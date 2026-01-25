రేపటి లక్ష్యాలను సాధించాలనుకునే నేటి యువత కోసం ఐసీఐసీఐ ప్రూ స్మార్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ప్లస్
భారతదేశం ఒక కీలక మలుపు వద్ద ఉంది. రాబోయే పదేళ్లు మన యువతకు చెందినవి, కలలు కనడమే కాదు ఆ కలల సాకారానికి అవిశ్రాంత కృషి చేస్తోన్న, దేశ ఆర్థిక భవిష్యత్తును నడిపిస్తున్న తరమిది. గణాంకాలు, కార్యక్రమ అమలు మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించే దాని ప్రకారం, దాదాపు 65% మంది భారతీయులు 35 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారే. మొదటి ఇంటిని కొనుగోలు చేయటం లేదా ముందుగానే పదవీ విరమణ చేయడం వంటి వారి ఆకాంక్షలను నిజం చేసుకోవడానికి దీర్ఘకాలిక క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆర్థిక ప్రణాళిక, పొదుపు వారికి కీలకం అవుతుంది.
ఈ నేపథ్యంలో తీసుకువచ్చిన ఐసీఐసీఐ ప్రూ స్మార్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ప్లస్, మార్కెట్తో అనుసంధానించబడిన ఒక జీవిత బీమా ఉత్పత్తిగా, కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తూనే, యువ సంపాదకులు దీర్ఘకాలిక సంపదను నిర్మించుకోవడానికి సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది. నెలకు కేవలం రూ.1000 నుండి ప్రారంభమయ్యే ప్రీమియంలతో, ఈ సరసమైన ఉత్పత్తి యువ నిపుణులను, మొదటిసారి పెట్టుబడి పెట్టేవారిని ముందుగానే ప్రారంభించడానికి, పెట్టుబడిని కొనసాగించడానికి, భారతదేశ వృద్ధి కథ నుండి ప్రయోజనం పొందడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ చీఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫీసర్ శ్రీ వికాస్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, ఐసీఐసీఐ ప్రూ స్మార్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ప్లస్ అతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పాలసీ, ఇందులో ప్రీమియం మొత్తం కస్టమర్ ఎంచుకున్న అసెట్ కేటాయింపు ప్రకారం పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. ఇది కస్టమర్లకు ఎంచుకోవడానికి 25 విభిన్న ఫండ్లు, నాలుగు పోర్ట్ఫోలియో వ్యూహాలను అందిస్తుంది. ఇది పాక్షిక ఉపసంహరణలను కూడా అందిస్తుంది, తద్వారా ఏవైనా తక్షణ ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇందులో వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం అనే అదనపు ప్రయోజనం కూడా ఉంది, జీవితంలో ఊహించని సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ, కుటుంబ ఆర్థిక లక్ష్యాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని ఇది నిర్ధారిస్తుంది అని అన్నారు.
ULIPల ఉత్పత్తి నిర్మాణం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ప్రవర్తనను, సంపద సృష్టిని ప్రోత్సహించే విధంగా ఉంటుంది. మోర్గాన్ స్టాన్లీ వెల్లడించే దాని ప్రకారం, 2028 నాటికి భారతదేశం ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించనున్నందున, ఇది కస్టమర్లకు ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన అసెట్ క్లాస్ ఎంచుకోవడానికి, ఎటువంటి ఖర్చు లేదా పన్ను చిక్కులు లేకుండా వాటి మధ్య స్వేచ్ఛగా మారడానికి సౌలభ్యాన్ని కూడా ULIPలు అందిస్తాయి.