హైదరాబాద్ వెల్నెస్ ఫెయిర్ను నిర్వహించబోతున్న ఫుడ్స్టోరీస్, ముదిత ట్రైబ్
బెంగళూరులో విజయవంతంగా నిర్వహించిన తరువాత, ది వెల్నెస్ ఫెయిర్ హైదరాబాద్కు వస్తోంది. జనవరి 9 నుండి 11 వరకు ఫుడ్స్టోరీస్ బంజారా హిల్స్ స్టోర్లో ఇది జరుగనుంది. మిహీకా దగ్గుబాటి స్థాపించిన ముదిత ట్రైబ్ సహకారంతో నిర్వహించబడే ఈ ఫెయిర్, శ్రేయస్సు అనేది అసాధారణత లేదా ధోరణుల ద్వారా నిర్మించబడదు, కానీ ప్రతిరోజూ చేసే చిన్న, స్థిరమైన ఎంపికల ద్వారా నిర్మించబడుతుందనే నమ్మకాన్ని ముందుకు తెస్తుంది.
సున్నితమైన, లీనమయ్యే అనుభవంగా రూపొందించబడిన ది వెల్నెస్ ఫెయిర్ ఆహారం, కదలిక, శ్వాస, అందం, సంభాషణను ఒకచోట చేరుస్తోంది. మూడు రోజుల పాటు, ఫుడ్స్టోరీస్ నేర్చుకోవడానికి, అతిథులు తమ స్వంత వేగంతో వెల్నెస్తో నిమగ్నమవ్వడానికి అనువైన ప్రాంగణంగా మారుతుంది. భారతదేశపు మొట్టమొదటి మహిళా వాటర్ సోమెలియర్ అవంతి మెహతా నేతృత్వంలోని గైడెడ్ వాటర్ టేస్టింగ్ అయిన సిప్- సెన్స్తో ఈ ఫెయిర్ ప్రారంభమవుతుంది. షర్మిల యోగా జోన్ నుండి షర్మిల హిరేంద్రనాథ్ నేతృత్వంలోని ది డైలీ రిచువల్, తినడానికి సులభమైన మార్గాలను అందిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఆకర్షణ, ఎ ఫైర్సైడ్ చాట్. మిహీకా దగ్గుబాటి, శ్రీదేవి జాస్తి, డాక్టర్ మంజుల అనగని, అభినవ్ గంగుమల్లలను ఒకచోట చేర్చనుంది. స్టూడియో అనంత ద్వారా గైడెడ్ బ్రీత్ వర్క్, మూవ్మెంట్ సెషన్ అయిన గ్రౌండ్-ఫ్లో, కామా ఆయుర్వేదతో బ్యూటీ ఆల్కెమీ ల్యాబ్ ద్వారా అందం అన్వేషించబడతాయి. రోజువారీ భోజనంలో మిల్కీ పుట్టగొడుగులను చేర్చడంపై లైవ్ మాస్టర్క్లాస్ అయిన ష్రూమ్డ్, నయనతార మీనన్ బాగ్లా నేతృత్వంలోని ది బెటర్ స్లీప్ స్కూల్తో ముగుస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమంలో పిల్లల మానసిక, భావోద్వేగ శ్రేయస్సుపై డాక్టర్ వరూధిని కనికపాటి నేతృత్వంలో ఒక ప్రత్యేక సంభాషణ కూడా ఉంటుంది, ఇది నేటి ప్రపంచంలో కుటుంబాలు భావోద్వేగ ఆరోగ్యాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు, మద్దతు ఇవ్వవచ్చు. పెంపొందించుకోవచ్చు అనే దాని గురించి అన్వేషిస్తుంది.
మూడు రోజుల పాటు, ఈ ఫెయిర్ హైదరాబాద్ను ఆలోచనాత్మకమైన, రోజువారీ జీవితానికి లోతుగా అనుసంధానించబడిన విధంగా వెల్నెస్తో నిమగ్నమవ్వమని ఆహ్వానిస్తుంది.