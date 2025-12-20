శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ కొత్త ఫండ్ ఆవిష్కరణ

ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, తమ ప్రసిద్ధ యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్‌ల (ULIPs) క్రింద ఐసిఐసిఐ ప్రు సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ అనే కొత్త ఫండ్‌ను ప్రారంభించింది. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలోని 20కి పైగా కీలక రంగాలలోని అగ్రగామి కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా... కస్టమర్లకు సిద్ధంగా ఉన్న ఈక్విటీ పోర్ట్‌ఫోలియోను అందించడం ఈ ఫండ్ లక్ష్యం.
 
ఈక్విటీ పెట్టుబడులకు సరళమైన, నియమ-బద్ధమైన విధానాన్ని కోరుకునే ఇన్వెస్టర్ల కోసం దీనిని రూపొందించారు. వ్యక్తిగత స్టాక్‌లను ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే మార్కెట్ లీడింగ్ కంపెనీలలో పాలుపంచుకోవడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. విస్తృతమైన రంగాల వైవిధ్యంతో పాటు, స్థిరపడిన మార్కెట్ లీడర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతూ... దీర్ఘకాలం కోసం కోర్ ఈక్విటీ కేటాయింపును నిర్మించుకోవాలనుకునే 'పాసివ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్ట్రాటజీ'ని ఇష్టపడే వారికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.
 
ఐసిఐసిఐ ప్రు సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ అనేది ఒక పాసివ్, ఇండెక్స్-ఆధారిత ఆఫర్. ఇది 'బిఎస్‌ఇ ఇండియా సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్'ను ట్రాక్ చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు నిబంధనల కారణంగా, ఇండెక్స్‌లోని అన్ని స్టాక్‌లలో వాటి వెయిటేజీలకు అనుగుణంగా ఫండ్ పెట్టుబడి పెట్టలేకపోవచ్చు. ఫలితంగా, ట్రాకింగ్ ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇండెక్స్ ఫండ్ కింద వచ్చే డివిడెండ్లు తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టబడతాయి, ఇది చివరికి దీర్ఘకాలంలో కస్టమర్ల ఫండ్ విలువ వృద్ధికి సహాయపడుతుంది. కంపెనీ తన సిల్వర్ జూబ్లీని జరుపుకుంటున్న ఇటీవలి మైలురాయితో ఈ ఫండ్ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కొత్త ఫండ్ ప్రస్తుతం పెట్టుబడుల కోసం అందుబాటులో ఉంది.
 
బిఎస్‌ఇ ఇండియా సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్‌లో భాగంగా ఉండే ఈక్విటీలలో ఫండ్ తన ఆస్తులలో 95-100% పెట్టుబడి పెడుతుంది. నిబంధనల ప్రకారం లిక్విడిటీ అవసరాలను తీర్చడానికి, డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల యూనిట్లతో సహా డెట్, మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లలో 5% వరకు కేటాయించవచ్చు. కనీస పెట్టుబడి మొత్తం రూ. 1,000 వర్తించే స్టాంప్ డ్యూటీకి(ఏదైనా ఉంటే) లోబడి తదుపరి పెట్టుబడులు అనుమతించబడతాయి.
 
ఈ ఆవిష్కరణపై ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆఫీసర్ శ్రీ మనీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్... భారతదేశ దీర్ఘకాలిక వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకుని సంపదను నిర్మించుకోవడానికి ఇన్వెస్టర్లకు ఒక సరళమైన, ప్రభావవంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఫండ్ వివిధ రంగాలలో నాయకత్వాన్ని నిర్వచించే కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. 20కి పైగా రంగాల నుండి నిరూపితమైన మార్కెట్ లీడర్లను ఒకే, రూల్-బేస్డ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలోకి తీసుకురావడం ద్వారా... స్టాక్ ఎంపికలోని క్లిష్టతను ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్ తొలగిస్తుంది. అదే సమయంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యాపారాలలో విస్తృతమైన ఎక్స్‌పోజర్‌ను అందిస్తుంది.
 
