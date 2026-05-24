సంబంధిత వార్తలు
- ఎంఎస్ఎంఈలు, పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించటంపై బీఈఏ గ్లోబల్ ప్రెసిడెన్సీ దృష్టి
- 5 వేలమంది యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అవకాశాలను కల్పించడానికి ఏపితో బివైఎస్టి భాగస్వామ్యం
- ఇండియాస్ టాప్ 200 సెల్ఫ్-మేడ్ ఎంట్రప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ ది మిలీనియా 2025
- Bharat Future City: తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025కు అంతా సిద్ధం
- పెట్టుబడుల కోసం అమెరికాలో పర్యటించనున్న నారా లోకేష్
వ్యవస్థాపకులు, పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ బిజినెస్ మల్టిప్లయర్ క్రెడిట్ కార్డు
వ్యవస్థాపకులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, వ్యాపార యజమానుల కోసం ఎఫ్డి మద్దతుతో కూడిన బిజినెస్ మల్టిప్లయర్ మెటల్ క్రెడిట్ కార్డును ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ తీసుకువచ్చింది. రోజువారీ కార్యకలాపాల అవసరాలకు మద్దతుగా రూపొందించబడిన ఈ ప్రీమియం మెటల్ కార్డ్, దాని వ్యాపార వినియోగాన్ని బలోపేతం చేస్తూ, వ్యాపారం పేరు, కార్డ్ హోల్డర్ పేరు రెండింటినీ ప్రదర్శిస్తుంది. వ్యాపార ఖర్చుల కోసం ప్రత్యేక క్రెడిట్ పరిమితితో కూడిన ఈ బిజినెస్ మల్టిప్లయర్ క్రెడిట్ కార్డ్ వ్యాపార, వ్యక్తిగత ఖర్చులను వేరుగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
దీనిని ఆఫీస్ సామాగ్రి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఖర్చులు, సాస్ సబ్స్క్రిప్షన్లు, వ్యాపార ప్రయాణాలు, పరికరాల కొనుగోళ్లు, ఇన్వెంటరీ సేకరణ, అంతర్జాతీయ చెల్లింపులు, ఉద్యోగుల రీయింబర్స్మెంట్లతో సహా అనేక రకాల ఖర్చుల కోసం ఉపయోగించవచ్చు. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లకు అనుసంధానించబడిన, హామీతో కూడిన క్రెడిట్ పరిమితులు, కీలక వ్యాపార విభాగాలపై రివార్డులు, ఖర్చులపై వాస్తవ సమయంలో పర్యవేక్షణ, అంతర్జాతీయ లావాదేవీలపై సున్నా ఫారెక్స్ మార్కప్ వంటి ప్రయోజనాలతో కూడిన ఈ కార్డ్ వ్యాపారాలకు నగదు ప్రవాహాన్ని మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి, ఖర్చుల ట్రాకింగ్ను మెరుగుపరచడానికి, కాలక్రమేణా బలమైన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను నిర్మించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
వ్యాపార వృద్ధికి మద్దతుగా రూపొందించిన కీలక ప్రయోజనాలు...
1. వ్యాపార లావాదేవీల కోసం సౌకర్యవంతమైన క్రెడిట్ సౌకర్యం- 45 రోజుల వరకు వడ్డీ లేని క్రెడిట్, ఆ తర్వాత ముందుకు తీసుకువెళ్లే బ్యాలెన్స్లపై మార్కెట్లో అత్యుత్తమంగా 1% నెలవారీ వడ్డీ రేటు.
2. 0% ఫారెక్స్ మార్కప్, వడ్డీ లేని గ్లోబల్ ఏటీఎం నగదు లభ్యతతో ఫారెక్స్పై భారీ ఆదా. ఇకపై విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు, ట్రావెల్ కార్డులను వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు.
3. వ్యాపార ఖర్చులపై వేగవంతమైన రివార్డులు- కీలక వ్యాపార విభాగాలపై ఖర్చు చేసిన ప్రతి రూ. 200కి 10 రివార్డ్ పాయింట్ల వరకు పొందవచ్చు.
4. ప్రయాణాలపై అత్యంత వేగవంతమైన రివార్డులు- హోటళ్లపై 7.5%, విమానాలపై 4.4% బోనస్ రివార్డ్స్ వాల్యూ-బ్యాక్ను అందించే అత్యంత ప్రయోజనకరమైన ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ట్రావెల్ ఎకోసిస్టమ్కు ప్రత్యేక యాక్సెస్.
5. అన్ని ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లకు రివార్డుల ద్వారా చెల్లించండి.
6. గత క్యాలెండర్ నెలలో కనీసం రూ. 20,000 ఖర్చు చేసినందుకు, దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణాల కోసం ప్రతి సంవత్సరం 8 ఉచిత లాంజ్ అవాకాశాలను వినియోగించుకునే అవకాశం.
7. ప్రయాణ రక్షణ: సంవత్సరానికి రెండుసార్లు రూ. 25,000 ప్రత్యేక ట్రిప్ క్యాన్సిలేషన్ కవరేజ్.
8. అంతర్నిర్మిత యుపిఐ ఫీచర్తో యుపిఐని ఉపయోగించి విక్రేతలకు సౌకర్యవంతమైన చెల్లింపులు చేయవచ్చు.
