బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025 (23:05 IST)

గజ్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌ను విడుదల చేసిన ఐడిఎఫ్‌సి ఫస్ట్ బ్యాంక్

Gaj credit card
హైదరాబాద్: ఐడిఎఫ్‌సి ఫస్ట్ బ్యాంక్, తమ బ్యాంక్ యొక్క అధిక-నికర-విలువ గల వ్యక్తుల కోసం రూపొందించబడిన ప్రీమియం, ఇన్విటేషన్ ఓన్లీ  మెటల్ క్రెడిట్ కార్డ్, గజ్(సంస్కృతంలో గజ అని పలుకుతారు) క్రెడిట్ కార్డ్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. బ్యాంక్ యొక్క ప్రీమియం మెటల్ క్రెడిట్ కార్డుల శ్రేణి అయిన అశ్వ-మయూర-గజ్, త్రయం యొక్క ఉత్కృ ష్టతను గజ్, క్రెడిట్ కార్డ్ సూచిస్తుంది.  
 
మా సిద్దాంతం: సంస్కృతంలో, గజ: ఏనుగు అంటే, ఘనత, జ్ఞానం, స్థిరత్వం, సార్వభౌమ శక్తికి ప్రతీక. ప్రాచీన భారతీయ ఆలోచనలో, గజము ఆ దేశపు వైభవానికి ప్రతీకగా ఉండేది, సామ్రాజ్యాల రక్షకుడు, నియంత్రిత బలానికి ప్రతీక; ఎప్పుడూ ఉద్రేకంతో ఉండదు, ఎప్పుడూ అతిగా ప్రవర్తించదు. ఒక రాజు యొక్క గొప్పదనం తరచుగా వారు ధరించే కిరీటం ద్వారా కాకుండా, వారు సవారీ చేసే ఏనుగు ద్వారా అంచనా వేయబడేది.
 
మా డిజైన్: గజ్: క్రెడిట్ కార్డ్ సాధారణ ప్రపంచ సౌందర్యాన్ని అధిగమిస్తుంది. లోహంపై చెక్కబడిన, ప్రత్యేకమైన జంట ఏనుగుల చిహ్నం అనేది ఒక కళాత్మక కళాఖండం, ఇది ప్రపంచ వేదికపై భారతీయ శ్రేష్ఠతకు నిశ్శబ్ద రాయబారిగా ఉండేలా రూపొందించబడింది.
 
లభ్యత: గజ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఐడిఎఫ్‌సి ఫస్ట్ బ్యాంక్‌తో సుదీర్ఘ సంబంధం ఉన్న, ఎంపిక చేసిన ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ కస్టమర్ల కోసం మాత్రమే అందించే ఒక ప్రత్యేక సేవ. ఈ కార్డ్ రూ. 12,500+ జీఎస్టీ జాయినింగ్, వార్షిక రుసుమును కలిగి ఉంటుంది. ఈ కార్డుతో పాటు 12,500 స్వాగత రివార్డ్ పాయింట్లు లభిస్తాయి, వీటిలో 1 పాయింట్= రూ.1 చొప్పున ఐడిఎఫ్‌సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ యాప్ ద్వారా ట్రావెల్ బుకింగ్‌లపై రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు, తద్వారా జాయినింగ్ రుసుము సమర్థవంతంగా భర్తీ అవుతుంది. రూ. 10 లక్షల వార్షిక ఖర్చులపై వార్షిక రుసుము కూడా మాఫీ చేయబడుతుంది. దీనికి మించి, గజ్ ఒక  స్ఫూర్తిదాయకమైన మెటల్ కార్డ్ డిజైన్, సున్నా విదేశీ మారక మార్కప్, సరళమైన 1:1 రివార్డ్ నిర్మాణం, ఇప్పటికే ఉన్న బలమైన ప్రతిపాదనకు తోడుగా రూపొందించబడిన ప్రీమియం ప్రయాణ మరియు జీవనశైలి హక్కుల సమితిని అందిస్తుంది.
 
గజ్: బెంచ్‌మార్క్:
1:1 రివార్డ్ స్టాండర్డ్: 1 రివార్డ్ పాయింట్=రూ. 1 విమానాలు మరియు హోటళ్లకు, సూపర్-ప్రీమియం కేటగిరీలో వీలైనంతగా ప్రత్యక్ష విలువ-తిరిగి పొందడం ద్వారా సంక్లిష్ట గణితాన్ని తొలగిస్తుంది.
 
గ్లోబల్ ట్రావెలర్స్ కోర్: 0% ఫారెక్స్ మార్కప్ మరియు వడ్డీ లేని గ్లోబల్ ఏటీఎం నగదు లభ్యత, ఇకపై విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు మరియు ట్రావెల్ కార్డులను తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు.
 
పూర్తి ప్రయాణ రక్షణ: ప్రత్యేకంగా అందించే రూ. 50,000 ట్రిప్ క్యాన్సిలేషన్ కవర్‌తో, ఈ కార్డ్ ఎటువంటి రాజీలేని ప్రయాణ అనుభవాన్ని కోరుకునే గ్లోబల్ ఇండియన్ కోసం రూపొందించబడింది.
 
హైపర్-యాక్సిలరేటెడ్ రివార్డులు: ఐడిఎఫ్‌సి ఫస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ద్వారా హోటళ్లపై 50 రెట్లు మరియు విమానాలపై 25 రెట్లు రివార్డులను పొందే అవకాశం.  దీని ద్వారా 33.33% వరకు విలువను తిరిగి అందిస్తుంది.
 
సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం: అతిథితో సహా అంతర్జాతీయ మరియు దేశీయ లాంజ్‌లకు కాంప్లిమెంటరీ యాక్సెస్.
 
మరిన్ని ఫీచర్ల కోసం, జతచేసిన ప్రయోజనాల పట్టికను చూడండి.
 
ఐడిఎఫ్‌సి ఫస్ట్ బ్యాంక్, క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఫాస్ట్‌ట్యాగ్- లాయల్టీ హెడ్, శిరీష్ భండారి మాట్లాడుతూ, గజ్: క్రెడిట్ కార్డ్ భారతీయ వారసత్వం మరియు దాని విజేతల పట్ల మాకు ఉన్న అపారమైన గౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. మేము ఈ కార్డును ప్రతి విషయంలోనూ పరిపూర్ణంగా ఉండేలా రూపొందించాము. ఆకట్టుకునే ఫీచర్లతో పాటుగా స్ఫూర్తిదాయకమైన భారతీయ డిజైన్‌తో మిళితం చేశాము. మా అశ్వ-మయూర-గజ్: త్రయంలో అత్యున్నతంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ కార్డు, ఆధునిక భారతీయ విజేత యొక్క జ్ఞానం మరియు బలాన్ని గౌరవిస్తుంది అని అన్నారు.

iBomma నాదని మీకెవరు చెప్పారు?: ఇమ్మడి రవి షాకింగ్ రిప్లై

iBomma నాదని మీకెవరు చెప్పారు?: ఇమ్మడి రవి షాకింగ్ రిప్లైiBomma రవి మీడియాకు షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. విచారణ నిమిత్తం రవిని పోలీసులు తరలిస్తున్న సమయంలో... iBomma రవి మీరు ఏమైనా చెప్పదల్చుకున్నారా అని ఓ విలేకరి ప్రశ్నించాడు. ఆ ప్రశ్నకు స్పందించిన రవి షాకింగ్ రిప్లై ఇచ్చాడు. నా పేరు రవా లేదంటే iBomma రవా. అసలు iBomma నాదని మీకు ఎవరు చెప్పారు? పోలీసులు చెబితే సరిపోతుందా, నేను చెప్పాల్సినదంతా కోర్టులో చెబుతా. నేనే ఐబొమ్మ రవి అనే ఆధారాలు వుంటే చూపమనండి అంటూ షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. దీనితో ఇప్పుడు ఐబొమ్మ రవి కేసు ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందోనని ఆసక్తి నెలకొంది.

Ghantasala: ఘంటసాల ది గ్రేట్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌.. సందడిగా సెలెబ్రిటీ ప్రివ్యూ షో

Ghantasala: ఘంటసాల ది గ్రేట్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌.. సందడిగా సెలెబ్రిటీ ప్రివ్యూ షోదిగ్గజ సంగీత దర్శకుడు, తన విలక్షణమైన బాణీలతో కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల హృదయాలను దోచుకున్న ఘంటసాల వారి జీవిత చరిత్రను తెరపైకి తీసుకు వచ్చారు దర్శకుడు సి.హెచ్. రామారావు. ఘంటసాల జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ‘ఘంటసాల ది గ్రేట్’ అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. అన్యుక్త్ రామ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ఓ మంచి పాట లాంటి సినిమాను శ్రీమతి సి.హెచ్. ఫణి నిర్మించారు.

Anil Ravipudi: చిరంజీవి, వెంకటేష్ అల్లరి, డ్యాన్స్, ఆడియన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు: అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi: చిరంజీవి, వెంకటేష్ అల్లరి, డ్యాన్స్, ఆడియన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు: అనిల్ రావిపూడిమన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సంక్రాంతి వేడుకలు ముందుగానే ప్రారంభమయ్యాయి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ కలిసి నటించగా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించారు. నేడు న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ లో విడుదలైంది. థర్డ్ సింగిల్ మెగా విక్టరీ మాస్‌లో వారి డైనమిక్ కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయింది. ఇది ఎక్సయిట్మెంట్ ని మరింతగా పెంచింది.

Trivikram Srinivas: శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

Trivikram Srinivas: శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా వెళ్లే సినిమా కూడా ఓ మంచి ఎక్స్‌పీరియెన్సే.. శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది.. అలాంటి ఓ భయం అక్కర్లేని ఓ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ని ఈ చిత్రం మనకు ఇచ్చింది నువ్వు నాకు నచ్చావ్ అని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు.ఈ సినిమా రీరిలీజ్ గా జనవరి 1వ తేదీన విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్బంగా సోమవారంనాడు మీడియాతో చిట్ చాట్ లో పాల్గొన్నారు.

Film Chamber: మోహన్ వడ్లపట్ల ఏకగ్రీవ ఎన్నిక పట్ల తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ హర్షం

Film Chamber: మోహన్ వడ్లపట్ల ఏకగ్రీవ ఎన్నిక పట్ల తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ హర్షంహైదరాబాద్‌: తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన ప్రముఖ సంస్థ తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్‌లో ప్రధాన పదవులకు జరిగిన తాజా ఎన్నికల్లో నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల మరోసారి కీలక బాధ్యతలు దక్కించుకున్నారు. ‘మన ప్యానల్’ నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన, నిర్మాతల విభాగానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యుడిగా గెలుపొంది. అనంతరం 2025–2027 పదవీకాలానికి సంయుక్త కార్యదర్శిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.