మార్కెట్లు రంగాల వారీ మార్పులు, ఒడిదుడుకుల ద్వారా నడపబడుతున్న ఈ సమయంలో ఈ ఇండెక్స్-ఆధారిత విధానం పెట్టుబడి ప్రక్రియకు స్పష్టత, క్రమశిక్షణ, స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది. దీర్ఘకాలంలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని మించిన రాబడిని అందించే సామర్థ్యం ఉన్న ఏకైక ఆస్తి తరగతి ఈక్విటీలే. మా అన్ని యూనిట్-లింక్డ్ సేవింగ్స్ ఉత్పత్తులతో లభించే ఈ ఫండ్ దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు బలమైన కోర్ ఈక్విటీ కేటాయింపుగా ఉపయోగపడుతుంది. మార్కెట్ చక్రాల ద్వారా పెట్టుబడిని కొనసాగించడానికి, తక్కువ ఖర్చుతో, నిర్మాణాత్మక పద్ధతిలో సంపదను నిర్మించుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది అని ఆయన అన్నారు.
 
యూనిట్-లింక్డ్ ఉత్పత్తులు వాటి రూపకల్పన కారణంగా దీర్ఘకాలంలో సంపద సృష్టిని సులభతరం చేస్తాయి. పదవీ విరమణ ప్రణాళిక, పిల్లల చదువులకు నిధులు వంటి రాజీపడలేని జీవిత లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఇవి ఖర్చు, పన్ను-సామర్థ్యంతో  కూడిన మార్గాన్ని అందిస్తాయి.

ఆక్యుపెన్సీతో గుర్రం పాపిరెడ్డి ను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు

ఆక్యుపెన్సీతో గుర్రం పాపిరెడ్డి ను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారునరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటించిన సినిమా "గుర్రం పాపిరెడ్డి". ఈ చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మించారు. డార్క్ కామెడీ కథతో ఇప్పటి వరకు మనం తెరపై చూడని కాన్సెప్ట్‌తో దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందించారు. రీసెంట్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా కంప్లీట్ ఎంటర్ టైనర్ గా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ మీట్ ను ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.

Mohan Lal: పునర్జన్మ గతాన్ని వర్తమానాన్ని కలిపే కథతో వృష‌భ‌ ట్రైలర్

Mohan Lal: పునర్జన్మ గతాన్ని వర్తమానాన్ని కలిపే కథతో వృష‌భ‌ ట్రైలర్మోహన్ లాల్ నటిస్తున్న మూవీ "వృష‌భ‌". ఈ నెల 25 "వృష‌భ‌" సినిమా గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, సి.కె. పద్మ కుమార్, వరుణ్ మాథుర్, సౌరభ్ మిశ్రా, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్, ప్రవీర్ సింగ్, విశాల్ గుర్నాని, జూహి పరేఖ్ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు. విమ‌ల్ ల‌హోటి స‌హ నిర్మాత‌. దర్శకుడు నందకిషోర్ మ‌ల‌యాళం, తెలుగులో రూపొందించారు. తాజాగా "వృష‌భ‌" సినిమా ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు.

Gurram Paapi Reddy Review: గుర్రం పాపిరెడ్డి రివ్యూ.. రేటింగ్ ఎంత?

