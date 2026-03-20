హ్యుందాయ్ ఆర్ట్ ఫర్ హోప్ ద్వారా 5 సీజన్లలో 200 మంది కళాకారులకు రూ. 2.3 కోట్ల గ్రాంట్లు
న్యూఢిల్లీ: హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్(HMIL) యొక్క దాతృత్వ విభాగమైన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్(HMIF), తన ప్రతిష్టాత్మక చొరవ ఆర్ట్ ఫర్ హోప్ సీజన్ 5ను న్యూఢిల్లీలోని ట్రావెన్కోర్ ప్యాలెస్లో ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా 22 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన 50 మంది గ్రాంట్ గెలుచుకున్న కళాకారులు, కలెక్టివ్లను మొత్తం రూ. 60 లక్షల నిధులతో సత్కరించింది. ఈ ఎడిషన్తో కలుపుకుని, ఆర్ట్ ఫర్ హోప్ కింద అందించిన మొత్తం గ్రాంట్లు రూ. 2.3 కోట్లను దాటాయి, దీని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 200 మంది కళాకారులు లబ్ధి పొందారు. HMIF తన వివిధ కళా-ఆధారిత జోక్యాల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 25,000 పైగా కళాకారులకు మరింత ప్రయోజనం చేకూర్చింది.
ఆర్ట్ ఫర్ హోప్ - సీజన్ 5 ప్రాముఖ్యతపై భారతదేశంలోని దక్షిణ కొరియా రాయబారి, గౌరవనీయులు శ్రీ లీ సియోంగో మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమైన సామాజిక, పర్యావరణ ఇతివృత్తాలతో మమేకమై పనిచేసే వ్యక్తిగత కళాకారులకు మద్దతు ఇవ్వడంపై దృష్టి సారించడమే ఆర్ట్ ఫర్ హోప్ను విశేషంగా అర్థవంతమైనదిగా చేస్తుంది. సృజనాత్మకతకు, సమాజాలకు మరియు సాంస్కృతిక వికాసానికి మద్దతు ఇవ్వడంలో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా యొక్క నిబద్ధతను ఇది స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా ఎంబసీ (దక్షిణ కొరియా రాయబార కార్యాలయం) ఈ ప్రయత్నాలకు ఎంతో విలువిస్తుంది మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఆసక్తిగా గమనిస్తోంది అని అన్నారు.
ఆర్ట్ ఫర్ హోప్ - సీజన్ 5 ప్రారంభ కార్యక్రమంలో హెచ్ఎంఐఎల్(HMIL) ఎండీ- సీఈఓ శ్రీ తరుణ్ గార్గ్ మాట్లాడుతూ, హ్యుందాయ్ యొక్క గ్లోబల్ విజన్ అయిన మానవత్వం కోసం పురోగతి ఆధారంగా, ఈ ఆర్ట్ ఫర్ హోప్ అనేది సమిష్టి విలువలను సృష్టించే HMIF విధానాన్ని ముందుకు తీసుకువెళుతుంది. ఈ కార్యక్రమంతో, మేము సామాజిక మార్పులు తెచ్చే వ్యక్తులపై పెట్టుబడి పెడుతున్నాము. వర్ధమాన మరియు తగినంత గుర్తింపు లేని కళాకారులకు మద్దతు ఇస్తున్నాము. సుసంపన్నమైన భారతీయ వారసత్వాన్ని సంరక్షిస్తూ, సమాజాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహిస్తున్నాము. మొత్తం గ్రాంట్లు రూ. 2.3 కోట్లు దాటడంతో సీజన్ 5 ఒక మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఇది నేరుగా 200 మంది కళాకారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. 25,000 పైగా కళాకారుల జీవితాలను స్పృశించింది. ప్రతి సంవత్సరం అత్యుత్తమ కళాకారులు, కళా బృందాలకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా, మేము భారత్ కోసం, మనందరి భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచనలను ఒక ప్రభావవంతమైన మార్పుగా మారుస్తున్నాము అని వివరించారు.