రూ. 10,98,400 ప్రారంభ ధరతో సరికొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా విడుదల

హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్(HMIL) ఈరోజు సరికొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా విడుదలను ప్రకటించింది. అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా డిజైన్ చేయబడిన, అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ అనుభూతిని పంచేలా రూపొందించబడిన కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా... భారతదేశంలో అత్యంత ఆకాంక్షాత్మక మరియు సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రీమియం సెడాన్గా తన వారసత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా విడుదల సందర్భంగా హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ & సీఈఓ శ్రీ తరుణ్ గర్గ్ మాట్లాడుతూ.. సరికొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా కేవలం ఒక ప్రొడక్ట్ అప్గ్రేడ్(కొత్త మోడల్) మాత్రమే కాదు, ఇదొక దృఢమైన ప్రకటన. ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న ట్రెండ్స్ వైపు మొగ్గుచూపే మార్కెట్లో, మేము ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యం, స్వచ్ఛమైన డ్రైవింగ్ అనుభూతిని అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము. నిజమైన కారు ఎలా ఉండాలో.. స్థిరత్వం, భద్రత, పనితీరు, ప్రీమియం లక్షణాల కలయికతో కొత్త వెర్నా నిరూపిస్తుంది. రాజీపడని ఆకర్షణను, హద్దుల్లేని పనితీరును కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ఈ కారును రూపొందించాం. దీని బోల్డ్ డిజైన్, అధునాతన భద్రత, అద్భుతమైన పనితీరుతో.. భారతీయ కస్టమర్లకు ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతికతను, సాటిలేని విలువను అందించడంలో హ్యుందాయ్ నిబద్ధతను కొత్త వెర్నా మరింత పటిష్టం చేస్తుంది అని అన్నారు.
కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా కోసం HMIL రూపొందించిన తాజా ప్రచార క్యాంపెయిన్.. తమ సొంత నిబంధనలతో, ధైర్యంగా, ప్రామాణికంగా కొత్త రూల్స్ రాస్తున్న భారతీయ యువతకు ఒక నివాళి. రెస్పెక్ట్ ది యంగ్ (Respect the Young) అనే పేరుతో రూపొందిన ఈ క్యాంపెయిన్.. నేటి భారతీయ యువత తమ వంతు కోసం ఎదురుచూడటం లేదు అనే బలమైన మరియు సమకాలీన ఆలోచనపై నిర్మించబడింది. బోర్డ్రూమ్లకు నాయకత్వం వహించడం నుండి, దేశానికి సేవ చేయడం, గౌరవాన్ని సంపాదించడం వరకు వారు అత్యంత ఆత్మవిశ్వాసం, ఆప్యాయత మరియు వినయంతో వాటన్నింటినీ సాధిస్తున్నారు.
ప్రీమియం డిజైన్, శక్తివంతమైన పనితీరు, అధునాతన ఇంటీరియర్స్తో వస్తున్న కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా.. ఈ యువ సాధకులకు సహజమైన సహచరుడిగా మారుతుంది. ఇది వారు ఎక్కడికి వెళుతున్నారో మాత్రమే కాదు, వారు ఎవరో కూడా ప్రతిబింబించే కారు.
ఆకట్టుకునే ఎక్స్టీరియర్స్
విశిష్టమైన ఆకర్షణను పంచేలా రూపొందించబడిన కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా.. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, హుందాతనాన్ని ప్రతిబింబించే పదునైన, బోల్డ్ మరియు డైనమిక్ స్టాన్స్తో వస్తుంది. కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా అద్భుతమైన క్యాబిన్ స్పేస్తో పాటు మరింత సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ సెగ్మెంట్లో పొడవైన వీల్బేస్ (2,670 mm), అత్యంత వెడల్పు (1,765 mm) మరియు అద్భుతమైన పొడవు (4,565 mm) కలిగిన సెడాన్ ఇదే.
బయటి డిజైన్లో కీలకమైన కొత్త మార్పులు:
బ్లాక్ క్రోమ్ రేడియేటర్ గ్రిల్
డ్యూయల్ ఎల్ఈడీ (LED) ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్లు
బోల్డ్ బంపర్ డిజైన్ (ముందు & వెనుక)
R16 (D= 405.6 mm) డైమండ్ కట్ అల్లాయ్స్
కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నాలోని ప్రతి డిజైన్ అంశం బోల్డ్ మరియు హుందాగల ఆకృతిని సృష్టించేలా తీర్చిదిద్దబడింది. పనితీరు-ఆధారిత ప్రీమియం సెడాన్గా దీని గుర్తింపును ఇది పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
అందమైన ఇంటీరియర్స్
కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నాలోకి అడుగుపెట్టగానే భవిష్యత్ డిజైన్ మరియు సహజమైన సాంకేతికతల కలయికతో కూడిన క్యాబిన్ అనుభూతి కలుగుతుంది. భారతదేశంలోని సెడాన్ వినియోగదారుల పెరుగుతున్న ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించేలా కొత్త వెర్నా రూపొందించబడింది.
