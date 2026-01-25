ఆదివారం, 25 జనవరి 2026
  వార్తలు
  బిజినెస్
  వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: ఆదివారం, 25 జనవరి 2026 (20:31 IST)

రేపటి లక్ష్యాలను సాధించాలనుకునే నేటి యువత కోసం ఐసీఐసీఐ ప్రూ స్మార్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ప్లస్

ICICI Prudential Life
భారతదేశం ఒక కీలక మలుపు వద్ద ఉంది. రాబోయే పదేళ్లు మన యువతకు చెందినవి, కలలు కనడమే కాదు ఆ కలల సాకారానికి అవిశ్రాంత కృషి చేస్తోన్న, దేశ ఆర్థిక భవిష్యత్తును నడిపిస్తున్న తరమిది. గణాంకాలు, కార్యక్రమ అమలు మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించే దాని ప్రకారం, దాదాపు 65% మంది భారతీయులు 35 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారే. మొదటి ఇంటిని కొనుగోలు చేయటం లేదా ముందుగానే పదవీ విరమణ చేయడం వంటి వారి ఆకాంక్షలను నిజం చేసుకోవడానికి దీర్ఘకాలిక క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆర్థిక ప్రణాళిక, పొదుపు వారికి కీలకం అవుతుంది.
 
ఈ నేపథ్యంలో తీసుకువచ్చిన ఐసీఐసీఐ ప్రూ స్మార్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ప్లస్, మార్కెట్‌తో అనుసంధానించబడిన ఒక జీవిత బీమా ఉత్పత్తిగా, కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తూనే, యువ సంపాదకులు దీర్ఘకాలిక సంపదను నిర్మించుకోవడానికి సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది. నెలకు కేవలం రూ.1000 నుండి ప్రారంభమయ్యే ప్రీమియంలతో, ఈ సరసమైన ఉత్పత్తి యువ నిపుణులను, మొదటిసారి పెట్టుబడి పెట్టేవారిని ముందుగానే ప్రారంభించడానికి, పెట్టుబడిని కొనసాగించడానికి, భారతదేశ వృద్ధి కథ నుండి ప్రయోజనం పొందడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ చీఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫీసర్ శ్రీ వికాస్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, ఐసీఐసీఐ ప్రూ స్మార్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ప్లస్ అతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పాలసీ, ఇందులో ప్రీమియం మొత్తం కస్టమర్ ఎంచుకున్న అసెట్ కేటాయింపు ప్రకారం పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. ఇది కస్టమర్లకు ఎంచుకోవడానికి 25 విభిన్న ఫండ్‌లు, నాలుగు పోర్ట్‌ఫోలియో వ్యూహాలను అందిస్తుంది. ఇది పాక్షిక ఉపసంహరణలను కూడా అందిస్తుంది, తద్వారా ఏవైనా తక్షణ ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇందులో వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం అనే అదనపు ప్రయోజనం కూడా ఉంది, జీవితంలో ఊహించని సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ, కుటుంబ ఆర్థిక లక్ష్యాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని ఇది నిర్ధారిస్తుంది అని అన్నారు. 
 
ULIPల ఉత్పత్తి నిర్మాణం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ప్రవర్తనను, సంపద సృష్టిని ప్రోత్సహించే విధంగా ఉంటుంది. మోర్గాన్ స్టాన్లీ వెల్లడించే దాని ప్రకారం, 2028 నాటికి భారతదేశం ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించనున్నందున, ఇది కస్టమర్లకు ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన అసెట్ క్లాస్ ఎంచుకోవడానికి, ఎటువంటి ఖర్చు లేదా పన్ను చిక్కులు లేకుండా వాటి మధ్య స్వేచ్ఛగా మారడానికి సౌలభ్యాన్ని కూడా ULIPలు అందిస్తాయి.

