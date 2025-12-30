హైదరాబాద్: ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్, తమ బ్యాంక్ యొక్క అధిక-నికర-విలువ గల వ్యక్తుల కోసం రూపొందించబడిన ప్రీమియం, ఇన్విటేషన్ ఓన్లీ మెటల్ క్రెడిట్ కార్డ్, గజ్(సంస్కృతంలో గజ అని పలుకుతారు) క్రెడిట్ కార్డ్ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. బ్యాంక్ యొక్క ప్రీమియం మెటల్ క్రెడిట్ కార్డుల శ్రేణి అయిన అశ్వ-మయూర-గజ్, త్రయం యొక్క ఉత్కృ ష్టతను గజ్, క్రెడిట్ కార్డ్ సూచిస్తుంది.
మా సిద్దాంతం: సంస్కృతంలో, గజ: ఏనుగు అంటే, ఘనత, జ్ఞానం, స్థిరత్వం, సార్వభౌమ శక్తికి ప్రతీక. ప్రాచీన భారతీయ ఆలోచనలో, గజము ఆ దేశపు వైభవానికి ప్రతీకగా ఉండేది, సామ్రాజ్యాల రక్షకుడు, నియంత్రిత బలానికి ప్రతీక; ఎప్పుడూ ఉద్రేకంతో ఉండదు, ఎప్పుడూ అతిగా ప్రవర్తించదు. ఒక రాజు యొక్క గొప్పదనం తరచుగా వారు ధరించే కిరీటం ద్వారా కాకుండా, వారు సవారీ చేసే ఏనుగు ద్వారా అంచనా వేయబడేది.
మా డిజైన్: గజ్: క్రెడిట్ కార్డ్ సాధారణ ప్రపంచ సౌందర్యాన్ని అధిగమిస్తుంది. లోహంపై చెక్కబడిన, ప్రత్యేకమైన జంట ఏనుగుల చిహ్నం అనేది ఒక కళాత్మక కళాఖండం, ఇది ప్రపంచ వేదికపై భారతీయ శ్రేష్ఠతకు నిశ్శబ్ద రాయబారిగా ఉండేలా రూపొందించబడింది.
లభ్యత: గజ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్తో సుదీర్ఘ సంబంధం ఉన్న, ఎంపిక చేసిన ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ కస్టమర్ల కోసం మాత్రమే అందించే ఒక ప్రత్యేక సేవ. ఈ కార్డ్ రూ. 12,500+ జీఎస్టీ జాయినింగ్, వార్షిక రుసుమును కలిగి ఉంటుంది. ఈ కార్డుతో పాటు 12,500 స్వాగత రివార్డ్ పాయింట్లు లభిస్తాయి, వీటిలో 1 పాయింట్= రూ.1 చొప్పున ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ యాప్ ద్వారా ట్రావెల్ బుకింగ్లపై రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు, తద్వారా జాయినింగ్ రుసుము సమర్థవంతంగా భర్తీ అవుతుంది. రూ. 10 లక్షల వార్షిక ఖర్చులపై వార్షిక రుసుము కూడా మాఫీ చేయబడుతుంది. దీనికి మించి, గజ్ ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన మెటల్ కార్డ్ డిజైన్, సున్నా విదేశీ మారక మార్కప్, సరళమైన 1:1 రివార్డ్ నిర్మాణం, ఇప్పటికే ఉన్న బలమైన ప్రతిపాదనకు తోడుగా రూపొందించబడిన ప్రీమియం ప్రయాణ మరియు జీవనశైలి హక్కుల సమితిని అందిస్తుంది.
గజ్: బెంచ్మార్క్:
1:1 రివార్డ్ స్టాండర్డ్: 1 రివార్డ్ పాయింట్=రూ. 1 విమానాలు మరియు హోటళ్లకు, సూపర్-ప్రీమియం కేటగిరీలో వీలైనంతగా ప్రత్యక్ష విలువ-తిరిగి పొందడం ద్వారా సంక్లిష్ట గణితాన్ని తొలగిస్తుంది.
గ్లోబల్ ట్రావెలర్స్ కోర్: 0% ఫారెక్స్ మార్కప్ మరియు వడ్డీ లేని గ్లోబల్ ఏటీఎం నగదు లభ్యత, ఇకపై విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు మరియు ట్రావెల్ కార్డులను తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు.
పూర్తి ప్రయాణ రక్షణ: ప్రత్యేకంగా అందించే రూ. 50,000 ట్రిప్ క్యాన్సిలేషన్ కవర్తో, ఈ కార్డ్ ఎటువంటి రాజీలేని ప్రయాణ అనుభవాన్ని కోరుకునే గ్లోబల్ ఇండియన్ కోసం రూపొందించబడింది.
హైపర్-యాక్సిలరేటెడ్ రివార్డులు: ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ద్వారా హోటళ్లపై 50 రెట్లు మరియు విమానాలపై 25 రెట్లు రివార్డులను పొందే అవకాశం. దీని ద్వారా 33.33% వరకు విలువను తిరిగి అందిస్తుంది.
సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం: అతిథితో సహా అంతర్జాతీయ మరియు దేశీయ లాంజ్లకు కాంప్లిమెంటరీ యాక్సెస్.
మరిన్ని ఫీచర్ల కోసం, జతచేసిన ప్రయోజనాల పట్టికను చూడండి.
ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్, క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఫాస్ట్ట్యాగ్- లాయల్టీ హెడ్, శిరీష్ భండారి మాట్లాడుతూ, గజ్: క్రెడిట్ కార్డ్ భారతీయ వారసత్వం మరియు దాని విజేతల పట్ల మాకు ఉన్న అపారమైన గౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. మేము ఈ కార్డును ప్రతి విషయంలోనూ పరిపూర్ణంగా ఉండేలా రూపొందించాము. ఆకట్టుకునే ఫీచర్లతో పాటుగా స్ఫూర్తిదాయకమైన భారతీయ డిజైన్తో మిళితం చేశాము. మా అశ్వ-మయూర-గజ్: త్రయంలో అత్యున్నతంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ కార్డు, ఆధునిక భారతీయ విజేత యొక్క జ్ఞానం మరియు బలాన్ని గౌరవిస్తుంది అని అన్నారు.