లోపలి డిజైన్లో కీలకమైన కొత్త మార్పులు:
డి-కట్ (D-Cut) స్టీరింగ్ వీల్
లెదరెట్ సీట్ అప్హోల్స్టరీ (సీట్ల కవరింగ్)
డ్రైవర్ సీటు ఎలక్ట్రిక్ 8-వే అడ్జస్ట్
సెగ్మెంట్లో తొలిసారిగా వెల్కమ్ రిట్రాక్ట్ ఫంక్షన్తో కూడిన డ్రైవర్ మెమరీ సీటు
ప్యాసింజర్ సీటు ఎలక్ట్రిక్ 4-వే అడ్జస్ట్
సెగ్మెంట్లో తొలిసారిగా ప్యాసింజర్ సీటు ఎలక్ట్రిక్ వాక్-ఇన్ డివైస్
సెగ్మెంట్లో తొలిసారిగా వెనుక విండో సన్షేడ్
సెగ్మెంట్లో అతిపెద్ద 528 లీటర్ల బూట్ స్పేస్తో కూడిన స్మార్ట్ ట్రంక్ (ఈ సెగ్మెంట్లో తొలిసారి)
కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా కాక్పిట్ డ్రైవర్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, లీనమయ్యేలా మరియు ఆలోచనాత్మకంగా డిజైన్ చేయబడింది. ఇది ప్రతి ప్రయాణాన్ని ఒక ప్రీమియం అనుభవంగా మారుస్తుంది. యాంబియంట్ లైట్ (డ్యాష్బోర్డ్ & డోర్ ట్రిమ్స్), టైప్-సి (Type-C) USB పోర్ట్తో కూడిన రియర్ ఏసీ (AC) వెంట్స్ (ముందు & వెనుక), ముందు మరియు వెనుక సీట్లకు అడ్జస్టబుల్ హెడ్రెస్ట్లు, స్టోరేజ్తో కూడిన ఫ్రంట్ స్లైడింగ్ ఆర్మ్రెస్ట్ మరియు కప్హోల్డర్స్తో కూడిన వెనుక సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్ వంటి ఫీచర్లు క్యాబిన్ అనుభవాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ఈ ఆలోచనాత్మక మెరుగుదలలన్నీ కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా నిజమైన ప్రీమియం, సౌకర్యవంతమైన మరియు ఫ్యూచర్-రెడీ ఇన్క్యాబిన్ అనుభవాన్ని అందించేలా చేస్తాయి.
అత్యాధునిక సాంకేతికత
కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నా సాటిలేని అధునాతన మరియు ఇంట్యూటివ్ ఫీచర్ల సూట్తో స్మార్ట్ మొబిలిటీని పునర్నిర్వచిస్తుంది. హ్యుందాయ్ బ్లూలింక్ (Hyundai Bluelink) కలిగి ఉన్న ఈ సెడాన్.. ఇప్పుడు 70కి పైగా కనెక్టెడ్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. వీటిలో SVM ద్వారా ఫైండ్ మై కార్, రిమోట్ ల్యాంప్ కంట్రోల్ (టెయిల్ మరియు హజార్డ్), రిమోట్ లైట్ ఓన్లీ కంట్రోల్ వంటి కొత్త ఫీచర్లు మెరుగైన భద్రత, సౌలభ్యం మరియు డిజిటల్ యాక్సెసిబిలిటీని నిర్ధారిస్తాయి. డిజిటల్ క్లస్టర్ మరియు ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్లో 350కి పైగా వాయిస్ కమాండ్లు మరియు బహుళ-భాషల UI సపోర్ట్ వంటివి ప్రతీ వినియోగదారుడికి ఇంట్యూటివ్ మరియు వ్యక్తిగతీకరించిన అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. సాంకేతిక నైపుణ్యం కొత్త హ్యుందాయ్ వెర్నాలో ఇంకా ఎన్నో అద్భుత ఫీచర్లతో వుంది.