానిని వ్యక్తిగత అభిరుచులకు అనుగుణంగా, సులభంగా అందుబాటులో ఉండేలా, మరింత అర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దడంలోనే అసలైన అవకాశం ఉంది. అలాగే, తమ విలాసవంతమైన అవసరాల కోసం హైదరాబాద్ను ఎంచుకునేలా వినియోగదారుల్లో నమ్మకాన్ని పెంపొందించడం, వారితో దీర్ఘకాలిక సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడం కూడా కీలకమవుతుంది.