9. వ్యవస్థాపకులు మరియు యజమానుల స్థాయిని ప్రతిబింబించే వ్యాపారాల కోసం ప్రీమియం మెటల్ కార్డ్.
10. టీమ్ ఖర్చులపై పూర్తి పర్యవేక్షణ మరియు నియంత్రణ. ఖర్చుల నియంత్రణలతో ఉద్యోగి కార్డ్లను జారీ చేయండి, ఒకే ఏకీకృత స్టేట్మెంట్ ద్వారా అన్ని ఖర్చులను ట్రాక్ చేయండి.
11. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ విలువకు సమానమైన పూర్తి క్రెడిట్ పరిమితి, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్పై 100% క్రెడిట్ పరిమితి.
12. ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ యాప్ ద్వారా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను సృష్టించి, లింక్ చేయడం ద్వారా ఎప్పుడైనా మీ క్రెడిట్ పరిమితిని తక్షణమే పెంచుకోవచ్చు.
రూ. 50,000 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్పై లభించే ఈ ప్రీమియం మెటల్ కార్డ్కు రూ. 1,000 జాయినింగ్ ఫీజు మరియు రూ. 1,000 వార్షిక ఫీజు ఉంటుంది. సంవత్సరానికి రూ. 5 లక్షలు వ్యయం దాటిన మీదట వార్షిక ఫీజు మాఫీ చేయబడుతుంది.
ఈ కార్డు విడుదల సందర్భంగా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్- కార్డ్స్, పేమెంట్స్ అండ్ లాయల్టీ హెడ్- శ్రీ శిరీష్ భండారీ మాట్లాడుతూ, అభివృద్ధి దశలో ఉన్న అనేక వ్యాపారాలు ఇప్పటికీ తమ నిర్వహణ ఖర్చుల కోసం డెబిట్ లేదా రిటైల్ కార్డులపైనే ఆధారపడుతున్నాయి. ఎఫ్డి మద్దతుతో కూడిన బిజినెస్ మల్టిప్లయర్ మెటల్ క్రెడిట్ కార్డ్ వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తుంది. ఇందులో వర్కింగ్ క్యాపిటల్కు సులభమైన యాక్సెస్, గ్లోబల్ చెల్లింపులపై జీరో ఫారెక్స్ మార్కప్, రోజువారీ వ్యాపార ఖర్చులపై రివార్డులు, వారు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తున్నప్పుడు ప్రీమియం మెటల్ కార్డ్ ఇచ్చే భరోసా వంటివి ఉంటాయి అని అన్నారు.
ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే ఓడిపోతా.. మా కుటుంబం నుంచే మూడు ఓట్లు కూడా రావు : సల్మాన్
వేధింపులు భరించలేకే 'అమ్మ' కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా : అన్సిబా హాసన్
మలయాళ నటీనటుల సంఘం అమ్మ కార్యదర్శి పదవికి సినీ నటి అన్సిబా హాసన్ రాజీనామా చేశారు. సహ నటులు వేధింపులు భరించలేకే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. నటుడు టైనీ టామ్ తనను జిహాదీ అటూ పిలిచారని ఆరోపించారు. అలాగే, ఇతర సభ్యులు కూడా తనను మానసికంగా వేధించారని ఆమె ఆరోపించారు. దీంతో అమ్మలోని అంతర్గత విభేదాలు మరోమారు బయటపడినట్టయింది.
Nikhil: స్వయంభూ విఎఫ్.ఎక్స్. టెక్నీషియన్లను పర్యవేక్షించిన నిఖిల్, సెంథిల్
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో స్వయంభూ'తో రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో, పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. 'స్వయంభూ' భారతీయ సినిమా రంగంలోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ ఎపిక్ వెనుక ఉన్న వర్క్ ని చిత్ర బృందం ఇప్పుడు సినీ ప్రేమికులకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించింది.
Venkatesh Iyer: అల్లు అర్జున్ ఇంటికి వెళ్ళి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన క్రికెటర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్
భారత క్రికెటర్ RCB స్టార్ ప్లేయర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ని ఆయన నివాసంలో ప్రత్యేకంగా కలిశారు. అల్లు అర్జున్ కుమారుడు అల్లు ఆర్యన్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన జెర్సీని బహూకరించడంతో, వారి మధ్య జరిగిన ఈ ఆత్మీయ కలయిక మరింత విశేషంగా మారింది. ఈ ఫొటోలను అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ అయిన వెంకటేష్ అయ్యర్ గారిని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందంటూ బన్నీ ఈ సందర్భంగా రాసుకొచ్చాడు.
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ శక్తిమాన్గా చేస్తున్నాడా?
మలయాళ చిత్రనిర్మాత-నటుడు బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో టోవినో థామస్ నటించిన 2021 నాటి సూపర్హీరో చిత్రం 'మిన్నల్ మురళి' దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుండి, ఆయన ముఖేష్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 90ల నాటి టీవీ షో 'శక్తిమాన్'ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో రణవీర్ సింగ్ పేరు వినిపిస్తోందని పుకార్లు వచ్చిన తర్వాత, ఇటీవల బాసిల్ ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. దీనిపై ఇక్కడ కొంత స్పష్టత ఉంది.