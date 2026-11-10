  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. ICICI Life BSE 500 Momentum Quality 50 Index Fund launched to offer customers quality companies with steady share-price growth
Last Modified: Tuesday, 10 November 2026 (15:13 IST)

ఐసీఐసీఐ లైఫ్ బీఎస్ఈ 500 మొమెంటం క్వాలిటీ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్‌ ఆవిష్కరణ

ICICI Prudential Life Insurance
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (15:16 IST)
google-news
ముంబై: ఐసీఐసీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తమ యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లకు(యులిప్) సంబంధించి ఐసీఐసీఐ లైఫ్ బీఎస్ఈ 500 మొమెంటం క్వాలిటీ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ పేరిట కొత్త ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆప్షన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది చాలా మటుకు యులిప్‌లతో లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా పటిష్టంగా ఉన్న, షేర్ల కదలికలు సానుకూలంగా ఉన్న కంపెనీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఇది అవకాశం కల్పిస్తుంది. మొమెంటం, నాణ్యత అనే రెండు అంశాల ప్రాతిపదికగా బీఎస్ఈ 500లోని మెరుగైన 50 స్టాక్స్‌తో కూడుకున్న పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా దీర్ఘకాలికంగా ఇన్వెస్టర్లు అత్యుత్తమ రాబడులను పొందేందుకు ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఉపయోగపడుతుంది.
 
“అత్యంత నాణ్యమైన వ్యాపారాలు నడుపుతూ, ఆదాయార్జన అవకాశాలు, షేరు ధరల కదలికలు సానుకూలంగా ఉన్న కంపెనీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో సంపదను పెంచుకోవడంలో ఇన్వెస్టర్లకు ఐసీఐసీఐ లైఫ్ బీఎస్ఈ మొమెంటం క్వాలిటీ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ సహాయపడుతుంది. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ, డెట్ టు ఈక్విటీ, ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్‌లాంటి కొలమానాలు, నిష్పత్తుల ఆధారంగా ఎంపిక చేయబడి, ఆర్థికంగా పటిష్టంగా ఉండి, గడిచిన 12 నెలల వ్యవధిలో మెరుగైన వృద్ధి కనపర్చిన కంపెనీలతో కూడుకున్న పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెట్టుబడులు పెట్టడంలో ఇన్వెస్టర్లకు ఇది సహాయకరంగా ఉంటుంది.
 
మార్కెట్ ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తూ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల ద్వారా ఇన్వెస్టర్లు కాంపౌండింగ్ ప్రయోజనాలను పొందేలా చూడాలనే కంపెనీ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఉంటుంది” అని ఐసీఐసీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆఫీసర్ Mr. మనీష్ కుమార్ తెలిపారు.
 
2026 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి బీఎస్ఈ 500 మొమెంటం క్వాలిటీ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ 7 ఏళ్ల వ్యవధిలో 23.7 శాతం వరకు రాబడులు అందించింది. అంటే 7 ఏళ్ల క్రితం ఇందులో రూ. 1 లక్ష ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే అది ఇప్పుడు రూ. 4.4 లక్షలు అయ్యేది. ఈ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మూడు నెలలకోసారి రీబ్యాలెన్స్ చేయబడుతుంది. వ్యాపారాల ఫండమెంటల్స్, మార్కెట్ అవకాశాలకు అనుగుణంగా అప్‌డేట్ చేయబడుతుంది.
 
2027 ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రథమార్ధంలో కంపెనీ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ నిష్పత్తి 99.3 శాతంగా, నాన్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ క్లెయిమ్‌ల పరిష్కారానికి టర్నెరౌండ్ సమయం సగటున 1.1 రోజులుగా నమోదైంది. కస్టమర్లు, వారి కుటుంబాలకు కీలక సమయాల్లో బాసటగా ఉండటంలో కంపెనీకి గల నిబద్ధతకు ఇది నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
 
కంపెనీ అందించే చాలా మటుకు యులిప్‌లతో ఐసీఐసీఐ లైఫ్ బీఎస్ఈ మొమెంటం క్వాలిటీ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. లైఫ్ కవర్‌తో పాటు ఐసీఐసీఐ లైఫ్ ప్రొటెక్ట్ ఎన్ గెయిన్, ఐసీఐసీఐ లైఫ్ సిగ్నేచర్ అష్యూర్, ఐసీఐసీఐ లైఫ్ సిగ్నేచర్, ఐసీఐసీఐ లైఫ్ ప్లాటినం, ఐసీఐసీఐ లైఫ్ వెల్త్ ఎలీట్ ప్రో మొదలైన వాటితో icicilife.comలో ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. 
తర్వాతి కథనం
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. చలి, పొగమంచు, ఆకస్మిక వర్షాలు.. తెలుగు ప్రజలకు అలెర్ట్

