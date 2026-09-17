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  4. IDFC FIRST Bank introduces Zero Forex Markup across all its Credit Cards, existing and new
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (19:24 IST)

తన అన్ని క్రెడిట్ కార్డులపై జీరో ఫారెక్స్‌ మార్కప్‌ను పరిచయం చేసిన ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్

IDFC CC offers
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (19:28 IST)
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ముంబై: కస్టమర్-ఫస్ట్ విధానంలో భాగంగా, ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ భారతదేశంలో తొలిసారిగా, ప్రస్తుత మరియు కొత్త క్రెడిట్ కార్డ్ కస్టమర్లందరికీ ఎలాంటి షరతులు లేకుండా జీరో ఫారెక్స్‌ మార్కప్‌ను అందిస్తోంది. ఈ ప్రయోజనం కార్డ్ హోల్డర్లు అందరికీ ఆటోమేటిక్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది. కస్టమర్లు కొత్త కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేయడం, తమ ప్రస్తుత కార్డును అప్‌గ్రేడ్ చేయడం, లేదా ఎలాంటి నిర్దిష్ట ఖర్చు పరిమితిని చేరుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వారి వద్ద ప్రస్తుతం ఉన్న ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌పైనే ఇప్పుడు ఎటువంటి షరతులు లేకుండా జీరో ఫారెక్స్ మార్కప్‌ ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
 
కస్టమర్లకు కీలక ప్రయోజనాలు:
1. అంతర్జాతీయ ఖర్చులపై గణనీయమైన ఆదా: సాధారణంగా ₹1,00,000 లావాదేవీపై 3.5% ఫారెక్స్ మార్కప్ ఛార్జీతో పాటు GST వర్తిస్తుంది, దీనివల్ల బిల్లు సుమారు ₹4,130 పెరుగుతుంది. జీరో ఫారెక్స్ మార్కప్‌తో, ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ కస్టమర్లు ఈ ఛార్జీలను పూర్తిగా నివారించవచ్చు.
 
2. రివార్డ్ పాయింట్లు కొనసాగుతాయి: అంతర్జాతీయ లావాదేవీలపై కూడా కస్టమర్లు తమ సంబంధిత కార్డ్ ఫీచర్ల ప్రకారం రివార్డ్ పాయింట్లు లేదా క్యాష్‌బ్యాక్‌ను సంపాదించడం కొనసాగిస్తారు.
 
3. ప్రత్యేక ఫారెక్స్ కార్డ్ అవసరం లేదు: ఫారెక్స్ మార్కప్ ఛార్జీలను నివారించేందుకే కస్టమర్లు తరచుగా ప్రత్యేకంగా ఫారెక్స్ కార్డులను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఈ సదుపాయంతో, వారి వద్ద ఇప్పటికే ఉన్న ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ అదే ప్రయోజనాన్ని సమర్థవంతంగా అందిస్తుంది.
 
4.ఆధునిక ప్రపంచ ఖర్చులకు అనుకూలం: ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ లావాదేవీలు కేవలం ప్రయాణాలకు మాత్రమే పరిమితం కావడం లేదు. ఇ-కామర్స్ కొనుగోళ్లు, సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు, స్ట్రీమింగ్ సేవలు, సాఫ్ట్‌వేర్, విద్యా చెల్లింపులు, వ్యాపార ఖర్చులు వంటివి కూడా అంతర్జాతీయ లావాదేవీల్లో ఉంటున్నాయి. అందువల్ల ఈ ప్రయోజనం ప్రయాణికులు, విద్యార్థులు, నిపుణులు, వ్యాపార సంస్థలకు ఒకే విధంగా విలువైనది.
 
ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్, రిటైల్ లయబిలిటీస్, క్రెడిట్ కార్డ్స్, పేమెంట్స్ విభాగాధిపతి శ్రీ శిరీష్ భండారి మాట్లాడుతూ: “ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్‌లో, కస్టమర్లకు అనుకూలమైన ఉత్పత్తులను రూపొందించడమే మా విధానంలో ప్రధానమైనది. వర్తించే విధంగా రివార్డ్ పాయింట్లు లేదా క్యాష్‌బ్యాక్‌ను అందిస్తూనే, మా అన్ని క్రెడిట్ కార్డులపై ఫారెక్స్ మార్కప్ ఛార్జీలను తొలగించడం ద్వారా, మేము మా కస్టమర్లకు అంతర్జాతీయ ఖర్చులను మరింత లాభదాయకంగా మార్చే ఒక సరళమైన, అదే సమయంలో శక్తిమంతమైన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తున్నాం. వినియోగదారులు తమ ప్రపంచవ్యాప్త ఖర్చులన్నింటికీ తమ ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించేందుకు ఈ సదుపాయం మరింత విశ్వాసాన్ని కల్పిస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాం.”
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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