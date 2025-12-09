మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (20:13 IST)

క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ నిష్పత్తితో అగ్రగామిగా ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్

2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రథమార్ధంలో ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అత్యుత్తమంగా 99.33 శాతం క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ నిష్పత్తిని నమోదు చేసింది. దేశీయంగా అగ్రగామి జీవిత బీమా కంపెనీల్లో ఇది అత్యధికం. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా సగటు క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ టర్నెరౌండ్ సమయమనేది నాన్-ఇన్వెస్టిగేటెడ్ క్లెయిమ్‌లకు సంబంధించి కేవలం 1.1 రోజులుగా నమోదైంది. ఇదే వ్యవధిలో మొత్తం రూ. 893.38 కోట్లు విలువ చేసే డెత్ క్లెయిమ్‌లను కంపెనీ సెటిల్ చేసింది.
 
మా క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ ప్రక్రియనేది కస్టమర్లకు అత్యంత మెరుగైన అనుభూతిని అందించే విధంగా రూపొందించబడింది. మేము ప్రతి క్లెయిమ్‌ విషయంలోనూ చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తాం. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రథమార్ధంలో మా క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ నిష్పత్తి 99.33 శాతంగా ఉండగా, నాన్-ఇన్వెస్టిగేటెడ్ క్లెయిమ్‌లకు సంబంధించి సగటున క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ టర్నెరౌండ్ సమయం 1.1 రోజులుగా నమోదైంది. అదే వ్యవధిలో మేము రూ. 893.38 కోట్లకు పైగా డెత్ క్లెయిమ్‌లను సెటిల్ చేశాం.
 
కస్టమర్ల ప్రయోజనాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనివ్వడం, డిజిటలీకరణపై మరింతగా దృష్టి పెట్టడం వల్ల మేము క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్లను వేగంగా పూర్తి చేయగలుగుతున్నాం. తద్వారా కుటుంబాలకు ఎంతో అత్యవసర తరుణంలో, సకాలంలో ఆర్థికంగా ఉపశమనం కలిగించగలుగుతున్నాం. క్లెయిమెంట్లు మా మొబైల్ యాప్, వాట్సాప్, చాట్‌బాట్, వెబ్‌సైట్ల ద్వారా క్లెయిమ్‌లను సులభంగా దాఖలు చేయొచ్చు. ట్రాక్ చేయొచ్చు.
 
క్లెయిమ్ ఫర్ ష్యూర్ నినాదం కింద డాక్యుమెంట్లన్నింటినీ సమర్పించిన తర్వాత అర్హత కలిగిన క్లెయిమ్‌లను ఒక్క రోజులోనే సెటిల్ చేస్తామనే హామీకి అనుగుణంగా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రథమార్ధంలో రూ. 157.27 కోట్లు విలువ చేసే డెత్ క్లెయిమ్‌లను మేము సెటిల్ చేశాం. గత త్రైమాసికంలో కూడా మేము పరిశ్రమలో అత్యుత్తమ సెటిల్మెంట్ నిష్పత్తిని సాధించాం. Q1-FY2026లో 99.60 శాతం స్థాయిని నమోదు చేశాం అని ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్ Mr. అమీష్ బ్యాంకర్ తెలిపారు.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?నల్ల ఉప్పులో అధిక బరువును తగ్గిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తెల్ల ఉప్పు బదులుగా నల్ల ఉప్పు వాడడం మంచిది. దీంతో కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించి బరువు పెరగకుండా చూస్తుంది. నల్ల ఉప్పులో సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది. నల్ల ఉప్పులోని ఖనిజాలు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్‌గా కూడా పనిచేస్తాయి. అనేక వ్యాధుల నుండి కాపాడతాయి. ఇది జీవక్రియని పెంచి, జీర్ణక్రియని మెరుగ్గా మారుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.
