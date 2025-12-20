ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ కొత్త ఫండ్ ఆవిష్కరణ
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, తమ ప్రసిద్ధ యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ల (ULIPs) క్రింద ఐసిఐసిఐ ప్రు సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ అనే కొత్త ఫండ్ను ప్రారంభించింది. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలోని 20కి పైగా కీలక రంగాలలోని అగ్రగామి కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా... కస్టమర్లకు సిద్ధంగా ఉన్న ఈక్విటీ పోర్ట్ఫోలియోను అందించడం ఈ ఫండ్ లక్ష్యం.
ఈక్విటీ పెట్టుబడులకు సరళమైన, నియమ-బద్ధమైన విధానాన్ని కోరుకునే ఇన్వెస్టర్ల కోసం దీనిని రూపొందించారు. వ్యక్తిగత స్టాక్లను ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే మార్కెట్ లీడింగ్ కంపెనీలలో పాలుపంచుకోవడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. విస్తృతమైన రంగాల వైవిధ్యంతో పాటు, స్థిరపడిన మార్కెట్ లీడర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతూ... దీర్ఘకాలం కోసం కోర్ ఈక్విటీ కేటాయింపును నిర్మించుకోవాలనుకునే 'పాసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ'ని ఇష్టపడే వారికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఐసిఐసిఐ ప్రు సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ అనేది ఒక పాసివ్, ఇండెక్స్-ఆధారిత ఆఫర్. ఇది 'బిఎస్ఇ ఇండియా సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్'ను ట్రాక్ చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు నిబంధనల కారణంగా, ఇండెక్స్లోని అన్ని స్టాక్లలో వాటి వెయిటేజీలకు అనుగుణంగా ఫండ్ పెట్టుబడి పెట్టలేకపోవచ్చు. ఫలితంగా, ట్రాకింగ్ ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇండెక్స్ ఫండ్ కింద వచ్చే డివిడెండ్లు తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టబడతాయి, ఇది చివరికి దీర్ఘకాలంలో కస్టమర్ల ఫండ్ విలువ వృద్ధికి సహాయపడుతుంది. కంపెనీ తన సిల్వర్ జూబ్లీని జరుపుకుంటున్న ఇటీవలి మైలురాయితో ఈ ఫండ్ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కొత్త ఫండ్ ప్రస్తుతం పెట్టుబడుల కోసం అందుబాటులో ఉంది.
బిఎస్ఇ ఇండియా సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్లో భాగంగా ఉండే ఈక్విటీలలో ఫండ్ తన ఆస్తులలో 95-100% పెట్టుబడి పెడుతుంది. నిబంధనల ప్రకారం లిక్విడిటీ అవసరాలను తీర్చడానికి, డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల యూనిట్లతో సహా డెట్, మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లలో 5% వరకు కేటాయించవచ్చు. కనీస పెట్టుబడి మొత్తం రూ. 1,000 వర్తించే స్టాంప్ డ్యూటీకి(ఏదైనా ఉంటే) లోబడి తదుపరి పెట్టుబడులు అనుమతించబడతాయి.
ఈ ఆవిష్కరణపై ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ శ్రీ మనీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్... భారతదేశ దీర్ఘకాలిక వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకుని సంపదను నిర్మించుకోవడానికి ఇన్వెస్టర్లకు ఒక సరళమైన, ప్రభావవంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఫండ్ వివిధ రంగాలలో నాయకత్వాన్ని నిర్వచించే కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. 20కి పైగా రంగాల నుండి నిరూపితమైన మార్కెట్ లీడర్లను ఒకే, రూల్-బేస్డ్ పోర్ట్ఫోలియోలోకి తీసుకురావడం ద్వారా... స్టాక్ ఎంపికలోని క్లిష్టతను ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్ తొలగిస్తుంది. అదే సమయంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యాపారాలలో విస్తృతమైన ఎక్స్పోజర్ను అందిస్తుంది.
మార్కెట్లు రంగాల వారీ మార్పులు, ఒడిదుడుకుల ద్వారా నడపబడుతున్న ఈ సమయంలో ఈ ఇండెక్స్-ఆధారిత విధానం పెట్టుబడి ప్రక్రియకు స్పష్టత, క్రమశిక్షణ, స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది. దీర్ఘకాలంలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని మించిన రాబడిని అందించే సామర్థ్యం ఉన్న ఏకైక ఆస్తి తరగతి ఈక్విటీలే. మా అన్ని యూనిట్-లింక్డ్ సేవింగ్స్ ఉత్పత్తులతో లభించే ఈ ఫండ్ దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు బలమైన కోర్ ఈక్విటీ కేటాయింపుగా ఉపయోగపడుతుంది. మార్కెట్ చక్రాల ద్వారా పెట్టుబడిని కొనసాగించడానికి, తక్కువ ఖర్చుతో, నిర్మాణాత్మక పద్ధతిలో సంపదను నిర్మించుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది అని ఆయన అన్నారు.
యూనిట్-లింక్డ్ ఉత్పత్తులు వాటి రూపకల్పన కారణంగా దీర్ఘకాలంలో సంపద సృష్టిని సులభతరం చేస్తాయి. పదవీ విరమణ ప్రణాళిక, పిల్లల చదువులకు నిధులు వంటి రాజీపడలేని జీవిత లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఇవి ఖర్చు, పన్ను-సామర్థ్యంతో కూడిన మార్గాన్ని అందిస్తాయి.