Gurram Paapi Reddy Review: గుర్రం పాపిరెడ్డి రివ్యూ.. రేటింగ్ ఎంత?కథ.. గుర్రం పాపిరెడ్డి (నరేష్ అగస్త్య), సౌదామిని (ఫరియా అబ్దుల్లా) కలిసి ఒక ముగ్గురు గ్యాంగ్ గొయ్యి (జీవన్), చిలిపి (వంశీధర్ గౌడ్) అలాగే మిలట్రీ (రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి) లతో కలిసి శ్రీశైలంలో ఉన్న ఒక శవాన్ని తీసుకొస్తారు. దానిని శ్రీనగర్ కాలనీలోని స్మశాన వాటికలో మరో శవంతో మార్చాలని ప్లాన్ వేస్తారు. అసలు ఆ శవం ఎవరిది? ఎందుకు మార్చాలనుకున్నారు? ఈ క్రమంలో రాజ కుటుంబీకులు హైగ్రీవ (జాన్ విజయ్), నీలగ్రీవ (ప్రదీప్ రుద్ర) లు గుర్రం పాపిరెడ్డిని టార్గెట్ చేసి అతన్ని వెతుకుతూ ఉంటారు. అసలు గుర్రం పాపిరెడ్డి ఎవరు? అతడు వీళ్ళకేం చేసాడు? పైగా వాళ్ళ ఆస్తి ఎందుకు కొట్టేయాలని చూస్తాడు? చివరగా ఎవరికి లాభం వచ్చింది? ఎవరికి నష్టం వచ్చింది? అనేది తెలియాలి అంటే ఈ సినిమా చూడాలి.

నీ చెస్ట్ పైన మోర్ ప్యాడింగ్ వేసుకో అనేవారు: రాధికా ఆప్టే షాకింగ్ కామెంట్స్

నీ చెస్ట్ పైన మోర్ ప్యాడింగ్ వేసుకో అనేవారు: రాధికా ఆప్టే షాకింగ్ కామెంట్స్దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీపై నటి రాధికా ఆప్టే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. డబ్బుల్లేక తను దక్షిణాది చిత్రాల్లో నటించాననీ, ఆ సమయంలో చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులను అనుభవించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... ఓ మారుమూల గ్రామంలో షూటింగ్ పెట్టేవారు. అక్కడ నేను ఒక్కదాన్నే మహిళను వుండేదాన్ని. నా వ్యక్తిగత సిబ్బందికి అనుమతి ఇచ్చేవారు కాదు. పైగా నా చెస్ట్ ఎత్తుగా కనిపించేందుకు మరిన్ని ప్యాడ్స్ వేసుకోవాలని గోలపెట్టేవారు. షూటింగ్ సమయంలో ఆడవాళ్లపై బూతు జోకులు వేసేవారు. అవన్నీ వింటూ భరించేదాన్ని. చాలా అసౌకర్యంగా వుండేది. నేను సహజంగా చాలా ధైర్యంగా వుంటాను.

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమా

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమావందకు పైగా సినిమాలు చేసిన అనుభవంతో దర్శకుడు చెప్పిన కథ విని చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యా. మంచి సక్సెస్ అవుతుందనే నమ్మకం వుందని సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్ తెలియజేస్తున్నారు. సన్ ఆఫ్ మూవీ లో నటిస్తున్న ఆయనను పలుకరిస్తే ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. నేడు టీజర్ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ వచ్చారు.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యం

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యంకలబందతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. కలబంద లేదా అలోవెరాను ఎక్కువగా సౌందర్య సాధనంగా వాడుతుంటారు. ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కలబందలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, బీటాకెరొటిన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మంపై ఉన్న ముడతలను, మొటిమలు వంటి సమస్యలను నివారించి చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, ముఖాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచుతుంది. కలబంద గుజ్జులో కాస్త బియ్యపు పిండిని కలిపి ముఖానికి రాసి కొద్దిసేపాగాక కడిగిస్తే వృద్దాప్య ఛాయలను నివారించి యవ్వనంగా కనపడేలా చేస్తుంది. కలబంద గుజ్జు, బియ్యపు పిండి కలిపిన పేస్టు వారానికి రెండుసార్లు మర్దిస్తే ముఖంపై ఉన్న మొటిమలు, మచ్చలను తొలగించుకోవచ్చు.

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలుగుంటూరు: భాషే రమ్యం.. సేవే గమ్యం అంటూ ముందుకు సాగుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా గుంటూరులో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. గుంటూరులోని వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు కేవలం ఒక కార్యక్రమంలా కాకుండా, తెలుగు సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే వేదికలా మారాయి. స్థానిక పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహం నుంచి వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరం వరకు జానపద ర్యాలీతో ఈ సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.