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' మూవీ నుంచి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి ఫుల్ సాంగ్

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' మూవీ నుంచి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి ఫుల్ సాంగ్మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతా జంటగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుని సంక్రాంతి సందర్బంగా ఈ నెల 12వ తేదీన విడుదలైన చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్రను పోషించారు. పైగా, చిరంజీవితో కలిసి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి అనే పాటలో సందడి చేశారు. తాజాగా ఈ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ పూర్తి వీడియోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.

శంబాల లో నాకు అద్భుతమైన పాత్ర దక్కింది, నటుడిగా గుర్తింపునిచ్చింది : శివకార్తిక్

శంబాల లో నాకు అద్భుతమైన పాత్ర దక్కింది, నటుడిగా గుర్తింపునిచ్చింది : శివకార్తిక్నటుడికి సంతృప్తినిచ్చే పాత్రలు దక్కినప్పుడు, ఆ పాత్రలకు స్పందన వచ్చినప్పుడు, ప్రేక్షకులు ప్రశంసలు కురిపించినప్పుడు వచ్చే ఆనందమే వేరు. ప్రస్తుతం నటుడు శివ కార్తిక్ అలాంటి ఆనందంలోనే తేలిపోతున్నారు. రీసెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ ‘శంబాల’తో నటుడు శివకార్తిక్‌కు వచ్చిన ప్రశంసల గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ‘శంబాల’ మూవీతో శివకార్తిక్ పేరు ఎక్కువగా మార్మోగిపోయింది.

మర్దానీ 3 ట్రైలర్ నన్ను కదిలించిందన్న హర్మన్‌ ప్రీత్ కౌర్

మర్దానీ 3 ట్రైలర్ నన్ను కదిలించిందన్న హర్మన్‌ ప్రీత్ కౌర్భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్, రాణి ముఖర్జీ మర్దానీ 3 ట్రైలర్‌ను ఇష్టపడ్డారు, ఇది ఇంటర్నెట్‌ను బద్దలు కొట్టింది. మహిళలపై నేరాలపై దృష్టి సారించే ప్రశంసలు పొందిన ఫ్రాంచైజీ ఇప్పుడు మన దేశం అంతటా ఒక నిర్దిష్ట కారణంతో కిడ్నాప్ చేయబడిన తక్కువ ఆదాయ వర్గాలకు చెందిన 8-9 సంవత్సరాల వయస్సు గల యువతుల సమస్యను హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ ట్రైలర్ హర్మన్‌ప్రీత్‌ను ఎంతగానో కదిలించింది, ‘మహిళలపై నేరాలకు శిక్షను వేగంగా మరియు ఉదాహరణగా చూపించడం ఈ కాలపు అవసరం’ అని ఆమె రాసింది!

మగాడిపై సానుభూతి కలిగించేలా పురుష: నుంచి కీరవాణి పాట

మగాడిపై సానుభూతి కలిగించేలా పురుష: నుంచి కీరవాణి పాటభార్యాభర్తల తగువులు, గిల్లికజ్జాలు, సంసారం చుట్టూ అల్లే కథలు ఎప్పటికీ ఆడియెన్స్‌కి బోర్ కొట్టవు. ఇక ప్రస్తుత ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టుగా భార్యాభర్తల బంధాన్ని వివిధ కోణాల్లో టచ్ చేస్తూ తీస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై బత్తుల కోటేశ్వరరావు ఈ ‘పురుష:’ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న చిత్రం వీడీ 14 టైటిల్ ప్రకటన

విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న చిత్రం వీడీ 14 టైటిల్ ప్రకటనవిజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న "వీడీ 14" మూవీ నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. ఈ నెల 26న రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఈ సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. "వీడీ 14" చిత్రాన్ని టీ సిరీస్ సమర్పణలో నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరంసెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీలో సెయింట్ లూయిస్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. స్థానిక మహాత్మగాంధీ సెంటర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత వైద్య శిబిరాన్నిస్థానిక తెలుగు వారితో పాటు పలువురు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ బాపూజీ దర్శి(ఇంటర్నల్ మెడిసిన్), డాక్టర్ శేఖర్ వంగల (సైకియాట్రిస్ట్) రోగులకు వైద్య సేవలు అందించారు.
వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

