ఆకర్షణీయమైన బ్లాక్ స్టైలింగ్తో సరికొత్త హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ నైట్ విడుదల
ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఆకర్షణీయమైన 'బ్లాక్ స్టైలింగ్'తో సరికొత్త 'హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ నైట్' ఎస్యూవీని భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసినట్లు గురుగ్రామ్ వేదికగా ఆగస్టు 12, 2026న ప్రకటించింది.
2022లో తొలిసారిగా పరిచయం చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 1,00,000 కు పైగా అమ్ముడైన 'నైట్' శ్రేణి వాహనాల విజయవంతమైన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తూ, సంస్థ తమ ప్రసిద్ధ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీకి చెందిన ఈ బోల్డ్ అండ్ స్పోర్టీ బ్లాక్-థీమ్ మోడల్ను ఆవిష్కరించింది.
సరికొత్త హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ నైట్.. విలక్షణమైన నలుపు రంగు డిజైన్, స్మార్ట్ టెక్నాలజీ, సమగ్ర భద్రత, సౌకర్యాలను ప్రత్యేకమైన డార్క్-థీమ్ డిజైన్ అంశాలతో మేళవించి వాహన ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా రూపుదిద్దుకుంది. విభిన్నమైన డిజైన్, ఎస్యూవీ స్టైలింగ్ను ఇష్టపడే యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని కంపెనీ ఈ మోడల్ను రూపొందించింది.
ఈ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా హెచ్ఎంఐఎల్ ప్రొడక్ట్ స్ట్రాటజీ అండ్ ప్లానింగ్ హెడ్ శ్రీ అమిత్ ధౌండియాల్ మాట్లాడుతూ, ఫీచర్లు ఎక్కువగా ఉండి, నమ్మకమైన ఎస్యూవీని కోరుకునే వినియోగదారులకు ఎక్స్టర్ ఒక బలమైన ఎంపికగా మారిందని, ఇప్పుడు ఈ కొత్త నైట్ మోడల్ ఆల్-బ్లాక్ థీమ్ ద్వారా ఆకట్టుకుంటుందని పేర్కొన్నారు. మారుతున్న వినియోగదారుల జీవనశైలికి అనుగుణంగా విభిన్నమైన ఉత్పత్తులను అందించడంలో సంస్థకున్న నిబద్ధతను ఇది ప్రతిబింబిస్తుందని ఆయన తెలిపారు.
ఈ సరికొత్త ఎస్యూవీ బాహ్య మరియు అంతర్గత డిజైన్లో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. వెలుపలి భాగంలో ముందు, వెనుక మ్యాట్ బ్లాక్ ఎక్స్టర్ మరియు హ్యుందాయ్ లోగోలు, డార్క్ గ్రే బంపర్ మరియు సైడ్ సిల్ గార్నిష్లను అమర్చారు. అలాగే ఎరుపు రంగు ఫ్రంట్ బ్రేక్ కాలిపర్లతో కూడిన 15 అంగుళాల (380.2 మి.మీ.) స్పోర్టీ బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్ లేదా డార్క్ గ్రే స్టైల్డ్ స్టీల్ వీల్స్, మరియు ప్రత్యేకమైన నైట్ ఎంబ్లమ్ ఈ వాహనానికి మరింత ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని అందిస్తాయి.
ఇక లోపలి భాగంలోకి వస్తే, బ్రాస్ యాక్సెంట్లతో కూడిన పూర్తి నలుపు రంగు ఇంటీరియర్, ప్రత్యేకమైన బ్లాక్ సెమీ-ఫాబ్రిక్ సీట్ అప్హోల్స్టరీ, అంబర్ కలర్ ఫుట్వెల్ లైటింగ్ మరియు బ్లాక్ డి-కట్ స్టీరింగ్ వీల్ వంటివి క్యాబిన్ అనుభూతిని మరింత విలాసవంతంగా మారుస్తాయి. ఈ నలుపు మరియు ఇత్తడి రంగుల అలంకరణలు వాహనానికి బోల్డ్ మరియు స్పోర్టీ లుక్ను ఇస్తాయి.
ఈ వాహనం మెరుగైన 4-సిలిండర్ల 1.2 లీటర్ల కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ మరియు స్మార్ట్ ఆటో ఏఎంటీ ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా సీఎన్జీ ఆప్షన్ కలిగిన 1.2 లీటర్ల బై-ఫ్యూయల్ కప్పా పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్లో కూడా ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది.
నగర ప్రయాణాలకు మరియు సుదూర ప్రయాణాలకు ఇది అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. వినియోగదారుల అభిరుచులకు తగినట్లుగా టైటానియం బ్లాక్, అట్లాస్ వైట్, స్టారీ నైట్, టైటాన్ గ్రే మరియు గోల్డెన్ బ్రాంజ్ అనే ఐదు రంగుల్లో ఈ వాహనాన్ని సంస్థ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
వేరియంట్లు మరియు ధరల విషయానికొస్తే.. హెచ్ఎక్స్ 6 నైట్ 1.2 లీటర్ల కప్పా పెట్రోల్ మాన్యువల్ మోడల్ ధర రూ. 8,13,500 కాగా, ఏఎంటీ మోడల్ ధర రూ. 8,73,500 గా ఉంది. అలాగే హెచ్ఎక్స్ 6 లోనే సీఎన్జీ మోడల్ (మాన్యువల్) ధర రూ. 9,09,500. ఇక అగ్రశ్రేణి వేరియంట్ అయిన హెచ్ఎక్స్ 10 నైట్ 1.2 లీటర్ల కప్పా పెట్రోల్ ఏఎంటీ వేరియంట్ ధరను రూ. 9,60,500 గా సంస్థ నిర్ణయించింది. కొన్ని ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లలో మాత్రమే నిర్దిష్ట ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉంటాయని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.