పవన్‌ కల్యాణ్‌తో ఆ 14 ఏళ్లు.. శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణూ దేశాయ్

పవన్‌ కల్యాణ్‌తో ఆ 14 ఏళ్లు.. శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణూ దేశాయ్నటి, చిత్ర నిర్మాత రేణు దేశాయ్, తెలుగు సూపర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌తో విడిపోయిన తర్వాత తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరచుకోవడంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, విడాకులు తీసుకుని 14 ఏళ్లు గడిచినా, ప్రజలు ఇప్పటికీ తనను తన మాజీ భర్తతోనే ముడిపెట్టి చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. తన పరిస్థితిని శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణు, ప్రజలు ఎప్పటికి తనను తన సొంత పని, సాధించిన విజయాల ద్వారా గుర్తిస్తారని ప్రశ్నించారు.

Pawan to become an ascetic?: పవన్ కళ్యాణ్ సర్వసంగ పరిత్యాగిగా మారబోతున్నారా? దేశ ప్రధాని అవుతారా?

Pawan to become an ascetic?: పవన్ కళ్యాణ్ సర్వసంగ పరిత్యాగిగా మారబోతున్నారా? దేశ ప్రధాని అవుతారా?పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక ఆయన వివాహ జీవితంలో చాలామంది విమర్శలు గుప్పించారు. అదంతా ఒక భాగమైతే వై.ఎస్.ఆర్. పార్టీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఘాటుగానే ఎలక్షన్ల సమయంలో పర్సనల్ దాడి చేశారు. ఈ వీడియో నేడు సోషల్ మీడియాలో వైలర్ అవుతోంది. మరోవైపు ఆంధ్రలో స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాక పవన్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. వివాహంపై విసుగెత్తి జగన్‌తో అలా అన్నారా? జగన్ విమర్శలనుద్దేశించి పవన్ అన్నమాటలు.. నాకు ఇదే విసుగు వస్తుంది జగన్.. లేని నాల్గవ భార్య గురించి మాట్లాడుతున్నావ్.

Aadi Saikumar: ఈగో రాజా నుంచి రౌడీ రాకాసి అంటూ సాగే లవ్ సాంగ్ రిలీజ్

Aadi Saikumar: ఈగో రాజా నుంచి రౌడీ రాకాసి అంటూ సాగే లవ్ సాంగ్ రిలీజ్‘శంబాల’ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఆది సాయికుమార్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్‌లతో ఆకట్టుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ‘ఈగో రాజా’ అంటూ ఆడియెన్స్‌ని పలకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎస్‌జిఎస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై జి. సురేష్ నిర్మిస్తున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు గురు శరవణన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఏకకాలంలో తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంతో ఆది కోలీవుడ్‌లోకి అరంగేట్రం చేస్తున్నారు.

Nayanthara and Ram: రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, ధర్మన్ లో నయనతార, రామ్ పోతినేని లుక్స్

Nayanthara and Ram: రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, ధర్మన్ లో నయనతార, రామ్ పోతినేని లుక్స్కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ధర్మన్ చిత్రంలో ప్రముఖ తెలుగు హీరో ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని భాగమయ్యారు. అదే విధంగా నయనతార నటిస్తున్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమెకు సంబంధించిన ఓ పోస్టర్ కూడా దీపావళికి సోషల్ మీడియాలో విడుదలయింది.

Pawan Kalyan and Sreeja :అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ విడిపోయారు - బాబాయ్ బాటలో అమ్మాయి కూడా ? : వేణుస్వామి

Pawan Kalyan and Sreeja :అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ విడిపోయారు - బాబాయ్ బాటలో అమ్మాయి కూడా ? : వేణుస్వామిపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నిజంగానే పవర్ వున్న వ్యక్తే. అటు సినిమారంగంలోనూ, ఇటు రాజకీయ రంగంలోనూ అగ్రస్థానంలో రాణిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాయి. నిన్న తాము వైవాహిక జీవితంనుంచి దూరమవుతున్నట్లు, ఫ్రెండ్స్ గా వుందామనుకుంటున్నట్లు పవన్ ప్రకటన వెలువడడంతో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చకు తావిచింది. దీనిపై పలు మాద్యమాలు వేణుస్వామి గతంలో చెప్పిన వీడియోను బయట పెట్టారు.